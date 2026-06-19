REUTERS - Ο Πινέδα στο παιχνίδι του Μεξικού με τη Νότια Κορέα

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Οι Μεξικανοί λατρεύουν την Εθνική τους ομάδα και δηλώνουν την αγάπη τους με κάθε τρόπο στους ποδοσφαιριστές που φορούν το εθνόσημο. Φυσικά αυτό ισχύει και για την περίπτωση του Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ, τον οποίο θεωρούν «πολύ καλό ποδοσφαιριστή».

Ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Χρήστος Ανθόπουλος βρέθηκε στην Γουαδαλαχάρα και συνάντησε αρκετούς Μεξικανούς, τους οποίους ρώτησε αν γνωρίζουν τον Πινέδα και την ΑΕΚ.

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Η συντριπτική πλειοψηφία των φιλάθλων δήλωσε για τον ποδοσφαιριστή της «Ένωσης» ότι είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ενώ ορισμένοι αποθέωσαν τόσο τον ίδιο όσο και την ΑΕΚ.

Να σημειωθεί ότι ο 30χρονος μέσος πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στο Μουντιάλ 2026 κόντρα στην Νότια Κορέα, καθώς πέρασε αλλαγή στο 70ο λεπτό. Το Μεξικό επικράτησε με 1-0 κάνοντας το 2/2 στην διοργάνωση και εξασφάλισε την πρόκρισή του στην φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.