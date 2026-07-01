Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Τα τσιμπήματα των κουνουπιών προκαλούν φαγούρα και φλεγμονή λόγω της αντίδρασης του ανοσοποιητικού συστήματος στις πρωτεΐνες που περιέχονται στο σάλιο του εντόμου.

Οι δερματολόγοι προτείνουν τη χρήση κρέμας υδροκορτιζόνης, λοσιόν καλαμίνης ή εφαρμογή κρύων κομπρεσών για την αποτελεσματική ανακούφιση από τον ερεθισμό.

Το επίμονο ξύσιμο του δέρματος πρέπει να αποφεύγεται συστηματικά, καθώς αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο πρόκλησης μολύνσεων και δημιουργίας μόνιμων σημαδιών.

Πολλά διαδεδομένα γιατροσόφια, όπως το λεμόνι και το ξίδι, δεν υποστηρίζονται επιστημονικά και ενδέχεται να επιδεινώσουν τη φλεγμονή του δέρματος.

Η χρήση εγκεκριμένων εντομοαπωθητικών και η κάλυψη του σώματος με κατάλληλα ρούχα αποτελούν τις σημαντικότερες μεθόδους πρόληψης κατά των κουνουπιών.

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Καλοκαίρι χωρίς κουνούπια μάλλον δεν υπάρχει. Αρκεί ένα βράδυ στο μπαλκόνι, μια έξοδος για φαγητό δίπλα στη θάλασσα ή μια μάζωξη με την παρέα μας στον κήπο για να βρεθούμε την επόμενη μέρα με ένα ή περισσότερα ενοχλητικά τσιμπήματα που μας κάνουν να ξυνόμαστε ασταμάτητα. Και ενώ οι περισσότεροι έχουμε ακούσει δεκάδες «γιατροσόφια» από λεμόνι και ξίδι μέχρι οδοντόκρεμα – οι δερματολόγοι επισημαίνουν ότι πολλά από αυτά όχι μόνο δεν βοηθούν, αλλά μπορεί να επιδεινώσουν τον ερεθισμό.

Τα καλά νέα είναι ότι η πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση βρίσκεται πιθανότατα ήδη στο ντουλάπι του μπάνιου μας. Υπάρχουν απλοί και επιστημονικά τεκμηριωμένοι τρόποι για να μειώσουμε τη φαγούρα, το πρήξιμο και την κοκκινίλα, χωρίς να καταφεύγουμε σε αμφίβολες λύσεις του διαδικτύου.

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Άλλωστε, όσο αθώο κι αν φαίνεται ένα τσίμπημα κουνουπιού, το επίμονο ξύσιμο μπορεί να τραυματίσει το δέρμα και να αυξήσει τον κίνδυνο μόλυνσης. Γι’ αυτό αξίζει να γνωρίζουμε τι πραγματικά λειτουργεί και τι καλό είναι να αποφεύγουμε όταν τα κουνούπια μάς βάζουν στο στόχαστρο.

Γιατί μας προκαλούν τόσο έντονη φαγούρα τα τσιμπήματα;

Η ενόχληση δεν προκαλείται από το ίδιο το τσίμπημα, αλλά από την αντίδραση του ανοσοποιητικού μας συστήματος στο σάλιο που εγχέει το θηλυκό κουνούπι όταν τσιμπά το δέρμα. Το Mayo Clinic αναφέρει ότι ο οργανισμός μας αναγνωρίζει ορισμένες πρωτεΐνες του σάλιου ως ξένες ουσίες και απαντά με φλεγμονή, ερυθρότητα και κνησμό. Μάλιστα, κάποιοι άνθρωποι είναι πιο ευαίσθητοι σε αυτές τις πρωτεΐνες και εμφανίζουν πολύ μεγαλύτερα ή πιο έντονα εξογκώματα από άλλους.

Τι προτείνουν οι δερματολόγοι για άμεση ανακούφιση

Όπως αναφέρει το Good Housekeeping, η πιο αποτελεσματική λύση είναι συνήθως μια κρέμα υδροκορτιζόνης 1%, η οποία βοηθά στη μείωση της φλεγμονής, της κοκκινίλας και της φαγούρας. Εναλλακτικά, μπορούν να βοηθήσουν η λοσιόν καλαμίνης (calamine lotion), καθώς και μια πάστα από μαγειρική σόδα και νερό.

Επίσης, η Mayo Clinic σημειώνει ότι μια κρύα κομπρέσα ή μια πετσέτα βρεγμένη με δροσερό νερό μπορεί να προσφέρει γρήγορη ανακούφιση, περιορίζοντας προσωρινά τη φλεγμονή και το αίσθημα καύσου.

Το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε

Όσο δύσκολο κι αν είναι, οι ειδικοί τονίζουν ότι πρέπει να αντισταθούμε στην ανάγκη να ξύνουμε το τσίμπημα. Το Mayo Clinic Press επισημαίνει ότι το επίμονο ξύσιμο μπορεί να τραυματίσει το δέρμα, αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να αφήσει ακόμη και σημάδια ή υπερμελάγχρωση που παραμένουν για εβδομάδες

Ποιες «σπιτικές θεραπείες» δεν συνιστώνται

Αρκετές δημοφιλείς λύσεις που κυκλοφορούν στα social media, όπως το ξίδι, ο χυμός λεμονιού ή η αμαμελίδα (witch hazel), δεν υποστηρίζονται από επαρκή επιστημονικά δεδομένα. Αντίθετα όπως σημειώνει το Good Housekeeping, μπορεί να προκαλέσουν επιπλέον ερεθισμό σε ευαίσθητα δέρματα και να επιδεινώσουν την κοκκινίλα.

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Πώς θα αποφύγουμε τα τσιμπήματα

Η καλύτερη αντιμετώπιση παραμένει η πρόληψη. Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ CDC συνιστούν τη χρήση εγκεκριμένων εντομοαπωθητικών με συστατικά όπως DEET ή picaridin, καθώς και τη χρήση μακριών και ελαφριών ρούχων όταν βρισκόμαστε σε περιοχές με πολλά κουνούπια.

Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς τα κουνούπια δεν προκαλούν μόνο ενόχληση αλλά μπορούν να μεταδώσουν και νοσήματα, όπως ο ιός του Δυτικού Νείλου ή ο ιός Ζίκα σε ορισμένες περιοχές του κόσμου.

Με πληροφορίες από Mayo Clinic , Good Housekeeping, Mayo Clinic Press, CDC

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