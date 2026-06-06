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Η Μπερναντέτ Σιράκ επί δεκαετίες μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της γαλλικής δημόσιας ζωής και σύζυγος του πρώην προέδρου Ζακ Σιράκ, πέθανε σε ηλικία 93 ετών.

Την είδηση επιβεβαίωσε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος έκανε λόγο για μια γυναίκα που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη γαλλική κοινωνία και βοήθησε εκατομμύρια ανθρώπους μέσα από τη φιλανθρωπική της δράση. «Μια μεγάλη κυρία της καρδιάς έφυγε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Bernadette Chirac, widow of former French president Jacques Chirac and known as the loyal companion of one of France's key postwar politicians, has died at the age of 93.https://t.co/GS4BK1TNxV pic.twitter.com/RCRjYvLZpR — AFP News Agency (@AFP) June 6, 2026

Γεννημένη στο Παρίσι στις 18 Μαΐου 1933 ως Μπερναντέτ Τερέζ Μαρί Σοντρόν ντε Κουρσέλ, προερχόταν από αριστοκρατική οικογένεια με ισχυρές πολιτικές και στρατιωτικές διασυνδέσεις. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της στο Sciences Po γνώρισε τον Ζακ Σιράκ, με τον οποίο παντρεύτηκε το 1956 και έζησαν μαζί για 63 χρόνια.

Αν και αρχικά βρέθηκε στη σκιά της πολιτικής καριέρας του συζύγου της, η Μπερναντέτ Σιράκ ανέπτυξε τη δική της πολιτική παρουσία. Εκλέχθηκε τοπική σύμβουλος στην περιοχή της Κορέζ και διατήρησε ενεργό ρόλο στην τοπική αυτοδιοίκηση για περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Όταν ο Ζακ Σιράκ εξελέγη πρόεδρος το 1995, η επιρροή της στο Μέγαρο των Ηλυσίων έγινε ιδιαίτερα αισθητή.

Γνωστή για τον αυστηρό χαρακτήρα, την πολιτική της οξυδέρκεια και την αφοσίωσή της στο καθήκον, απέκτησε το προσωνύμιο «η τελευταία βασίλισσα της Γαλλίας». Παράλληλα, αντιμετώπισε με αξιοπρέπεια τις δημόσιες συζητήσεις γύρω από τις εξωσυζυγικές σχέσεις του συζύγου της, μιλώντας αργότερα με ειλικρίνεια για τις δυσκολίες που βίωσε.

Σημαντικό κομμάτι της ζωής της αποτέλεσε η φιλανθρωπική δράση. Μετά τα σοβαρά προβλήματα υγείας της μεγαλύτερης κόρης της, Laurence Chirac, αφοσιώθηκε στην υποστήριξη παιδιών που νοσηλεύονταν σε νοσοκομεία. Για πολλά χρόνια υπήρξε το πρόσωπο μεγάλων φιλανθρωπικών εκστρατειών στη Γαλλία, συμβάλλοντας στην αλλαγή της δημόσιας εικόνας της.

Ακόμη και μετά την αποχώρηση του Ζακ Σιράκ από την προεδρία το 2007, παρέμεινε ενεργή στα δημόσια πράγματα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Ο σύζυγός μου δεν κάνει πλέον πολιτική, αλλά εγώ κάνω».

Τα τελευταία χρόνια είχε αποσυρθεί από τη δημόσια ζωή λόγω προβλημάτων υγείας και του πένθους για την απώλεια τόσο της κόρης όσο και του συζύγου της. Με τον θάνατό της κλείνει ένα σημαντικό κεφάλαιο της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας της Γαλλίας.