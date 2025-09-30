Περισσότερες από τριακόσιες περιπτώσεις έκδοσης εικονικών τιμολογίων έχουν διαπιστώσει -σύμφωνα με πληροφορίες- τα στελέχη του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, τα οποία ήδη έχουν συλλάβει δεκαοχτώ άτομα, μεταξύ των οποίων και τον φερόμενο ως αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν στη HuffPost ότι τα αρχηγικά μέλη της σπείρας των απατεώνων είχαν συστήσει , με τη βοήθεια λογιστών, εταιρείες με “αχυράνθρωπους” και αυτές οι εταιρείες έκαναν εικονικές συναλλαγές μεταξύ τους, προκειμένου τα μέλη της οργάνωσης να καρπώνονται τις επιστροφές φόρων και των ΦΠΑ, με τη λεία τους να υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα πέντε εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα, πολλοί από τους εμπλεκόμενους είναι άνεργοι και ουσιαστικά ζούσαν μόνο από τα έσοδα τής σπείρας.

Advertisement

Advertisement

Ο τηλεοπτικός παραγωγός

Μεταξύ των εμπλεκομένων -όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές- είναι και ένας γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός και παρουσιαστής, στο όνομα τού οποίου έχουν εντοπιστεί πέντε εικονικά τιμολόγια, συνολικής αξίας που ξεπερνά του ενάμισι εκατομμύριο ευρώ.

Οι δεκαοκτώ συλληφθέντες, μεταξύ τους και ο ποδοσφαιρικός παράγοντας και φερόμενος ως αρχηγός, αναμένεται το πρωί της Τετάρτης να οδηγηθούν στα δικαστήρια τής πρώην Σχολής Ευελπίδων, προκειμένου ο Εισαγγελέας να τους ασκήσει τις ποινικές διώξεις και να τους παραπέμψει σε ανακριτή.