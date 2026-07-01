Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το νερό αποτελεί την καλύτερη επιλογή για την ενυδάτωση του οργανισμού, καθώς οι ειδικοί κρίνουν ότι τα συμπληρώματα ηλεκτρολυτών είναι απαραίτητα μόνο σε περιπτώσεις έντονης άσκησης.

Η κατανάλωση υγρών δεν πρέπει να αναβάλλεται μέχρι την εμφάνιση του αισθήματος δίψας, καθώς η αφυδάτωση έχει ήδη ξεκινήσει πριν από αυτή τη στιγμή.

Ορισμένες τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό συνεισφέρουν σημαντικά στην καθημερινή ενυδάτωση, ενώ οι φυσιολογικές ποσότητες καφεΐνης δεν προκαλούν ουσιαστική αφυδάτωση στον άνθρωπο.

Η υπερβολική κατανάλωση νερού σε σύντομο χρονικό διάστημα μπορεί να αποβεί επικίνδυνη, προκαλώντας υπονατριαιμία, ειδικά σε άτομα που δεν αναπληρώνουν τα απαραίτητα άλατα.

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Όταν ο υδράργυρος «χτυπά κόκκινο», η σωστή ενυδάτωση γίνεται ίσως το σημαντικότερο μέτρο προστασίας για τον οργανισμό μας. Ωστόσο, γύρω από το τι πρέπει να πίνουμε κυκλοφορούν αρκετοί μύθοι: είναι απαραίτητοι οι ηλεκτρολύτες; Μας αφυδατώνει ο καφές; Μπορεί ένα ζεστό τσάι να μας ενυδατώσει και να μας δροσίσει;

Το νερό παραμένει η καλύτερη επιλογή

Παρά τη δημοτικότητα των ροφημάτων με ηλεκτρολύτες, οι ειδικοί συμφωνούν ότι για τους περισσότερους ανθρώπους το απλό νερό εξακολουθεί να αποτελεί την καλύτερη επιλογή. Όπως επισημαίνει η Mayo Clinic, οι ανάγκες κάθε ανθρώπου διαφέρουν ανάλογα με τηνηλικία, τη φυσική δραστηριότητα, τις καιρικές συνθήκες και την κατάσταση της υγείας του. Δεν υπάρχει ένας «μαγικός» αριθμός ποτηριών που να ισχύει για όλους, όμως σε περιόδους καύσωνα οι ανάγκες αυξάνονται σημαντικά.

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Ανάλογη είναι και η θέση του Harvard Health, το οποίο υπογραμμίζει ότι η ενυδάτωση είναι το σημαντικότερο μέτρο πρόληψης των προβλημάτων που προκαλεί η ακραία ζέστη, ενώ τα δροσερά υγρά παραμένουν η ασφαλέστερη επιλογή για την καθημερινότητά μας.

Οι περισσότεροι δεν χρειάζονται ηλεκτρολύτες

Τα τελευταία χρόνια τα προϊόντα με ηλεκτρολύτες γνωρίζουν τεράστια άνθηση, όμως οι ειδικοί διευκρινίζουν ότι δεν είναι απαραίτητα για όλους.

Σύμφωνα με την Cleveland Clinic, τα αθλητικά ενεργειακά ποτά έχουν θέση κυρίως όταν η άσκηση διαρκεί πάνω από μία ώρα, όταν η εφίδρωση είναι πολύ έντονη ή όταν επικρατούν ακραίες θερμοκρασίες. Στις περισσότερες καθημερινές δραστηριότητες, το νερό αρκεί για την αναπλήρωση των υγρών.

Το ίδιο συμπέρασμα προκύπτει και από το ρεπορτάζ του Guardian, όπου ειδικοί εξηγούν ότι οι περισσότεροι άνθρωποι λαμβάνουν ήδη το απαραίτητο νάτριο, κάλιο και μαγνήσιο μέσω μιας ισορροπημένης διατροφής, χωρίς να χρειάζονται συμπληρώματα.

Δεν αρκεί να περιμένουμε να διψάσουμε

Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη είναι να πίνουμε νερό μόνο όταν νιώσουμε δίψα. Οι ειδικοί εξηγούν ότι εκείνη τη στιγμή ο οργανισμός έχει ήδη αρχίσει να αφυδατώνεται.

Η Cleveland Clinic αναφέρει ότι τα πρώτα σημάδια μπορεί να είναι ο πονοκέφαλος, η κόπωση, η ζάλη, η ξηροστομία, οι μυϊκές κράμπες και τα σκουρόχρωμα ούρα, ενώ σε σοβαρότερες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστεί θερμοπληξία ή ακόμη και νεφρική δυσλειτουργία.

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Αντίστοιχα, σύμφωνα με τον Guardian, το χρώμα των ούρων αποτελεί έναν από τους πιο απλούς τρόπους για να αξιολογήσουμε αν είμαστε επαρκώς ενυδατωμένοι, με το ανοιχτό κίτρινο να θεωρείται γενικά φυσιολογικό.

Μας ενυδατώνουν και οι τροφές

Η ενυδάτωση δεν προέρχεται μόνο από τα ποτά.

Όπως επισημαίνει η Mayo Clinic, περίπου το 20% των ημερήσιων υγρών μπορεί να προέρχεται από τις τροφές. Καρπούζι, πεπόνι, αγγούρι, ντομάτα, φράουλες και πράσινα φυλλώδη λαχανικά έχουν πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε νερό και συμβάλλουν σημαντικά στην κάλυψη των αναγκών μας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

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Καφές και τσάι δεν αφυδατώνουν όσο πιστεύουμε

Ένας ακόμη διαδεδομένος μύθος αφορά την καφεΐνη.

Η Mayo Clinic εξηγεί ότι οι φυσιολογικές ποσότητες καφέ ή τσαγιού δεν προκαλούν σημαντική αφυδάτωση, καθώς τα υγρά που περιέχουν αντισταθμίζουν τη μικρή διουρητική δράση της καφεΐνης. Μόνο πολύ μεγάλες ποσότητες καφεΐνης μπορούν να αυξήσουν αισθητά την αποβολή υγρών.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον Guardian, σε ορισμένες συνθήκες ένα ζεστό τσάι μπορεί ακόμη και να βοηθήσει τον οργανισμό να αποβάλει περισσότερη θερμότητα μέσω της εφίδρωσης, αρκεί ο ιδρώτας να μπορεί να εξατμιστεί αποτελεσματικά.

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Προσοχή και στην υπερβολική κατανάλωση νερού

Η υπερενυδάτωση είναι πολύ πιο σπάνια από την αφυδάτωση, όμως μπορεί επίσης να αποδειχθεί επικίνδυνη.

Η Mayo Clinic προειδοποιεί ότι η κατανάλωση υπερβολικά μεγάλων ποσοτήτων νερού μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα μπορεί να οδηγήσει σε υπονατριαιμία, δηλαδή επικίνδυνη πτώση των επιπέδων νατρίου στο αίμα. Αυτό αφορά κυρίως αθλητές αντοχής ή άτομα που καταναλώνουν πολύ μεγάλες ποσότητες νερού χωρίς να αναπληρώνουν τα άλατα που χάνουν μέσω του ιδρώτα.

Με πληροφορίες από Mayo Clinic, Harvard Health, Guardian

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