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Πόσες φορές έχουμε φτάσει στο τέλος της ημέρας και συνειδητοποιούμε ότι έχουμε πιει ελάχιστο νερό; Παρότι η σωστή ενυδάτωση συνδέεται με καλύτερη συγκέντρωση, περισσότερη ενέργεια και γενικότερα καλύτερη υγεία, παραμένει μία από τις συνήθειες που συχνά αμελούμε.

Ειδικά το καλοκαίρι, όταν οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν και οι ανάγκες του σώματος σε υγρά αυξάνονται, η σωστή ενυδάτωση γίνεται ακόμη πιο σημαντική.

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Τα καλά νέα είναι ότι δεν χρειάζεται να κυκλοφορούμε συνεχώς με ένα τεράστιο παγούρι στο χέρι. Μερικά απλά τρικ που προτείνουν διατροφολόγοι και ειδικοί στην υγεία μπορούν να κάνουν την κατανάλωση νερού πιο εύκολη και πιο φυσική μέσα στην καθημερινότητά μας.

Ξεκινάμε τη μέρα με ένα ποτήρι νερό

Μετά από αρκετές ώρες ύπνου, ο οργανισμός μας ξυπνά ελαφρώς αφυδατωμένος. Όπως αναφέρει το mayoclinic.org ένα ποτήρι νερό το πρωί βοηθά στην αναπλήρωση των υγρών και μπορεί να συμβάλει στη σωστή λειτουργία του οργανισμού από τις πρώτες ώρες της ημέρας.

Κρατάμε το νερό πάντα σε εμφανές σημείο

Μερικές φορές το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν θέλουμε να πιούμε νερό, αλλά ότι απλώς το ξεχνάμε. Ένα μπουκάλι πάνω στο γραφείο, δίπλα στο κρεβάτι ή στην τσάντα μας λειτουργεί ως συνεχής υπενθύμιση. Ειδικοί διατροφολόγοι αναφέρουν στο realsimple.com ότι όσο πιο εύκολη είναι η πρόσβαση στο νερό, τόσο πιο συχνά το καταναλώνουμε.

Δίνουμε γεύση στο νερό

Το realsimple.com επίσης αναφέρει ότι αν το σκέτο νερό μάς φαίνεται βαρετό, μπορούμε να προσθέσουμε φέτες λεμονιού, λάιμ, αγγούρι, φράουλες, καρπούζι ή φύλλα δυόσμου. Τα αρωματισμένα νερά βοηθούν πολλούς ανθρώπους να αυξήσουν σημαντικά την κατανάλωση υγρών μέσα στην ημέρα.

Βάζουμε μικρούς και ρεαλιστικούς στόχους

Το webmd.com μας συμβουλεύει ότι αντί να σκεφτόμαστε πόσο νερό πρέπει να πιούμε συνολικά, μπορούμε να θέσουμε μικρούς στόχους μέσα στην ημέρα. Για παράδειγμα, να έχουμε τελειώσει ένα μπουκάλι μέχρι το μεσημέρι και άλλο ένα μέχρι το απόγευμα. Η τακτική αυτή έχει αποδειχθεί ότι βοηθά στην υιοθέτηση πιο σταθερών συνηθειών.

Τρώμε περισσότερα τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό

Η ενυδάτωση δεν προέρχεται μόνο από τα ροφήματα. Το EatingWell επισημαίνει ότι φρούτα και λαχανικά όπως το καρπούζι, το πεπόνι, το αγγούρι, η ντομάτα, το πορτοκάλι και τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά περιέχουν μεγάλες ποσότητες νερού και συμβάλλουν στην ημερήσια πρόσληψη υγρών. Σύμφωνα με ειδικούς, έως και το 20% της καθημερινής ενυδάτωσης μπορεί να προέρχεται από τις τροφές.

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Χρησιμοποιούμε υπενθυμίσεις στο κινητό

Όσοι ξεχνάμε συχνά να πίνουμε νερό, μπορούμε να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία. Ένα απλό αλάρμ ή μια εφαρμογή υπενθύμισης μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά, ειδικά κατά τις ώρες εργασίας, όταν η προσοχή μας είναι στραμμένη αλλού.

Γιατί έχει σημασία η σωστή ενυδάτωση;

Το νερό συμμετέχει σχεδόν σε κάθε λειτουργία του οργανισμού, από τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος και τη μεταφορά θρεπτικών συστατικών μέχρι την πέψη και την αποβολή άχρηστων ουσιών. Ακόμη και μικρή απώλεια υγρών μπορεί να επηρεάσει τη διάθεση, τη μνήμη και τα επίπεδα ενέργειας, σύμφωνα με το Harvard.

Το σημαντικότερο, πάντως, είναι να βρούμε τη μέθοδο που μας ταιριάζει περισσότερο. Για κάποιους είναι ένα παγούρι στο γραφείο, για άλλους οι υπενθυμίσεις στο κινητό ή τα φρούτα με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό. Όποια κι αν είναι η στρατηγική μας, κάθε επιπλέον ποτήρι νερό είναι ένα βήμα προς μια καλύτερη καθημερινή ενυδάτωση.

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Με πληροφορίες από mayoclinic.org, realsimple.com,webmd.com,EatingWell και Harvard