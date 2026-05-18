Μία από τις Ελληνίδες που κάνουν κάθε χρόνο αίσθηση στο φεστιβάλ Καννών είναι η πρώην Σταρ Ελλάς και παρουσιάστρια, Δούκισσα Νομικού. Το Σάββατο, 16 Μαΐου, η 39χρονη σύζυγος του Δημήτρη Θεοδωρίδη και μητέρα δύο παιδιών, πόζαρε στους φωτογράφους πριν από την επίσημη προβολή της ταινίας The Beloved με τον Χαβιέ Μπαρδέμ, φορώντας μια εντυπωσιακή στράπλες δημιουργία του οίκου Schiaparelli και κοσμήματα Chopard από την προπέρσινη συλλογή του οίκου.

Η Δούκισσα Νομικού στο κόκκινο χαλί (Instagram/dutchesss_)

Η Δούκισσα ταξιδεύει κάθε χρόνο στις Κάννες ως πρέσβειρα μεγάλης εταιρείας καλλυντικών.

Το ίδιο φόρεμα είχε επιλέξει τον Φεβρουάριο του 2024, η Δήμητρα Μέρμηγκα Κούστα στο μεγάλο dinner gala του Μπερνάρντ Αρνό για τα 400 χρόνια των Βερσαλλιών, στο οποίο συνοδευόταν από τον εφοπλιστή σύζυγό της, Γιάννη Κούστα.

Η Δήμητρα Κούστα με τον αρχιτέκτονα Πίτερ Μαρίνο, ο οποίος θα επιμεληθεί και τη μεταμόρφωση του «Αθηνών Αρένα» σε έναν χώρο διεθνών προδιαγραφών που θα φιλοξενεί από τον χειμώνα την Άννα Βίσση.

Λέγεται μάλιστα ότι η αξία του συγκεκριμένου φορέματος ανερχόταν στα 13.000 ευρώ ενώ το συνοδεύε με clutch του οίκου Bottega Venetta.

Ο «συνδετικός κρίκος» ανάμεσα στη Δούκισσα Νομικού και τη Δήμητρα Κούστα

Η Δούκισσα Νομικού και η Δήμητρα Κούστα, πέρα από την εντυπωσιακή τους εξωτερική εμφάνιση, το εκλεπτυσμένο στυλ και την υψηλή τους αισθητική, έχουν κι άλλον συνδετικό κρίκο: Τον make up artist Παντελή Τουτουνζή, που επιμελείται εδώ και χρόνια την εικόνα τους.

Μάλιστα ο Παντελής Τουτουνζής έχει επίσης συμβόλαιο με τη γαλλική εταιρεία προϊόντων ομορφιάς στην οποία ανήκει και η καλή του φίλη Δούκισσα Νομικού, με την οποία έχουν ταξιδέψει μαζί και φέτος στις Κάννες.

Η Δούκισσα Νομικού με τον Παντελή Τουτουνζή.