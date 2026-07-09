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Ο πρόεδρος της ομάδας, Μάριος Ηλιόπουλος, συμμετείχε στην εκδήλωση μέσω βιντεοκλήσης, υπογραμμίζοντας τις αρχές και τις αξίες που πρεσβεύει ο σύλλογος.

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος συνεχάρη την οικογένεια της ΑΕΚ για την κατάκτηση του τίτλου, τονίζοντας τη σημασία της ομάδας ως διαχρονικής ιδέας και πρεσβευτή του ευ αγωνίζεσθαι.

Στην τελετή παρευρέθηκαν στελέχη της ΠΑΕ ΑΕΚ, οι οποίοι μετέφεραν το τρόπαιο στο Φανάρι για να τιμήσουν τις ιστορικές ρίζες του συλλόγου.

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Συγκινητικές στιγμές ζει ο οργανισμός της ΑΕΚ, αφού το τρόπαιο της πρωταθλήτρια Ελλάδας, βρίσκεται στο Φανάρι της Κωνσταντινούπολης και στα χέρια του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Ο πρόεδρος της Ενωσης, κ. Μάριος Ηλιόπουλος δυστυχώς ήταν αδύνατο να βρεθεί σήμερα εκτός Αθήνας, αλλά η ΑΕΚ φρόντισε να υπάρχει η παρουσία του μέσω βιντεοκλήσης. Το τρόπαιο συνόδευσαν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο το μέλος του Δ.Σ της ΠΑΕ και Εκτελεστικός Διευθυντής της Ερασιτεχνικής κ. Νίκος Παντερμαλής και ο Εμπορικός Διευθυντής κ. Νίκος Καραούζας

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Στο μήνυμα του προς τον Πατριάρχη ο Μάριος Ηλιόπουλος τόνισε:

«Καλημέρα Παναγιώτατε.

Έχετε το προνόμιο να Ηγείστε της Ορθοδοξίας και να Είστε στην Κωνσταντινούπολη, στην καρδιά της Χριστιανοσύνης. Και εμείς έχουμε το προνόμιο να είμαστε Έλληνες, να είμαστε Χριστιανοί, να έχουμε Εσάς ως Πατριάρχη μας και επειδή ξέρετε ότι εγώ δεν μασάω τα λόγια μου και δεν κάνω κολακείες, αυτά που λέω τα εννοώ, γιατί βγαίνουνε από την ψυχή μου, βγαίνουν αυθόρμητα, ατόφια από μέσα μου και είμαστε πολύ χαρούμενοι να μπορούμε να μοιραζόμαστε μαζί Σας Αξίες, Αρχές, Ήθος, Κουλτούρα, γιατί σήμερα, όσο περνάνε τα χρόνια, δυστυχώς εκφεύγουμε από τις Αρχές και τις Αξίες, γιατί κυριαρχούνε άλλα πράγματα.

Κυριαρχεί η τρέλα, κυριαρχούν πόλεμοι, τώρα έχουμε δύο φοβερούς πόλεμους, οι οποίοι δημιουργούν μια τεράστια ανισορροπία παγκόσμια και επειδή το χρήμα σήμερα σε ένα μεγάλο βαθμό κυβερνάει, για αυτόν τον λόγο έχουμε ανάγκη από Ηγέτες σαν κι Εσάς, να μας εμπνέουνε, να μας δίνουνε κουράγιο, δύναμη και να μας δίνουνε όλα αυτά που χρειαζόμαστε ως εσωτερική ανάγκη για να μπορούμε να προχωράμε, να μπορούμε να γαλουχούμε τα παιδιά μας, να τα βάζουμε σε διαδικασίες τέτοιες που όταν μεγαλώνουν να μας κάνουνε περήφανους εμάς και γενικότερα την κοινωνία.

Ένα από τα κρισιμότατα θέματα που πρέπει να βρίσκουμε τις καλύτερες προοπτικές, είναι ο Αθλητισμός που είναι κομμάτι της Παιδείας, διότι μία χώρα αν θέλει να βλέπει μέλλον και κυρίως για την νεολαία, χωρίς Παιδεία και χωρίς Αθλητισμό, χωρίς Υγεία, δεν μπορεί να προχωρήσει και δεν μπορεί να βλέπει μέλλον για τις επόμενες γενιές.

Αυτό που κάναμε φέτος με την ΑΕΚ, είναι σε μεγάλο συμβολικό. Διότι πέρα του ότι κατέκτησε η ΑΕΚ το Πρωτάθλημα, η ΑΕΚ πάλεψε με -θα έλεγα- διαδικασίες και κάποια συστήματα, τα οποία για χρόνια κυβερνούσανε, και η πάλη πραγματικά ήτανε πολύ μεγάλη.

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Όπλα μας ήταν η Υπομονή, η Επιμονή, η Πίστη και το Πάθος και καταφέραμε να δείξουμε σε όλους το Δρόμο του Νικητή. Αλλά το Δρόμο του Νικητή με Αρχές, με Αξιοπρέπεια και με το Ευ Αγωνίζεσθαι, το οποίο από αρχαιοτάτων χρόνων μας έμαθαν στην Αρχαία Ελλάδα οι πρόγονοί μας, αλλά το οποίο έχει λίγο μετατραπεί σήμερα σε μια διαδικασία η οποία έχει ξεφύγει από τις μπαριέρες του Ευ Αγωνίζεσθαι.

Αυτό λοιπόν το Τρόπαιο είναι τρόπαιο Αξιοπρέπειας, είναι Τρόπαιο Δύναμης, είναι Τρόπαιο Πίστης, Πάθους, Υπομονής και Επιμονής, είναι Τρόπαιο Μνήμης, γιατί από εκεί που είστε τώρα, υπάρχουν οι μνήμες των προσφύγων οι οποίοι με μεγάλο θάρρος ψυχής έκαναν τις στάχτες, προοπτική. Έκαναν τις στάχτες, τα προβλήματά τους και την καταστροφή τους, μια διαδικασία προοπτικής και μια διαδικασία αρχών για πάρα πολλά νέα παιδιά.

Αυτό λοιπόν είναι το Τρόπαιο του Ευ Αγωνίζεσθαι και ο Δρόμος του Νικητή. Θέλω για να μην Σας κρατήσω πολύ, να Σας πω το πόσο Σας τιμούμε και το πόσο Σας αγαπάμε. Θέλω να Σας πω ότι θέλω να περνάω μηνύματα κάθε μέρα, στην κοινωνία και κυρίως στα νέα μας παιδιά, να βάζω στα νέα παιδιά τη σπίθα της Έμπνευσης, την σπίθα της Αγάπης, την σπίθα της Αισιοδοξίας. Να ευαισθητοποιούνται, να μαθαίνουν πώς να διεκδικούνε στη ζωή τους, πώς μπορούν με τα δικά τους νοητά όπλα, γιατί είμαστε έξω από τη βία και έξω από διαδικασίες τέτοιες, να μάθουν ότι η ζωή δεν είναι εύκολη και πρέπει να βάζουν στόχους, να έχουν όραμα να βάζουν όνειρα και μέσω της αυτογνωσίας να μπορέσουν να διεκδικούν με αξιοπρέπεια, να διεκδικούν με ήθος, να διεκδικούν με αγωνιστικό πάθος, όλα αυτά που θα κάνουν τους ίδιους περήφανους αλλά κυρίως τους γονείς, διότι ο κύκλος της ζωής αυτός είναι.

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Να νιώθουμε περήφανοι εμείς με τον εαυτό μας γιατί κάνουμε πράγματα όχι μόνο για εμάς με λιγότερο εγωισμό, με περισσότερη ανιδιοτελή αγάπη και στο τέλος τα παιδιά μας να τα γαλουχούμε με τέτοιο τρόπο που να μας κάνουν περήφανα ώστε να μπορέσουμε μέσω αυτής της διαδικασίας να κρατάμε ζωντανή την Χριστιανοσύνη, τα ήθη μας, τα έθιμά μας και την κουλτούρα μας και όλα αυτά που θα κρατούν ζωντανές τις Αξίες μας, τις Αρχές μας και για την ανιδιοτελή Αγάπη.

Θα ήθελα να Σας ευχαριστήσω για την δικιά Σας αγάπη που Επιδεικνύετε σε όλα αυτά που είπα και στην ΑΕΚ, η οποία είναι η ομάδα που χωρίς να περιαυτολογούμε και χωρίς να λέω λόγια παραπάνω από την πραγματικότητα, είναι η ομάδα η οποία εμπεριέχει όλα αυτά τα οποία σας κάνουν και Εσάς περήφανους γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, δεν πρέπει να λησμονούμε και πρέπει πάντα τις ρίζες μας να τις έχουμε πρώτα από όλες, αλλιώς χανόμαστε στο δάσος και δεν ξέρουμε που είναι η Ανατολή, που είναι η Δύση, ο Βοράς, ο Νότος.

Σας ευχαριστώ πολύ, Έχετε την αγάπη μας και να Ευχαριστηθείτε το τρόπαιο, να Ακουμπήσετε, να το Νιώσετε και ελπίζω να περάσει ένα κομμάτι έστω και μικρό από όλα αυτά που είπα για το Ευ Αγωνίζεσθαι το οποίο το έχουμε προτομή, το έχουμε σαν το μεγάλο μας ρητό για την πορεία που είμαστε ταγμένοι να κάνουμε τα επόμενα χρόνια και όχι μόνο για το ελληνικό ποδόσφαιρο αλλά και για τα άλλα αθλήματα της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ αλλά και για όλο τον αθλητισμό της Ελλάδας.

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Σας ευχαριστώ πολύ που με Ακούσατε».

Από την πλευρά του ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος τόνισε:

«Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.

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Παρηκολούθησα με προσοχή και με ενδιαφέρον αυτά τα οποία μας είπατε πολύ ωραία και συμπεραίνω από αυτά που άκουσα από σας ότι συμπορευόμεθα και υποστηρίζουμε τα ίδια Ιδανικά και τις ίδιες Αξίες άλλωστε κάτι που προέρχεται από αυτή την Πόλη, με τέτοια παράδοση αιώνων, δεν θα μπορούσε να μην διδάσκει και σήμερα αυτές τις Αρχές και αυτά τα Ιδανικά τα οποία μοιραζόμαστε.

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Ενθυμούμαι την επίσημη επίσκεψή μου στην Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας κατά την οποία επίσκεψη, μας περιποιηθήκατε όλους εμάς τους εκ Κωνσταντινουπόλεως, μας γεμίσατε με δώρα, ενθυμούμαι και την πιο πρόσφατη συνάντησή μας, παρακολουθώ το έργο σας, τις δραστηριότητές σας οι οποίες έχουν βάση το Ευ Αγωνίζεσθαι όπως το είπατε και το επαναλάβατε και πίσω από αυτές τις δύο λέξεις του Ευ Αγωνίζεσθαι είναι όλα τα Ιδανικά και οι Αρχές που πιστεύουμε ως Μητέρα Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως και εσείς ως ΑΕΚ και την οποία ΑΕΚ ενθυμίστε ότι είπα κάποτε ότι είναι Ιδέα και οι Ιδέες δεν πεθαίνουν και όχι μόνο δεν πεθαίνουν αλλά κατακτούν τρόπαια, αγωνίζονται, κερδίζουν, προβάλλουν την πίστη μας και το γένος μας και για όλα αυτά σας συγχαίρω διότι οι δικοί σας οι κόποι, η δική σας η προσπάθεια, οι δραστηριότητες, κρύβονται πίσω από όλες αυτές τις επιτυχίες.

Συγχαίρω ως μέρος της Μητρός Εκκλησίας όλη την Οικογένεια της ΑΕΚ και όλους τους οπαδούς της, όπου και αν βρίσκονται. Εδώ στην Κωνσταντινούπολη όπου είναι οι ρίζες σας, οι ρίζες της ΑΕΚ, ο Αθλητικός Σύλλογος του Πέρα συνεχίζει την παράδοση πολλών δεκαετιών. Ο Πρόεδρος ο κ. Μουχλίδης και οι συνεργάτες του με τα περιορισμένα μέσα και τις περιορισμένες δυνατότητες που διαθέτουν κάνουν ό,τι μπορούν για να συνεχίζεται η ένδοξος παράδοσης της ΑΕΚ και σήμερα που επισκέπτονται και οι εντεύθεν και οι εξ’ Αθηνών το Ιερό Κέντρο της Ορθοδοξίας έχουμε αυτή την ευτυχία να μοιραζόμαστε μια μεγάλη χαρά με υπερηφάνεια, με πατρική εγκαύχηση και σας ευχαριστούμε για αυτά τα αισθήματα υπερηφανείας τα οποία μας δίνετε με την κατάκτηση του Πρωταθλήματος του 2026. Εύχομαι και εις άλλα πολλά.

Εύχομαι στους εκεί συνεργάτες σας ό,τι καλό και υψηλό. Πολλούς χαιρετισμούς στον αδερφό Άγιον Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας, τον δραστήριο Ποιμενάρχη σας. Εθαύμασα το Μάιο που ήμουν στην Αθήνα και με ετίμησε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, εθαύμασα αυτό το Κέντρο Ιωνικό που έκανε ο αδερφός Γαβριήλ και το οποίο πρόκειται τα προσεχή χρόνια, τις προσεχείς δεκαετίες να στεγάσει πολλές υψηλού κύρους δραστηριότητες οι οποίες θα τιμούν και την Ρωμιοσύνη και την Ορθοδοξία.

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Σας ευλογώ από καρδίας, σας εύχομαι όλα τα καλά του Θεού. Σε εσάς προσωπικά κύριε Πρόεδρε εύχομαι υγεία και μακροημέρευση και διαρκείς επιτυχίες. Άξιος.

Ακολούθησε ο εξής διάλογος

ΜΑΡΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κλείνοντας θα συμφωνήσω μαζί Σας ότι βεβαίως η ΑΕΚ είναι Ιδέα αλλά δεν είναι μόνο Ιδέα, είναι Στάση Ζωής και θα είναι Κίνημα που θα αλλάξει πολλά πράγματα. Μαζί θα αλλάξουμε πολλά πράγματα.

Σας ευχαριστώ πολύ που με Ακούσατε με τόσο προσοχή.

Το τρόπαιο σας το έφεραν;

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ: Εδώ, εδώ είναι δίπλα μου. Και τί μεγάλο που είναι και τί μεγαλοπρεπές.

ΜΑΡΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Και βαρύ!

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ: (σηκώνει το τρόπαιο) Ακόμη αντέχω, μπορώ.

ΜΑΡΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Να Είστε καλά! Μόνο που το Ακουμπήσατε μας Δίνετε Έμπνευση και Δύναμη για το μέλλον!

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ: Ευχαριστούμε!