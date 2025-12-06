Δικαστήριο στην Γαλλία αποφάσισε την επιβολή κατ’ οίκον περιορισμού σε μια γάτα, ενώ παράλληλα επέβαλε χρηματικό πρόστιμο στην κηδεμόνα της, έπειτα από καταγγελία γείτονα που υποστήριξε ότι το ζώο εισερχόταν συστηματικά στον κήπο του.

Η γάτα, που ακούει στο όνομα «Ρεμί», ανήκει στη Ντομινίκ Βαλντές. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε ο γείτονας, το ζώο πηδούσε συχνά στον χώρο του, άφηνε πατημασιές σε φρεσκοβαμμένο σοβά, έκανε τις ακαθαρσίες του πάνω σε πάπλωμα και γενικότερα προκαλούσε ζημιές και φθορές στην ιδιοκτησία του.

Με βάση τα παραπάνω, το δικαστήριο έκρινε ότι ο Ρεμί δεν θα επιτρέπεται πλέον να κυκλοφορεί εκτός κατοικίας. Ταυτόχρονα, επέβαλε στη Βαλντές πρόστιμο ύψους 1.250 ευρώ, ποσό που αφορά τόσο την αποκατάσταση των ζημιών όσο και τα δικαστικά έξοδα. Επιπλέον, ορίστηκε χρηματική επιβάρυνση 30 ευρώ για κάθε ενδεχόμενη μελλοντική παραβίαση της απόφασης.

Η κηδεμόνας της γάτας δήλωσε ότι μετά την εφαρμογή του μέτρου ο Ρεμί έχει παρουσιάσει αλλαγές στη συμπεριφορά του, σημειώνοντας ότι έχει πάρει βάρος και εμφανίζεται πιο επιθετικός. Παράλληλα, ανέφερε πως δεν τολμά πλέον να τον αφήσει ούτε στον δικό της κήπο, φοβούμενη ότι θα μπορούσε να μεταπηδήσει στον διπλανό χώρο και να υπάρξουν νέες συνέπειες.

Από την άλλη, εκπρόσωποι φιλοζωικών οργανώσεων εκφράζουν ανησυχίες ότι, η υπόθεση αυτή ενδέχεται να αποθαρρύνει πολλούς ανθρώπους από το να υιοθετήσουν γάτες, καθώς τίθεται υπό αμφισβήτηση η ελεύθερη κίνηση η οποία θεωρείται φυσικό δικαίωμα των κατοικιδίων.

Η SPA, η γαλλική οργάνωση προστασίας ζώων, χαρακτήρισε την υπόθεση ιδιαίτερα προβληματική. Ο διευθυντής της, Γκιγιόμ Σαντσέζ, προειδοποίησε ότι μια τέτοια νομολογιακή εξέλιξη θα μπορούσε να λειτουργήσει αποτρεπτικά για την υιοθεσία γατών.

Με πληροφορίες από AFP