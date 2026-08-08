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Ο Μίλαν Βιτάλις σκόραρε στο ντεμπούτο του, ενώ ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς σημείωσε χατ-τρικ στο δεύτερο ημίχρονο, οδηγώντας την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς στη νίκη.

Πριν από την έναρξη του αγώνα, οι δύο ομάδες και οι φίλαθλοι απέδωσαν φόρο τιμής στη μνήμη του Μιχάλη Κατσούρη, τηρώντας ενός λεπτού σιγή.

Οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ αγωνίστηκαν με μαύρα περιβραχιόνια, τιμώντας παράλληλα τη μνήμη του εκλιπόντος υπαλλήλου της ομάδας, Κώστα Λιάκκα.

Η προετοιμασία της ΑΕΚ συνεχίζεται πλέον για τον αγώνα με τον ΟΦΗ, που είναι προγραμματισμένος για τις 12 Αυγούστου.

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Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον νεοαποκτηθέντα Μίλαν Βιτάλις, τον Γκατσίνοβιτς να σκοράρει τρεις φορές και την ομάδα να δείχνει φρεσκάδα και υψηλό βαθμό ετοιμότητας, η ΑΕΚ ολοκλήρωσε τα φιλικά προετοιμασίας με νίκη 4-0 επί της Καλλιθέας.Πλέον η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ετοιμάζεται για τον τελικό του Super Cup, με αντίπαλο τον ΟΦΗ στις 12/8.

Το πρώτο μέρος στην Allwyn Arena μεταξύ της ΑΕΚ και της Athens Kallithea ήταν αρκετά μουδιασμένο, καθώς η “Ένωση” περιόρισε αρκετά την ομάδα της Καλλιθέας, με τον Ζίνι και το Βιτάλις να είναι αρκετά κινητικοί στα πρώτα λεπτά. Ο Ούγγρος χαφ έδειξε από νωρίς την κλάση του, καθώς στο ντεμπούτο του βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα στο 17ο λεπτό. 11 λεπτά μετά και στο 28′, η ωραία συνεργασία από τους παίκτες της ΑΕΚ, ο Ζουμπκόφ έδωσε στον Καλοσκάμη, αυτός γύρισε προς τον Ζίνι, ο οποίος σκόραρε, αλλά ήταν εκτεθειμένος. Η Athens Kallithea δεν βρήκε στιγμές στο πρώτο μέρος, με την ΑΕΚ να πηγαίνει στη αποδυτήρια με το υπέρ της 1-0.

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Το δεύτερο ημίχρονο ανήκει ολοκληρωτικά στον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς. Ο Μάρκο Νίκολιτς έκανε τις αλλαγές του για το δεύτερο 45λεπτο, με τον Σέρβο να βρίσκει δυο φορές τα δίχτα. Την πρώτη στο 49′, με ένα καταπληκτικό σουτ, το οποίο κατέληξε με πολλά φάλτσα στα δίχτυα του Αγγελόπουλου και στην συνέχεια πήρε το ριμπάουντ από το σουτ του Μάγερ, όπου είχε εξουδετερώσει τον Έλληνα τερματοφύλακα της Καλλιθέας. Ο Σέρβος δεν σταμάτησε εκεί. Κατάφερε να βρει και τρίτο γκολ, πραγματοποιώντας χατ-τρικ στο 70′ για το 4-0 της ΑΕΚ. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς δεν κατάφερε να πετύχει 5ο γκολ, με την αναμέτρηση να λήγει στο 4-0 και την ΑΕΚ να μετράει αντίστροφα για τον πρώτο τίτλο της σεζόν με αντίπαλο τον ΟΦΗ για το Super Cup στις 12/8.

ΑΕΚ (Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πένραϊς, Ζούμπκοφ, Βιτάλις, Καλοσκάμης, Κουτέσα, Ζίνι, Γιόβιτς

Athens Kallithea (Μόρας): Αγγελόπουλος, Σταματούλλας, Μλάντεν, Προβυδάκης, Αναστασίου, Τζανδάρης, Μπαουτίστα, Φαϊτάκης, Λόπεθ, Φροσύνης, Ρόμο.

Παίκτες και κόσμος τίμησαν τη μνήμη του Μιχάλη Κατσούρη πριν το φιλικό

Πριν το φιλικό της ΑΕΚ με την Athens Kallithea απόψε στη Νέα Φιλαδέλφεια οι παίκτες και των δύο ομάδων απέδωσαν φόρο τιμής στη μνήμη του Μιχάλη Κατσούρη, του φιλάθλου της Ενωσης που έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2023 έπειτα από τη δολοφονική επίθεση Κροατών και Ελλήνων χούλιγκαν νεοναζί στο «σπίτι» του Δικεφάλου.

Οι πάνω από 15.000 φίλοι της ΑΕΚ στο γήπεδο τήρησαν και ενός λεπτού σιγής για τον συνοπαδό τους που δολοφονήθηκε άνανδρα πριν τρία χρόνια τέτοια ημέρα. Οι στιγμές ήταν πολύ φορτισμένες για όλους και σίγουρα μοναδικές καθώς στις εξέδρες ήταν και οι γονείς του αδικοχαμένου Μιχάλη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΚ για τον Μιχάλη Κατσούρη

“Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει ότι ο σημερινός φιλικός αγώνας με την Athens Kallithea (20.00) θα είναι με δωρεάν είσοδο για τους φιλάθλους μας, ως μία συμβολική πράξη στη μνήμη του Μιχάλη Κατσούρη, του Μιχάλη της ΑΕΚ.

Πριν την έναρξη της αναμέτρησης οι δύο ομάδες θα αποτίσουν φόρο τιμής μπροστά στη Θύρα 21 και θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή, ενώ οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ θα αγωνιστούν με μαύρα περιβραχιόνια.

Επίσης, για σήμερα η σημαία της ΑΕΚ έξω από το Σπίτι μας στη Νέα Φιλαδέλφεια κυματίζει μεσίστια και η μορφή του Μιχάλη απεικονίζεται στα μάτριξ στην Πλατεία του Αετού.

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Απόψε, όμως, η οικογένεια της ΑΕΚ τιμά τη μνήμη και του Κώστα Λιάκκα, ενός από τους πιο αγαπητούς υπαλλήλους του προπονητικού μας κέντρου στα Σπάτα, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή και ο αδόκητος χαμός του σκόρπισε τη θλίψη στα μέλη του ποδοσφαιρικού τμήματος, για τα οποία αποτελούσε ένα ιδιαίτερα προσφιλές πρόσωπο και αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς τους. Οι παίκτες μας θα φορούν μαύρα περιβραχιόνια και για τον Κώστα”.

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