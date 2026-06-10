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Σκηνές που θύμιζαν ταινία καταστροφής εκτυλίχθηκαν στη Ρωσία, όταν ένα τεράστιο σμήνος κουνουπιών κάλυψε τον ουρανό και ανάγκασε δεκάδες τουρίστες να αναζητήσουν καταφύγιο στα αυτοκίνητά τους.

Οι επισκέπτες είχαν ταξιδέψει στη λίμνη Σούτσιε, στην περιοχή της Μπουριατίας, για μια διήμερη απόδραση στη φύση. Ωστόσο, η εκδρομή τους πήρε απρόσμενη τροπή όταν βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα πυκνό «σύννεφο» αιμοβόρων εντόμων που έκανε την παραμονή στην περιοχή σχεδόν αδύνατη.

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Μπροστά στο πρωτοφανές θέαμα, πολλοί έσπευσαν να κλειστούν στα οχήματά τους, ελπίζοντας ότι το σμήνος θα απομακρυνόταν. Οι ώρες περνούσαν όμως χωρίς βελτίωση της κατάστασης και τελικά οι περισσότεροι εγκατέλειψαν την περιοχή χωρίς καν να προσεγγίσουν τη λίμνη, βάζοντας πρόωρο τέλος στην εκδρομή τους.

Viral το βίντεο στα social media

Βίντεο από το περιστατικό κυκλοφόρησαν γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και χιλιάδες σχόλια.

«Φέτος υπάρχουν πολλά κουνούπια παντού, αλλά κάτι τέτοιο δεν έχω ξαναδεί», ανέφερε ένας χρήστης, ενώ άλλος παρομοίασε το φαινόμενο με επιδρομή ακρίδων, χαρακτηρίζοντάς το «τρομακτικό».

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η αυξημένη παρουσία κουνουπιών στην περιοχή θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Για τον λόγο αυτό, οι τοπικές αρχές συνιστούν σε κατοίκους και επισκέπτες να χρησιμοποιούν εντομοαπωθητικά και να φορούν προστατευτικό ρουχισμό κατά τις μετακινήσεις τους σε υπαίθριους χώρους.

Η «μάστιγα» των κουνουπιών στη Ρωσία

Η έντονη παρουσία κουνουπιών δεν αποτελεί νέο φαινόμενο για ορισμένες περιοχές της Ρωσίας. Στην περιοχή του Κουρσκ, οι υγειονομικές αρχές παρακολουθούν περιστατικά διροφιλαρίασης, μιας παρασιτικής νόσου που μεταδίδεται μέσω τσιμπημάτων μολυσμένων κουνουπιών.

Η ασθένεια προκαλείται από παράσιτα που μπορούν να αναπτυχθούν κάτω από το δέρμα του ανθρώπου, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις απαιτείται χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεσή τους.

Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά που τεράστιοι πληθυσμοί κουνουπιών προκαλούν αναστάτωση στη χώρα. Το 2021, εκατομμύρια έντομα είχαν κατακλύσει τη χερσόνησο Καμτσάτκα, κοντά στη Θάλασσα Μπέρινγκ, δημιουργώντας εντυπωσιακούς «ανεμοστρόβιλους» από κουνούπια που έκαναν τον γύρο του κόσμου μέσω των διεθνών μέσων ενημέρωσης.