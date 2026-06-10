Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μία σημαντική εξέλιξη για την ελληνική ακτοπλοΐα και ειδικότερα για τις Δυτικές Κυκλάδες έρχεται στο προσκήνιο, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του εξειδικευμένου ακτοπλοϊκού χώρου, η SEAJETS προχώρησε στην απόκτηση του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου «Άνεμος», το οποίο μέχρι σήμερα δραστηριοποιούνταν υπό τη σημαία της Aegean Sea Lines.

Η κίνηση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η SEAJETS, που τα τελευταία χρόνια έχει επενδύσει δυναμικά στον στόλο των ταχύπλοων πλοίων, φαίνεται να ενισχύει πλέον την παρουσία της και στον τομέα των συμβατικών επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων.

Advertisement

Advertisement

Το «Άνεμος» εμφανίστηκε στην ελληνική ακτοπλοΐα το 2023, όταν η Aegean Sea Lines επέστρεψε στην αγορά των συμβατικών πλοίων, αναλαμβάνοντας τη σύνδεση του Πειραιά με τις Δυτικές Κυκλάδες. Το πλοίο εξυπηρέτησε για μεγάλο διάστημα προορισμούς όπως η Σέριφος, η Σίφνος και η Μήλος, αποκτώντας σταθερή παρουσία στη συγκεκριμένη γραμμή.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι εδώ και αρκετούς μήνες το πλοίο βρισκόταν εκτός δρομολογίων λόγω εργασιών και παρατεταμένης ακινησίας, γεγονός που είχε πυροδοτήσει σενάρια για πιθανές επιχειρηματικές εξελίξεις γύρω από το μέλλον του. Οι πληροφορίες για μεταβίβαση του πλοίου είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν ήδη από την άνοιξη στον ακτοπλοϊκό χώρο.

Αν επιβεβαιωθεί οριστικά η εξαγορά, το πλοίο αναμένεται στο μέλλον να εμφανιστεί με τα χαρακτηριστικά σινιάλα της SEAJETS, εντασσόμενο στον συνεχώς διευρυνόμενο στόλο της εταιρείας.

Η εξέλιξη παρακολουθείται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και από τα νησιά των Δυτικών Κυκλάδων, καθώς το «Άνεμος» αποτέλεσε τα τελευταία χρόνια βασικό κρίκο της ακτοπλοϊκής σύνδεσης με τον Πειραιά. Το ερώτημα που μένει να απαντηθεί είναι ποιος θα είναι ο μελλοντικός ρόλος του πλοίου στο δίκτυο της SEAJETS και σε ποιες γραμμές θα αξιοποιηθεί τα επόμενα χρόνια.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από τις εμπλεκόμενες εταιρείες σχετικά με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό που θα ακολουθήσει την αλλαγή ιδιοκτησίας. Ωστόσο, η είδηση ήδη συζητείται έντονα στον χώρο της ακτοπλοΐας, καθώς αφορά ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πλοία που εξυπηρέτησαν τα τελευταία χρόνια τις Δυτικές Κυκλάδες.

Πηγή: mileikanea.gr