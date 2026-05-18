Την… παράσταση «Λιάγκας Μαινόμενος» παρακολούθησαν οι τηλεθεατές από τα πρώτα δευτερόλεπτα της εκπομπής το «Το πρωινό» τη Δευτέρα. Μετά το χτεσινό ξέσπασμα του Ανδρέα Μικρούτσικου στον αέρα του MEGA, o παρουσιαστής του ΑΝΤ1 ξεκίνησε να επιτίθεται στην κρατική τηλεόραση με αφορμή τη 10η θέση της Ελλάδας στη Eurovision φροντίζοντας να δηλώσει τη συμπάθειά του προς τον Ακύλα.

«Εκεί που μας είχανε ψήσει όλοι, γιατί μας είχανε ψήσει ότι θα είναι από πρώτος έως τρίτος στη χειρότερη. Αυτό μας λέγανε. Εμείς το ακολουθήσαμε και στηρίξαμε. Φέτος κύριοι, δεν μπορεί κανείς να πει τίποτα. Μας λέγανε θα σκίσει, το πιστέψαμε, στηρίξαμε. Ξαφνικά χορεύουμε Δευτέρα πρωί Bangaranga», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.

«Δεν φταίει ο Ακύλας, ούτε το τραγούδι φταίει, φταίνε όμως αυτοί που έπεισαν εμάς ότι θα κερδίσουμε. Γιατί μας έπεισαν. Επίσης, δεν έπεισαν μόνο εμάς, έπεισαν και τον Μητσοτάκη. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει» συνέχισε με έντονο ύφος ο Γιώργος Λιάγκας. «Τι θέλουν να κάνουν οι πολιτικοί; Να φωτογραφηθούν δίπλα στην επιτυχία. Δηλαδή, αμφιβάλλει κανείς, ότι αν σήμερα ο Ακύλας το έφερνε, δεν θα ήταν στο Μαξίμου, στις 12 το μεσημέρι; Στις 12 πού θα ήταν ο Ακύλας σήμερα; Στο Μαξίμου! Πού είναι ο Ακύλας σήμερα; Κουβά».

Οι δηλώσεις του Ακύλα το μεσημέρι της Κυριακής στο αεροδρόμιο της Αθήνας.

Γιώργος Λιάγκας: «Το τραγούδι του Ακύλα ήταν μέτριο»

«Δεν φταίει ο Ακύλας. Ο Ακύλας συμπαθέστατος. Και το τραγούδι, ΟΚ. Έχουμε στείλει και καλύτερα. Είναι η αλήθεια ρε παιδιά. Και μη μου πείτε για τον Φωκά. Δεν φταίει η σκηνοθεσία του Φωκά. Το τραγούδι ήταν μέτριο. Αυτή τη δυναμική είχε. Ο Ακύλας σαν περσόνα ήταν καλύτερος από το τραγούδι. Η 10η θέση είναι αξιοπρεπέστατη. Όμως, όταν σου χτίζουν την προσδοκία της πρωτιάς, φαίνεται ότι έχεις πάει κουβά. Ότι έχεις πατώσει. Δηλαδή το παιδί το άλλο βγήκε χθες, μόνο τα κλάματα που δεν έβαλε».

Δεν έφταιξε αυτός ο φουκαράς. Φταίξαν αυτοί που έπεισαν τους πάντες, ότι ένα παιδί, που πριν τρεις μήνες τραγούδαγε στην Καπνικαρέα σαν street artist, ότι θα πάει για πρώτη φορά σε πίστα και θα φέρει την πρωτιά σε μια χώρα».

«Πήγα να κλάψω χτες που τον είδα να πάει να κλάψει»

«Παίξαμε με τα στοιχήματα» συνέχισε ο Γιώργος Λιάγκας. «Μα στα στοιχήματα θα μπορούσε δυνητικά, για να είναι τόσο ψηλά ο Ακύλας, να συμμετέχουν Έλληνες επιχειρηματίες και να στοιχηματίζουν για να ανεβάζουν τόσο ψηλά τον Ακύλα. Και τα είδατε τα στοιχήματα. Δεν λένε τίποτα. Κουβά η Ελλάδα, κουβά και η Φινλανδία… Τα δύο μεγάλα φαβορί που μας λέγανε. Ποια φαβορί; Πήγανε κουβά.

«Και μη μου πείτε ρε παιδί μου, ότι είναι άδικη η θέση.Εγώ διαφωνώ ότι είναι άδικη η θέση. Τώρα πια μπορούμε να τοποθετηθούμε. Θα μπορούσε το τραγούδι αυτό να είναι 7ο, 8ο» συνέχισε οργισμένος ο Γιώργος Λιάγκας. «Δεν θα μπορούσε να είναι στην πεντάδα. Γιατί υπήρχαν τουλάχιστον 5 τραγούδια, που τουλάχιστον για τη δική μου αισθητική, τη μουσική, ήταν καλύτερα από αυτό του Ακύλα. Και το ξαναλέω. Το παιδί αυτό παίρνει άριστα. Ένα συμπαθέστατο παιδί. Εγώ πήγα να κλάψω χθες που τον είδα να πάει να κλάψει. Γιατί του φορτώσανε ένα βάρος που οι ώμοι του δεν το αντέχουνε».

«Μα δεν ντρέπονται λίγο εκεί στην ΕΡΤ; Δεν ντρέπονται λίγο, να φορτώσεις στο παιδί αυτό το άγχος ότι πρέπει να ‘ναι πρώτος έως τρίτος; Αντί να πούνε “παιδιά, περάσαμε στον τελικό, αυτός ήταν ο στόχος. Ό,τι και να ‘ρθει, τελειώσαμε”. Αυτό έπρεπε να ήταν το αφήγημα. Πέρσι τα στοιχήματα έδιναν 22η την Κλαυδία, βγήκε η Κλαυδία 6η και πανηγυρίζαν όλοι και δικαίως. Γιατί δεν είχαν χτίσει καμία προσδοκία. Τώρα που έχτισαν προσδοκία…

Την τελευταία εβδομάδα, σας το έλεγα εγώ: “Ρε παιδιά, εγώ το βλέπω 5ο-10ο, έχει καλύτερα τραγούδια”. Αν μιλάμε, όμως, με αυτά που λένε και τα λοιπά. Και εμένα μου είχε γεννηθεί η απορία. Εγώ μέτραγα στο μυαλό μου 5 τραγούδια, που σαφώς είναι καλύτερα απ’ αυτό του Ακύλα, σαν τραγούδια», κατέληξε ο Γιώργος Λιάγκας.