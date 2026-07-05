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Πολύ κοντά στην απόκτηση δύο ποδοσφαιριστών είναι η ΑΕΚ και συγκεκριμένα στον Χρήστο Αλεξίου από την Ίντερ και τον Κάαν Καϊρίνεν της Σπάρτα Πράγας.

Ο 21χρονος Έλληνας Χρήστος Αλεξίου τα τελευταία χρόνια αγωνιζόταν στην ομάδα κάτω των 23 της Ίντερ στην οποία είχε πάει απευθείας από τον Ατρόμητο και έφτασε να γίνει αρχηγός της. Έχει αγωνιστεί σε όλες τις μικρές Εθνικές μας ομάδες, ενώ με την Εθνική Ελπίδων μετράει 11 συμμετοχές με ένα γκολ. Το deal έχει κλείσει για μονοετή δανεισμό του παίκτη με οψιόν αγοράς για την ΑΕΚ το επόμενο καλοκαίρι. Αν η Ένωση αποκτήσει τελικά τον Αλεξίου η Ίντερ διατηρεί το δικαίωμα να τον πάρει πίσω πληρώνοντας 3εκατ. ευρώ.

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Πολύ κοντά στην ολοκλήρωση ακόμα μίας σημαντικής μεταγραφής είναι η ΑΕΚ, η οποία ετοιμάζεται να ντύσει στα κιτρινόμαυρα τον Κάαν Καϊρίνεν.

Ο 27χρονος διεθνής Φινλανδός μέσος αναμένεται να φτάσει στην Ελλάδα την Κυριακή (6/7), ή το αργότερο τη Δευτέρα, προκειμένου να ολοκληρωθεί και τυπικά η μετακίνησή του στην ΑΕΚ από τη Σπάρτα Πράγας.

Εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, ο αριστεροπόδαρος χαφ θα υπογράψει και θα ανακοινωθεί από τον σύλλογο. Αμέσως ύστερα θα μεταβεί στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην αποστολή της ΑΕΚ, η οποία πραγματοποιεί την προετοιμασία της στη «χώρα της τουλίπας».

Ο Φινλανδός μέσος δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Σπάρτα Πράγας έως το καλοκαίρι του 2028, με την Ένωση να διαπραγματεύεται με τους Τσέχους για την απόκτησή του.

Την περασμένη σεζόν ο Καϊρίνεν αγωνίστηκε σε 44 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, πέτυχε δύο γκολ και μοίρασε τέσσερις ασίστ.