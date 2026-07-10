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Μετά τον Μάρκο Νίκολιτς, η ΑΕΚ επέκτεινε τη συνεργασία της και με τον Χαβιέ Ριμπάλτα, ο οποίος παραμένει στην Ένωση μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Ο Καταλανός διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΚ, Χαβιέ Ριμπάλτα, έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία της ομάδας που κατέκτησε το πρωτάθλημα, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη της διοίκησης μέσα από τη δουλειά του.

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Το νέο συμβόλαιο που του πρόσφερε ο Μάριος Ηλιόπουλος προβλέπει αυξημένες οικονομικές απολαβές, αλλά και μπόνους που θα συνδέονται τόσο με αγωνιστικούς όσο και άλλους στόχους.

«Ο Χαβιέ Ριμπάλτα ανανέωσε το συμβόλαιο του με την ΑΕΚ ως το καλοκαίρι του 2029!

Η συμφωνία ολοκληρώθηκε στα γραφεία του Διοικητικού Ηγέτη της ΑΕΚ κ. Μάριου Ηλιόπουλου, όπου οι δύο άνδρες έδωσαν τα χέρια και ο Διευθυντής Ποδοσφαίρου της ΑΕΚ, παραμένει στην Ομαδάρα μας, τουλάχιστον για τρία ακόμη χρόνια!», αναφέρει η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ.