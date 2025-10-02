Πολλές φορές βλέπω στην βόλτα σκύλους να μην τους αφήνουν να μυρίζουν καθόλου και να τους τραβάνε να περπατήσουν κοντά τους οι κηδεμόνες τους. Είναι σωστό αυτό; Πάμε να δούμε τι λέει η επστήμη.

Η μύτη είναι το κύριο «εργαλείο» του σκύλου. Με κάθε εισπνοή «κρατά» οσμές για ανάλυση και ξεχωρίζει πληροφορίες όπως: ποιος/ποια πέρασε, πότε, αν ήταν χαλαρός ή αγχωμένος.

Advertisement

Advertisement

Στα σημάδια που αφήνουν οι σκύλοι (ούρα και εκκρίσεις αδένων) υπάρχουν χημικά μηνύματα που μεταφέρουν κοινωνικές πληροφορίες. Έτσι, για τον σκύλο η βόλτα δεν είναι μόνο περπάτημα∙ είναι διάβασμα ειδήσεων.

Τι κερδίζεις όταν τον αφήνεις να μυρίζει; Πιο ήρεμη συμπεριφορά, καλύτερη συνεργασία και μεγαλύτερη αντοχή στη συγκέντρωση αργότερα μέσα στην ημέρα. Οι δραστηριότητες όσφρησης (nosework, αναζήτηση μυρωδιών, στάσεις στη βόλτα για να μυρίσει) έχουν συνδεθεί με βελτιώσεις στη διάθεση και την ευζωία των σκύλων (Duranton & Horowitz, 2019). Ακόμη, όταν οι σκύλοι εκτίθενται σε ευχάριστες οσμές ή οργανωμένο οσφρητικό εμπλουτισμό, μειώνονται δείκτες στρες όπως η νευρική κίνηση και το έντονο γάβγισμα (Wells, 2006).

Για να καταλάβεις πόσο σπουδαία είναι η όσφρηση στους σκύλους, μπορούν να ξεχωρίζουν ακόμη και ανθρώπινες οσμές στρες, κάτι που δείχνει πόσο κεντρική είναι η όσφρηση στον τρόπο που αντιλαμβάνονται τον κόσμο (Wilson et al., 2022).

Τι «διαβάζει» λοιπόν στη βόλτα; Ποιος πέρασε από εκεί, αν ήταν αρσενικός ή θηλυκός, περίπου πότε πέρασε, αν ήταν σε ένταση ή ήρεμος, αν υπάρχει κοντά ζώο ή άνθρωπος. Αυτή η πληροφορία τον βοηθά να αισθάνεται ασφαλής και να κινείται με σιγουριά.

Και αν δεν τον αφήνουμε να μυρίζει; Συνήθως βλέπουμε περισσότερη ένταση, γρήγορη «φόρτιση» από μικρά ερεθίσματα, τραβήγματα στο λουρί και ”φτωχή” συγκέντρωση στην προπόνηση. Με απλά λόγια: μια βόλτα μόνο με «χιλιόμετρα» κουράζει το σώμα, αλλά δεν γεμίζει το μυαλό.

Ιδέες για την βόλτα: σε κάθε διαδρομή βάλε 4-5 σύντομες στάσεις για να μυρίσει, άλλαζε πορείες για «καινούριες ειδήσεις» και, όπου είναι ασφαλές, χρησιμοποίησε μακρύ λουρί για λίγο περισσότερο χώρο. Έτσι ο σκύλος γυρίζει σπίτι πιο ήρεμος, πιο ικανοποιημένος και πιο έτοιμος να συνεργαστεί.

*