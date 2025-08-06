Στις δραματικές εξελίξεις στη Γάζα αναφέρθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, λέγοντας ότι «παρακολουθούμε με αποτροπιασμό τις σκηνές των αμάχων, των αθώων παιδιών να πεθαίνουν από την πείνα, αλλά και των αιχμαλώτων να σκάβουν οι ίδιοι τους τάφους τους. Είναι πραγματικά ντροπή για το γένος των ανθρώπων, για όλη την ανθρωπότητα».

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης τέλεσε το απόγευμα της Τρίτης, 5 Αυγούστου, τον αγιασμό των θυρανοιξίων του ανακαινισμένου ναού της σκήτης της Μεταμορφώσεως Σωτήρος Χριστού, στην Χάλκη των Πριγκηποννήσων, και ακολούθως χοροστάτησε στον Μέγα Εσπερινό.

Advertisement

Advertisement

«Γνωρίζουμε καλώς ότι δεν είναι εύκολο να ανατρέψη κανείς τον ρου της πραγματικότητας, τον ρου της Ιστορίας. Αλλά η Εκκλησία δεν εγκαταλείπει ποτέ την ελπίδα, δεν εγκαταλείπει την προσπάθειά της να μεταμορφώσει τον κόσμο. Διότι ο κόσμος δεν μεταμορφώνεται, ούτε με την βία, ούτε με τους πολέμους. Κοιτάξτε την Ιστορία και θα δείτε. Όσα σπουδαία έχουν γίνει, έγιναν πάντοτε από λίγους, οι οποίοι κατεύθυναν ουσιαστικά την ιστορία. Ο κόσμος μεταμορφώνεται πάντοτε με τους λίγους αλλά αμέτρητους, με την μικρά ζύμη, η οποία “όλον το φύραμα ζυμοί” (Γαλ. ε’, 9), με τους αγίους» είπε κ.κ. Βαρθολομαίος.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, o Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρθηκε στην ανακαίνιση του ναϋδρίου, που στο διάβα του χρόνου δοκιμάστηκε: «Διά να μεταμορφωθή ορθώς εν Χριστώ ο κόσμος ζητεί να ίδη και σήμερα μίαν Εκκλησίαν μεταμορφωμένην. Και η δική μας υψίστη ευθύνη ως Χριστιανών, έστω και αν είμεθα η μικρά ζύμη, είναι να μεταμορφωθούμε διά της αγάπης και της προσφοράς μας στον συνάνθρωπο, ώστε να αποτελέσουμε παράδειγμα κοινής μαρτυρίας και κοινής διακονίας εις τον σύγχρονον κόσμον. Εμείς οι Ρωμηοί Ορθόδοξοι ουδέποτε αξιολογήσαμε ή εβασίσαμε τα καθ’ ημάς εις τους αριθμούς, διότι η ιστορία μας διδάσκει ότι ‘ουκ εν τω πολλώ το ευ, αλλ’ εν τω ευ το πολύ’ και ότι ο Θεός δύναται και ‘εκ των λίθων εγείραι τέκνα τω Αβραάμ’ (Ματθ. γ´, 9).

»Πράγματι, εις την ιστορίαν της ανθρωπότητος τίποτε το μέγα και υψηλό δεν έγινε χωρίς αγάπη και χωρίς θυσίες. Και όσο λίγοι και αν είμαστε σήμερα, τόσο περισσότερη αγάπη και τόσο μεγαλύτερες θυσίες χρειάζονται, για να μπορέσουμε να φυλάξουμε με αξιοπρέπεια όλα εκείνα τα οποία μας εκληροδότησαν οι πατέρες μας και οι αιώνες.

»Φορεύς αυτής της αφειδωλεύτου αγάπης προς την Μητέρα Εκκλησία και την εδώ Ομογένεια της Πόλεως είναι και ο εντιμολογιώτατος και φίλτατος ‘Αρχων Ακτουάριος Δρ. Στέφανος Γιαλουράκης και η ευγενεστάτη σύζυγός του κυρία ‘Αννα, οι οποίοι ανέλαβαν εξ ολοκλήρου το κόστος της εκ βάθρων ανακαινίσεως του ναϋδρίου της πανηγυριζούσης αυτής σκήτης της Μεταμορφώσεως Χριστού Χάλκης. Η ταπεινή αλλά ιστορική αυτή σκήτη, γνωστή και ως ‘σκήτη του Μακαρίου’, λόγω ενός μοναχού, ο οποίος ασκήτεψε εδώ κατά τον 19ο αιώνα, εγεύθη το πικρόν ποτήριον των δοκιμασιών που εβίωσε η Ρωμιοσύνη της Πόλεως ιδίως κατά τον περασμένο αιώνα. Οι ταλαιπωρίες της σκήτης συνεχίσθηκαν μέχρι και πολύ πρόσφατα, ως αψευδής μάρτυς των αλαλήτων στεναγμών του Γένους».