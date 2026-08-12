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Η ΑΕΚ στοχεύει στον τρίτο τίτλο της διοργάνωσης στην ιστορία της, προετοιμαζόμενη για τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις.

Ο ΟΦΗ επιδιώκει να κατακτήσει το πρώτο Σούπερ Καπ της ιστορίας του, έχοντας ενισχύσει το ρόστερ του με νέους ποδοσφαιριστές.

Ο προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, υποχρεούται να χρησιμοποιήσει δύο παίκτες κάτω των 22 ετών στο αρχικό σχήμα της ομάδας.

Ο Χρήστος Κόντης συμπεριέλαβε κανονικά στην αποστολή του ΟΦΗ το νέο μεταγραφικό απόκτημα, τον Λορέντσο Ντίκμαν, παρά τις σημαντικές αποχωρήσεις.

Τον αγώνα θα διευθύνει ο Αναστάσιος Παπαπέτρου, με τον Στεφάν Λανουά να αναλαμβάνει καθήκοντα παρατηρητή διαιτησίας.

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Στο Παγκρήτιο Στάδιο κοντράρονται απόψε (12/8, 20:00,ΣΚΑΙ) η πρωταθλήτρια ΑΕΚ με τον κυπελλούχο ΟΦΗ, για το Σούπερ Καπ, λίγες ημέρες πριν από τις πρώτες τους ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για τη νέα σεζόν.

Η Ενωση έχει ξεκάθαρο στόχο και… εμμονή να βάλει στο Μουσείο της το τρίτο Σούπερ Καπ της Ιστορίας της. Ο θεσμός σταμάτησε το 1996 πριν επανέλθει… πέρυσι με νικητή τον Ολυμπιακό. Πριν 30 χρόνια η ΑΕΚ είχε επικρατήσει του Παναθηναϊκού στο Καραϊσκάκη στα πέναλτι.

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Σήμερα, τρεις δεκαετίες μετά, έχει την ευκαιρία να σηκώσει αυτό το Κύπελλο ξανά. Ο Μάρκο Νίκολιτς από την πρώτη ημέρα της προετοιμασίας φρόντιζε να τονίζει στους παίκτες του (και συνολικά σε όλους μέσα στην ομάδα) ότι αυτό το ματς με τον ΟΦΗ είναι τρομερά σημαντικό γιατί διακυβεύεται ένας τίτλος. «Δεν είναι πρόβα τζενεράλε για τα πλέι οφ του Τσάμπιονς Λιγκ, αλλά ένας τελικός που πρέπει να κερδίσουμε», είπε χθες ο Μάρκο Νίκολιτς στην Συνέντευξη Τύπου.

Η ΑΕΚ θέλει να δώσει χαρά και στους περίπου 9.000 Ενωσίτες που στην «καρδιά» του καλοκαιριού θα αφήσουν τα… μπάνια και τις δουλειές τους για να βρεθούν στο πλάι της στο Ηράκλειο, διψασμένοι για έναν ακόμη τίτλο.

Στα αγωνιστικά η ΑΕΚ δεν έχει κάποια προβλήματα. Ακόμη και ο νεαρός Χριστακόπουλος είναι στην Κρήτη. Στο ματς αυτό θυμίζουμε κάτι πολύ βασικό: θα πρέπει να ξεκινήσουν δυο παίκτες κάτω των 22 ετών. Οι Καλοσκάμης και Αλεξίου είναι φαβορί να ξεκινήσουν. Ο Αλεξίου θα παίξει αριστερό στόπερ, δίπλα στον Μουκουντί, με τους Ρότα, Πήλιο να βρίσκονται στην τετράδα της άμυνας και τον Στρακόσια στο τέρμα. Το ερώτημα έχει να κάνει με τον Καλοσκάμη, που θα επιλέξει ο Νίκολιτς να τον χρησιμοποιήσει. Οι θέσεις που υπολογίζεται, στο 4-4-2 πολλές. Από δεξί ή αριστερό χαφ εξτρέμ, μέχρι δεύτερο φορ ή ακόμα και κεντρικό χαφ. Ανάλογα τι απόφαση θα πάρει ο προπονητής σχετικά με τη θέση του Καλοσκάμη, θα υπάρξει ένα… ντόμινο με τις υπόλοιπες θέσεις. Αν παίξει δεξιά ο Καλοσκάμης θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα παίξει ο Μάγερ στον άξονα με έναν εκ των Κάιρινεν ή Μαρίν ή Βιτάλις. Αν παίξει αριστερά τότε ο Μάγερ θα πάει δεξιά και ο Κοϊτά στον πάγκο. Αν παίξει ως δεύτερος επιθετικός τότε ψάχνουμε τον παρτενέρ του ανάμεσα σε Γιόβιτς, Βάργκα. Επιπλέον, θυμίζουμε πως αν κάποιος από τους δυο «μικρούς» που θα ξεκινήσουν γίνει αλλαγή μέσα στο παιχνίδι πρέπει να αντικατασταθεί με παίκτη παρόμοιοι ηλιακού γκρουπ. Γι’ αυτό ο Νίκολιτς έχει πάρει μαζί του στην Κρήτη όλους τους «μικρούς» που είχε στην προετοιμασίας. Δηλαδή τους Καλοσκάμη, Αλεξίου, Χριστακόπουλο, Ψυρόπουλο, Τσαραμανίδη, Αργυρίου, Σαρακασίδη και Μπαλαμώτη.

Ο ΟΦΗ θέλει το πρώτο του Σούπερ Καπ

Από την άλλη, για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν ο ΟΦΗ διεκδικεί το Σούπερ Καπ. Κι αν πέρυσι – όταν κι ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό – συμμετείχε ως φιναλίστ του Κυπέλλου, φέτος η ομάδα του Χρήστου Κόντη εμφανίζεται ως κάτοχος της διοργάνωσης της ΕΠΟ. Οι Κρητικοί θα επιδιώξουν να φτάσουν στο πρώτο τρόπαιο της ιστορίας τους, φτιάχνοντας παράλληλα την ψυχολογία τους ενόψει των playoffs του UEFA Europa League.

Ο Έλληνας τεχνικός είδε την ομάδα του να γνωρίζει τρεις ήττες σε ισάριθμα φιλικά κόντρα σε ολλανδικούς συλλόγους, ωστόσο έδειξε να μην ανησυχεί. Ο ΟΦΗ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού απώλεσε – μεταξύ άλλων – τον επί σειρά ετών αρχηγό Βασίλη Λαμπρόπουλο, τον MVP του τελικού του Κυπέλλου, Λεβάν Σενγκέλια, αλλά και τον αξεπέραστο Χουάν Νέιρα. Αποκτήθηκαν, ωστόσο, οι Ανδρέας Μπουχαλάκης και Μιχάλης Σιέλης από τον Παναιτωλικό, ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού, Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα αλλά και ο στόπερ Δημήτρης Νικολάου, με πλούσια εμπειρία από τα ιταλικά γήπεδα.

Ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ενόψει της αναμέτρησης με την ΑΕΚ για το Superbet Super Cup, με τον Λορέντσο Ντίκμαν να βρίσκεται κανονικά στην αποστολή.

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Ο Ιταλός αμυντικός, ο οποίος ανακοινώθηκε μόλις στις 11 Αυγούστου, συμπεριλήφθηκε στα πλάνα του προπονητή για το παιχνίδι με την Ένωση.

Αντίθετα, εκτός έμεινε ο Μπόρχα Γκονθάλεθ, καθώς δεν έχει ξεπεράσει ακόμη το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί και δεν βρίσκεται στο επιθυμητό επίπεδο ετοιμότητας. Εκτός αποστολής είναι και ο Μαρινάκης.

Διαιτητής του Σούπερ Καπ ορίστηκε ο Αναστάσιος Παπαπέτρου (Αθηνών), με βοηθούς τους Τρύφωνα Πετρόπουλο (Αρκαδίας), Πέτρο Πάτρα (Μακεδονίας) και 4ο διαιτητή τον Αλέξανδρο Κατσικογιάννη (Ηπείρου). Στο VAR θα βρίσκεται ο Σπυρίδων Ζαμπαλάς (Ηπείρου) και AVAR ο Μελέτιος Γιουματζίδης (Πέλλας). Οπως έγινε γνωστό ο επικεφαλής της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά θα είναι παρατηρητής διαιτησίας.

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