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Στην Αθήνα ταξιδεύει απόψε το βράδυ με ώρα αφιξης στις 22.00 ο Μίλαν Βιτάλις για να ολοκληρώσει και τυπικά την μεταγραφή του στην ΑΕΚ

Ο Βιτάλις, που ήταν ο MVP της πρωταθλήτριας Ουγγαρίας, Γκιόρ, την περσινή περίοδο και είναι διεθνής με την εθνική του ομάδα, έρχεται να προσθέσει κι άλλη ποιότητα, αλλά και διαφορετικό χαρακτηριστικά στον άξονα της «Ένωσης».

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Οι δύο ομάδες έχουν ανταλλάξει όλα τα τυπικά έγγραφα και ο Βιτάλις πετάει απόψε για Αθήνα ώστε κατά σειρά να περάσει ιατρικές εξετάσεις, να βάλει υπογραφές στο τετραετές συμβόλαιο και να ανακοινωθεί. Ο 24χρονος Ούγγρος διεθνής είχε συμφωνήσει από την προηγούμενη εβδομάδα για τετραετές συμβόλαιο.