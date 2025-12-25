Το δικό του μήνυμα, ειρήνης, αγάπης, ενότητας και αλληλεγγύης, απηύθυνε, για τη γιορτή των Χριστουγέννων, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Στο μήνυμά του, ο Πατριάρχης έθεσε στο επίκεντρο την ανάγκη για ενότητα και συμφιλίωση, με στόχο ένα καλύτερο μέλλον για όλους, ενώ αναφέρθηκε στην ανάγκη το θρησκευτικό βίωμα «να χρησιμοποιείται για να επουλώνει πληγές και όχι για να αναζωπυρώνει τη φωτιά των πολεμικών συρράξεων».

Ο ίδιος χαρακτήρισε ανεπίτρεπτη την αδιαφορία για τη διάσπαση της χριστιανοσύνης και κάλεσε τη νέα γενιά να αναλάβει την ευθύνη για να συνεχιστεί ο διάλογος και να υπάρξει υπέρβαση των διαιρέσεων.

Ειδική αναφορά έκανε και στον εορτασμό των 1.400 ετών από τον Ακάθιστο Ύμνο, για τη διάσωση της Κωνσταντινούπολης από την επιδρομή εχθρών δυσμενών στις 7 Αυγούστου 626. Για να τιμήσει την επέτειο, το Φανάρι αφιερώνει το 2026 στην ιστορική επέτειο, που είναι σημαντική για την παράδοση και την ταυτότητά μας.



