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Ο Λούκα Γιόβιτς άνοιξε το σκορ για την ΑΕΚ στο 38ο λεπτό, αλλά ο ΟΦΗ ανέτρεψε προσωρινά το αποτέλεσμα με γκολ των Ανδρούτσου και Κωστούλα.

Η ΑΕΚ ισοφάρισε στις καθυστερήσεις του αγώνα με κεφαλιά του Ζίνι, οδηγώντας την αναμέτρηση στην ψυχοφθόρο διαδικασία των πέναλτι στο Παγκρήτιο.

Η καθοριστική απόκρουση του τερματοφύλακα Χριστογεώργου στο τέταρτο πέναλτι του Βάργκα χάρισε τον τίτλο στην ομάδα του Χρήστου Κόντη.

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Ο αξιοθαύμαστος ΟΦΗ του Χρήστου Κόντη πραγματοποίησε μια ακόμη υπέρβαση, κάνοντας δικό του και τον τίτλο του Super Cup, σε έναν συγκλονιστικό τελικό κόντρα στην ΑΕΚ, ο οποίος κρίθηκε στα πέναλτι (2-2 κ.δ, 4-5 πεν.).

Ομάδα υπερβάσεων, μεγάλων αγώνων και τίτλων μπορεί να θεωρηθεί πλέον με ασφάλεια ο ΟΦΗ του Χρήστου Κόντη. Ο σύλλογος του Ηρακλείου, επικράτησε της ΑΕΚ στο Παγκρήτιο στα πέναλτι (2-2 κ.δ, 4-5 πεν.), και μετά το Κύπελλο Ελλάδας της περασμένης αγωνιστικής περιόδου, πανηγύρισε και το Super Cup, ξεκινώντας με ονειρεμένο τρόπο τη σεζόν.\

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Οι παίκτες του Χρήστου Κόντη μπήκαν στο παιχνίδι με ένταση και διάθεση να πιέσουν αρκετά ψηλά, με την ΑΕΚ να παίρνει σταδιακά την κατοχή της μπάλας, μαζί με μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Η πρώτη καλή στιγμή σημειώθηκε στο 21΄, όταν ο Κοϊτά δημιούργησε ωραία για τον Μαρίν που πάτησε περιοχή, αλλά ο Ρουμάνος δεν κατάφερε να νικήσει τον Χριστογεώργο με το τελείωμα που επιχείρησε με το αριστερό. Ο ΟΦΗ απάντησε άμεσα, με ατομική ενέργεια του Νους και επικίνδυνο σουτ του ίδιου που πέρασε λίγο έξω. Στο 26΄ ο Ρέλβας κέρδισε την κεφαλιά από το κόρνερ του Μαρίν, όμως ο Χριστογεώργος μπλόκαρε με άνεση.

Στο 38ο λεπτό, μια όμορφη αντεπίθεση της ΑΕΚ, καθώς και η κλάση του Λούκα Γιόβιτς, άλλαξαν τη ροή του αγώνα. Οι ποδοσφαιριστές του Νίκολιτς ξεδιπλώθηκαν στην κόντρα, ο Μαρίν τροφοδότησε τον Σέρβο επιθετικό, και εκείνος με ένα άψογο συρτό σουτ εκτός περιοχής άφησε “άγαλμα” τον Χριστογεώργο, ανοίγοντας το σκορ και τον φετινό του «λογαριασμό».

Οι Κρητικοί έβγαλαν αντίδραση και πλησίασαν στην ισοφάριση στο 42΄, με τον Νους να εκτελεί από την αριστερή πλευρά της περιοχής και τον Μπαλαμώτη να πραγματοποιεί εξαιρετική επέμβαση, συμβάλλοντας στη διατήρηση του “κιτρινόμαυρου” προβαδίσματος μέχρι τη λήξη του ημιχρόνου.

Οι δύο ομάδες είχαν από μια αξιόλογη φάση στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους. Αρχικά ο ΟΦΗ απείλησε στο 46΄ με όμορφη προσπάθεια του Αποστολάκη που έστειλε την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των διχτύων, με την ΑΕΚ να απαντά στο 49΄ και τον Χριστογεώργο να μπλοκάρει το τελείωμα του Γιόβιτς ύστερα από το γύρισμα του Ρότα. Στο 62΄ ο Ανδρούτσος σταμάτησε το σουτ του Καλοσκάμη από καλή θέση και στο 67΄ ήταν η σειρά του Αποστολάκη να προστατέψει την άμυνα της ομάδας του, κόβοντας σωτήρια τον Μάγερ.

Στο 69΄ οι Κρητικοί κατόρθωσαν να φέρουν το ματς στα ίσα και να βάλουν… φωτιά στον τελικό, με ένα εκπληκτικό πλασέ του Ανδρούτσου μέσα από την περιοχή. Σαν να μην έφτανε αυτό, επτά λεπτά αργότερα έφτασαν στην ολική ανατροπή, με κεφαλιά του Κωστούλα μετά από εκτέλεση φάουλ του Αϊτόρ. Μάλιστα, έσπασαν καρδιές στο Παγκρήτιο μέχρι το γκολ να κατακυρωθεί, αφού ο Παπαπέτρου κλήθηκε από τον VAR και εξέτασε ο ίδιος για αρκετή ώρα τη φάση, απορρίπτοντας την πιθανότητα ο εκτεθειμένος Σιέλης να επηρέαζε το οπτικό πεδίο του Μπαλαμώτη.

Οι συγκινήσεις του τελικού, ωστόσο, δεν σταμάτησαν εκεί. Η ΑΕΚ ανέβασε την πίεσή της, κέρδισε διαδοχικά κόρνερ και στο τελευταίο εξ αυτών, ο Ζίνι κέρδισε την κεφαλιά από την εκτέλεση του Μάγερ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και το παιχνίδι στα πέναλτι. Εκεί οι παίκτες των δύο ομάδων ήταν αρκετά εύστοχοι, αλλά απόκρουση του Χριστογεώργου στο τέταρτο πέναλτι της ΑΕΚ από τον Βάργκα αποδείχθηκε καθοριστική και οι Κρητικοί επιβλήθηκαν στη διαδικασία με 5-4.

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Αναλυτικά οι εκτελέσεις:

1ο πέναλτι, ΑΕΚ: Εύστοχο (Λούκα Γιόβιτς)

1ο πέναλτι, ΟΦΗ: Εύστοχο (Λέγια Ισέκα)

2ο πέναλτι, ΑΕΚ: Εύστοχο (Λόβρο Μάγερ)

2ο πέναλτι, ΟΦΗ: Εύστοχο (Ανδρέας Μπουχαλάκης)

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3ο πέναλτι, ΑΕΚ: Εύστοχο (Πέτρος Μάνταλος)

3ο πέναλτι ΟΦΗ: Εύστοχο (Λορέντσο Ντίκμαν)

4ο πέναλτι, ΑΕΚ: Άστοχο (Μπαρνάμπας Βάργκα)

4ο πέναλτι, ΟΦΗ: Εύστοχο (Νίκος Αθανασίου)

5ο πέναλτι, ΑΕΚ: Εύστοχο (Ζίνι)

5ο πέναλτι, ΟΦΗ: Εύστοχο (Θανάσης Ανδρούτσος)

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ΓΚΟΛ: 38΄ Γιόβιτς, 90+7΄ Ζίνι / 69΄ Ανδρούτσος, 76΄ Κωστούλας

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 34΄ Μαρίν, 90+5΄ Μάνταλος /43΄Αποστολάκης

ΚΟΚΚΙΝΕΣ: –

ΔΟΚΑΡΙΑ: –

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπαλαμώτης, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Κάιρινεν, Μαρίν, Καλοσκάμης, Κοϊτά, Βάργκα, Γιόβιτς

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Πούγγουρας, Σιέλης, Κωστούλας, Αθανασίου, Αποστολάκης, Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Αϊτόρ, Φούντας, Νους

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