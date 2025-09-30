Ένας 52χρονος πρόεδρος ομάδας των δυτικών προαστίων της Αττικής και υποψήφιος δήμαρχος στην περιοχή του φέρεται από τις αστυνομικές αρχές ως ο “εγκέφαλος” εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εξαπατούσαν το ελληνικό δημόσιο φτιάχνοντας εικονικές εταιρείες, εκδίδοντας εικονικά τιμολόγια, για να καρπώνονται τον ΦΠΑ και την επιστροφή φόρου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τα στελέχη της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΕΛΑΣ έχουν προχωρήσει σε δεκαοκτώ συλλήψεις, μεταξύ των οποίων του φερόμενου ως αρχηγού, αλλά και λογιστών, οι οποίοι ήταν εκείνοι που στήριζαν το κύκλωμα των απατεώνων.

Advertisement

Advertisement

Στη δικογραφία, αναφέρουν αστυνομικές πηγές, θα είναι και το ονοματεπώνυμο ενός γνωστού παρουσιαστή – ιδιοκτήτη εταιρείας παραγωγής, καθώς έχουν βρεθεί κάποιες επαφές του με μέλη του κυκλώματος, αλλά και τουλάχιστον δύο εικονικά τιμολόγια.

Μέχρι τώρα οι αστυνομικοί έχουν κατασχέσει 500.000 ευρώ, αλλά οι έρευνές τους στα σπίτια και τα γραφεία των εμπλεκομένων συνεχίζονται.