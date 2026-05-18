Στον ρυθμό του «Jalla» της Antigoni Buxton κινήθηκε η διερμηνέας νοηματικής του BBC κατά τη διάρκεια του τελικού της Eurovision, δείχνοντας πως διασκέδαζε ιδιαίτερα την κυπριακή συμμετοχή.

Το βράδυ του Σαββάτου 16 Μαΐου πραγματοποιήθηκε ο μεγάλος τελικός του διαγωνισμού, με την Buxton να εμφανίζεται στη σκηνή ως 21η στη σειρά. Κατά τη μετάδοση της βραδιάς, το BBC είχε εξασφαλίσει τη ζωντανή απόδοση των τραγουδιών στη νοηματική γλώσσα από την Κλάρ Έντουαρντς.

Η Έντουαρντς έδειχνε να απολαμβάνει ιδιαίτερα το τραγούδι της Κύπρου, κάτι που έγινε θέμα συζήτησης και στα social media. Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στο TikTok, πολλοί σχολίασαν τον ενθουσιασμό, την εκφραστικότητα και τον χορευτικό της ρυθμό όσο απέδιδε το «Jalla» στη νοηματική.

