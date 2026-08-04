Στην Αθήνα ταξιδεύει απόψε το βράδυ με ώρα αφιξης στις 22.00 ο Μίλαν Βιτάλις για να ολοκληρώσει και τυπικά την μεταγραφή του στην ΑΕΚ
Ο Βιτάλις, που ήταν ο MVP της πρωταθλήτριας Ουγγαρίας, Γκιόρ, την περσινή περίοδο και είναι διεθνής με την εθνική του ομάδα, έρχεται να προσθέσει κι άλλη ποιότητα, αλλά και διαφορετικό χαρακτηριστικά στον άξονα της «Ένωσης».
Οι δύο ομάδες έχουν ανταλλάξει όλα τα τυπικά έγγραφα και ο Βιτάλις πετάει απόψε για Αθήνα ώστε κατά σειρά να περάσει ιατρικές εξετάσεις, να βάλει υπογραφές στο τετραετές συμβόλαιο και να ανακοινωθεί. Ο 24χρονος Ούγγρος διεθνής είχε συμφωνήσει από την προηγούμενη εβδομάδα για τετραετές συμβόλαιο.