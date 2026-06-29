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Παντερμαλής αναλαμβάνει το γενικό πρόσταγμα της καθημερινής λειτουργίας του σωματείου με στόχο τον καλύτερο διοικητικό συντονισμό.

Η Γεωργία Λεμονιά υπέβαλε την παραίτησή της από τη θέση της γενικής διευθύντριας, η οποία έγινε άμεσα αποδεκτή από τη διοίκηση.

Ο νέος Εκτελεστικός Διευθυντής θα παρουσιαστεί επίσημα κατά τη διάρκεια της προσεχούς Γενικής Συνέλευσης του ερασιτεχνικού σωματείου.

Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στη στενότερη σύνδεση της ΠΑΕ με την Ερασιτεχνική, ενισχύοντας τη διοικητική δομή ολόκληρου του συλλόγου.

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Μια σημαντική διοικητική κίνηση στην Ερασιτεχνική ΑΕΚ αποφάσισε ο Μάριος Ηλιόπουλος, δείχνοντας ότι δεν αντιμετωπίζει τη «Μάνα ΑΕΚ» ως παράρτημα, αλλά ως θεμέλιο του συλλόγου.

Μετά από επαφές και συναντήσεις με τον πρόεδρο της Ερασιτεχνικής και αντιπρόεδρο της ΠΑΕ, Αλέξη Αλεξίου, αλλά και με τον νομικό και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ, Νίκο Παντερμαλή, ο διοικητικός ηγέτης της ποδοσφαιρικής ΑΕΚ αποφάσισε την ενεργοποίηση του δεύτερου σε εκτελεστικό ρόλο στην Ερασιτεχνική.

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Ο Νίκος Παντερμαλής αναλαμβάνει τη θέση του Εκτελεστικού Διευθυντή, θέση που θεσπίζεται από εδώ και στο εξής, με στόχο να υπάρχει ξεκάθαρο διοικητικό κέντρο, συντονισμός και αποφασιστικότητα στην καθημερινή λειτουργία του σωματείου.

Το «γενικό πρόσταγμα» στην Ερασιτεχνική

Η απόφαση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, γιατί δεν πρόκειται απλώς για μια τυπική τοποθέτηση. Ο νέος Εκτελεστικός Διευθυντής θα έχει ουσιαστικό ρόλο στη διοίκηση της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ, με το λεγόμενο «γενικό πρόσταγμα» στη λειτουργία του συλλόγου.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Γεωργία Λεμονιά, που μέχρι σήμερα εκτελούσε καθήκοντα γενικής διευθύντριας, υπέβαλε την παραίτησή της, η οποία έγινε αποδεκτή.

Ο Παντερμαλής αναμένεται να παραστεί στην προσεχή Γενική Συνέλευση του σωματείου, όπου και θα ανακοινωθεί επισήμως η ενεργοποίησή του στη νέα θέση.

Ποιος είναι ο Νίκος Παντερμαλής

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Ο Νίκος Παντερμαλής είναι νομικός και από τον Μάρτιο του 2025 μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ ΑΕΚ. Η είσοδός του στο Δ.Σ. είχε γίνει μαζί με εκείνη του Γιώργου Κανελλόπουλου, επίσης δικηγόρου, στο πλαίσιο των διοικητικών αλλαγών στην κιτρινόμαυρη ΠΑΕ. Γεννήθηκε στο Μαρούσι και μεγάλωσε στη Νέα Κίο Αργολίδας, μια περιοχή με έντονο προσφυγικό αποτύπωμα, στοιχείο που ταιριάζει απόλυτα με την ιστορική ταυτότητα της ΑΕΚ.

Δεν είναι τυχαίο ότι το τελευταίο διάστημα είχε ενεργή παρουσία σε πρωτοβουλίες της ΠΑΕ με συμβολικό και ιστορικό χαρακτήρα, όπως στις επαφές με ελληνικούς θεσμούς της Κωνσταντινούπολης και στις δράσεις που αναδεικνύουν τη μικρασιατική και προσφυγική μνήμη του συλλόγου.

Μήνυμα Ηλιόπουλου για ενιαία ΑΕΚ

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Η κίνηση Ηλιόπουλου δείχνει πρόθεση πιο στενής σύνδεσης ΠΑΕ και Ερασιτεχνικής, χωρίς να αλλοιώνονται οι θεσμικοί ρόλοι. Η ΑΕΚ, άλλωστε, δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο. Είναι τα τμήματα, οι αθλητές, οι αθλήτριες, οι υποδομές, η ιστορία, ο κόσμος της. Και όταν η «Μάνα ΑΕΚ» αποκτά καθαρή διοικητική γραμμή, αυτό αφορά ολόκληρη την κιτρινόμαυρη οικογένεια.