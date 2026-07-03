Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ροτζέρσια και η Κολοκάσια αποτελούν ιδανικές επιλογές για σκιερές θέσεις, προσφέροντας εντυπωσιακό φύλλωμα και μια εξωτική αίσθηση στον κήπο.

Η Χελόνη και η Τρίκυρτις προσφέρουν ανθοφορία μέχρι το φθινόπωρο, ενισχύοντας τη βιοποικιλότητα και αναπτύσσοντας ιδιαίτερα άνθη σε συνθήκες περιορισμένου ηλιακού φωτός.

Το Τρίλλιο αναπτύσσεται καλύτερα σε πλούσιο έδαφος κάτω από φυλλοβόλα δέντρα, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός κήπου με φυσική δασική αισθητική.

Τα φυτά σκιάς απαιτούν έδαφος πλούσιο σε οργανική ουσία με σταθερή υγρασία για να ανταπεξέλθουν στον ανταγωνισμό για θρεπτικά συστατικά.

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Ένας κήπος με πολλά σκιερά σημεία δεν σημαίνει ότι πρέπει να στερηθούμε το πλούσιο πράσινο ή τα εντυπωσιακά λουλούδια. Αντίθετα, υπάρχουν φυτά που όχι μόνο αντέχουν στην έλλειψη έντονου ηλιακού φωτός, αλλά αναπτύσσονται καλύτερα ακριβώς σε αυτές τις συνθήκες, χαρίζοντας χρώμα, υφή και όγκο στον εξωτερικό μας χώρο.

Από εντυπωσιακά φυλλώματα που θυμίζουν τροπικό τοπίο μέχρι πολυετή φυτά με ιδιαίτερα άνθη, οι επιλογές είναι περισσότερες απ’ όσες φανταζόμαστε.

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Συγκεντρώσαμε λοιπόν πέντε φυτά που αγαπούν τη σκιά και μπορούν να δώσουν νέα ζωή ακόμη και στις πιο σκοτεινές γωνιές του κήπου ή της αυλής μας.

1. Ροτζέρσια (Rodgersia)

Η Ροτζέρσια ξεχωρίζει για τα μεγάλα, εντυπωσιακά φύλλα της και τις ψηλές ανθοφόρες ταξιανθίες που μπορούν να φτάσουν ακόμη και τα 1,8 μέτρα. Ανθίζει από τα τέλη της άνοιξης έως τις αρχές του καλοκαιριού και αποτελεί ιδανική επιλογή για μεγάλες σκιερές γωνιές του κήπου.

Σύμφωνα με τη Royal Horticultural Society (RHS), προτιμά υγρό, γόνιμο έδαφος και προστατευμένες θέσεις με σκιά ή ημισκιά.



2. Κολοκάσια ή «Αυτιά του ελέφαντα» (Elephant Ear / Colocasia)

Αν θέλουμε να δώσουμε εξωτική αίσθηση στον κήπο μας, η Κολοκάσια είναι από τις πιο εντυπωσιακές επιλογές. Τα τεράστια καρδιόσχημα φύλλα της, σε πράσινες, μωβ ή σχεδόν μαύρες αποχρώσεις, δημιουργούν ένα πραγματικά τροπικό σκηνικό.

Το missouribotanicalgarden αναφέρει ότι αναπτύσσεται καλύτερα σε συνεχώς υγρό έδαφος και προστατευμένες θέσεις, ενώ μπορεί να καλλιεργηθεί τόσο σε γλάστρες όσο και στο έδαφος.



3. Χελόνη (Turtlehead / Chelone)

Σε αντίθεση με πολλά φυτά σκιάς που ανθίζουν μόνο την άνοιξη, η Χελόνη χαρίζει άνθη μέχρι και το φθινόπωρο, σε λευκές, ροζ ή μωβ αποχρώσεις.

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Το realsimple.com επισημαίνει ότι αποτελεί σημαντικό φυτό για τις μέλισσες και τις πεταλούδες, συμβάλλοντας στη βιοποικιλότητα του κήπου.



4. Τρίλλιο (Trillium)

Το Τρίλλιο είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά φυτά των δασικών εκτάσεων, με τα ιδιαίτερα άνθη του που διαθέτουν τρία πέταλα. Ανθίζει νωρίς την άνοιξη και είναι ιδανικό για όσους θέλουν να δημιουργήσουν έναν φυσικό, «δασικό» κήπο.

Η Royal Horticultural Society συνιστά την καλλιέργειά του σε πλούσιο έδαφος με αρκετή οργανική ουσία και κάτω από φυλλοβόλα δέντρα.



5. Τρίκυρτις ή «Κρίνος του φρύνου» (Toad Lily / Tricyrtis)

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Η Τρίκυρτις εντυπωσιάζει με τα ιδιαίτερα στικτά άνθη της, που θυμίζουν μικρές ορχιδέες. Ανθίζει από τα τέλη του καλοκαιριού μέχρι το φθινόπωρο και μπορεί να αναπτυχθεί ακόμη και σε σημεία με πολύ περιορισμένο ηλιακό φως.

Σύμφωνα με το Chicago Botanic Garden, πρόκειται για ένα από τα πιο αξιόπιστα πολυετή φυτά για βαθιά σκιά, αρκεί το έδαφος να παραμένει δροσερό και υγρό.



Τι πρέπει να προσέξουμε

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν έχουν όλα τα φυτά σκιάς τις ίδιες ανάγκες. Κάποια ευδοκιμούν σε πλήρη σκιά, ενώ άλλα χρειάζονται λίγες ώρες πρωινού ή διάχυτου φωτός. Παράλληλα, το έδαφος καλό είναι να είναι πλούσιο σε οργανική ουσία, καλά στραγγιζόμενο αλλά με σταθερή υγρασία, καθώς κάτω από μεγάλα δέντρα οι ρίζες ανταγωνίζονται έντονα για νερό και θρεπτικά συστατικά.

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Με πληροφορίες από Royal Horticultural Society (RHS) ,missouribotanicalgarden, Chicago Botanic Garden, realsimple.com