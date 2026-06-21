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Δεν ήταν μια απλή συνέντευξη. Ήταν μια εξομολόγηση. Ο Μάριος Ηλιόπουλος, μιλώντας στο κανάλι Μεσόγειος της Καλαμάτας, στην ιδιαίτερη πατρίδα του, άφησε για άλλη μια φορά να φανεί εκείνο που συχνά υπερβαίνει το ποδόσφαιρο: οι βαθιές ανθρώπινες ευαισθησίες του.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος δεν μίλησε μόνο ως διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ. Μίλησε ως άνθρωπος που κουβαλά οικογενειακές μνήμες. Ως γιος ενός πατέρα που, παιδί ακόμη, γνώρισε τον φόβο, την καταδίωξη, την απώλεια. Ως απόγονος μιας οικογένειας που, μέσα στη γερμανική Κατοχή, βρέθηκε στο στόχαστρο των Ναζί, είδε το σπίτι της να καίγεται και αναγκάστηκε να πάρει τον δρόμο της φυγής.

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Στην Καλαμάτα και στη Λογγά Μεσσηνίας, τόπο καταγωγής του αείμνηστου πατέρα του, ο Ηλιόπουλος συγκινήθηκε βαθιά, ανακαλώντας την ιστορία της οικογένειάς του το 1944, όταν οι Γερμανοί την εκδίωξαν, θεωρώντας ότι είχε σχέση με το ΕΑΜ και την Αντίσταση. Ο πατέρας του, όπως είπε, έφυγε 12 ετών, κατατρεγμένος, χωρίς ρούχα και υπάρχοντα, για να βρεθεί λαθρεπιβάτης στην Κρήτη, ενώ ο παππούς του φυγαδεύτηκε στην Αθήνα επειδή τον αναζητούσαν για να τον σκοτώσουν.

Εκεί ακριβώς συνδέθηκε, για άλλη μια φορά, η προσωπική του ιστορία με την ΑΕΚ. Όχι ως σύνθημα. Όχι ως επικοινωνιακή αναφορά. Αλλά ως βιωμένη ταύτιση με την προσφυγιά, τον ξεριζωμό, την απώλεια και τη δύναμη να ξαναχτίζεις τη ζωή σου από το μηδέν.

Η ΑΕΚ, γεννημένη από την προσφυγιά της Κωνσταντινούπολης, δεν είναι για τον Ηλιόπουλο μόνο ένας σύλλογος. Είναι σύμβολο αντοχής. Είναι ο Δικέφαλος Αετός που κοιτάζει πίσω στη μνήμη και μπροστά στην προοπτική. Είναι η απόδειξη ότι ένα τραγικό γεγονός μπορεί να γίνει δύναμη, έμπνευση, κοινωνικό μήνυμα.

Και αυτό ήταν ίσως το πιο δυνατό σημείο της συνέντευξης. Ότι ο Ηλιόπουλος δεν χρησιμοποίησε την ιστορία ως διακόσμηση. Τη μετέφερε ως χρέος. Μίλησε για ρίζες, για αξιακό κώδικα, για κοινωνία, για την υποχρέωση να στέκεται κανείς απέναντι στην αδικία.

Σε μια εποχή όπου το ποδόσφαιρο συχνά πνίγεται στον θόρυβο, η εικόνα ενός ανθρώπου να δακρύζει μιλώντας για την οικογένειά του, την Κατοχή, τους Ναζί και την προσφυγιά της ΑΕΚ, υπενθυμίζει κάτι πολύ απλό: πίσω από τις ομάδες υπάρχουν μνήμες. Και πίσω από τις μνήμες, άνθρωποι.