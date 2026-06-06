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Νέες συγκλονιστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως για τη δολοφονία της 11χρονης Λιανά στη Γαλλία, μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ, θλίψη και έντονες πολιτικές αντιδράσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Η 11χρονη αγνοούνταν από τις 29 Μαΐου και η σορός της εντοπίστηκε στις 4 Ιουνίου σε αγρόκτημα κοντά στο χωριό Πουικασκιέρ, περίπου 15 χιλιόμετρα από την πόλη Φλεράνς, στη νοτιοδυτική Γαλλία. Η ταυτοποίηση έγινε μέσω εξέτασης DNA.

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Βασικός ύποπτος θεωρείται ο Ζερόμ Μπαρελά, πατέρας συμμαθήτριας και στενής φίλης της Λιανά, ο οποίος φέρεται να διατηρούσε σχέσεις εμπιστοσύνης με την οικογένεια του παιδιού. Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ο άνδρας είχε στο παρελθόν βρεθεί στο επίκεντρο καταγγελιών για απόπειρες βιασμού ανηλίκων, χωρίς όμως οι υποθέσεις αυτές να οδηγηθούν ποτέ ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι ο ύποπτος είχε εργαστεί στο αγρόκτημα όπου βρέθηκε η σορός και γνώριζε άριστα τον χώρο και τις εγκαταστάσεις.

🔴 INFO – #FaitsDivers : Le corps retrouvé dans un silo à #Puycasquier (Gers) est bien celui de #Lyhanna, la collégienne de 11 ans disparue depuis le 29 mai. Le suspect, ami de la famille et déjà signalé pour viol sur mineure, a été mis en examen. Le gouvernement dénonce des «… pic.twitter.com/k5o6plwlXb — FranceNews24 (@FranceNews24) June 5, 2026

Ο άνθρωπος που βοήθησε στον εντοπισμό της σορού

Καθοριστική αποδείχθηκε η παρατηρητικότητα ενός κατοίκου της περιοχής, του Μαλίκ, ο οποίος πρόσεξε ένα ασυνήθιστο θέαμα κατά τη διάρκεια της καθημερινής του βόλτας.

Όπως περιέγραψε στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο TF1, παρατήρησε ένα σμήνος πουλιών να αιωρείται επίμονα πάνω από ένα γεωργικό σιλό.

«Μου φάνηκε περίεργο. Όταν επέστρεψα αργότερα και τα πουλιά βρίσκονταν ακόμη στο ίδιο σημείο, άρχισα να υποψιάζομαι ότι κάτι δεν πήγαινε καλά», ανέφερε.

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Αρχικά θεώρησε ότι κάποιος κυνηγός είχε αφήσει εκεί κάποιο θήραμα. Ωστόσο, η εικόνα δεν έφυγε από το μυαλό του και τελικά αποφάσισε να ειδοποιήσει την αστυνομία. Η πληροφορία αυτή αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς λίγες ώρες αργότερα οι ερευνητές εντόπισαν τη σορό της 11χρονης.

🚨🇫🇷 FLASH



Malik a permis aux enquêteurs de retrouver le corps de la petite Lyhanna.



Alors que plus de 170 gendarmes étaient mobilisés depuis près d’une semaine pour tenter de la retrouver, Malik a levé les yeux au ciel et a aperçu un vol d’oiseaux statique au-dessus d’un silo… pic.twitter.com/06VoMVpuOs — Impact (@ImpactMediaFR) June 6, 2026

Οργή για τις παραλείψεις των Αρχών

Η υπόθεση έχει πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις στη Γαλλία, καθώς εγείρονται σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν στο παρελθόν οι καταγγελίες που αφορούσαν τον βασικό ύποπτο.

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Πολιτικοί από διαφορετικούς χώρους κάνουν λόγο για αποτυχία του δικαστικού συστήματος και ζητούν απαντήσεις για το πώς ένας άνθρωπος που είχε βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο καταγγελιών συνέχισε να κυκλοφορεί ελεύθερος.

Ο πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού, Τζόρνταν Μπαρντέλα υποστήριξε ότι η τραγωδία θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί εάν το δικαστικό σύστημα λειτουργούσε αποτελεσματικότερα.

Αντίστοιχα, ο επικεφαλής των Ρεπουμπλικανών Μπρουνό Ρεταϊλό έκανε λόγο για πλήρη αποτυχία του συστήματος προστασίας των παιδιών, ενώ η Mαρίν Toντελιέ από τον χώρο των Οικολόγων χαρακτήρισε την υπόθεση σύμβολο των αδυναμιών του κράτους να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τη σεξουαλική και έμφυλη βία.

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Από την πλευρά του, ο Eμανουέλ Μακρόν δήλωσε συγκλονισμένος από την υπόθεση και αναγνώρισε ότι υπήρξαν σοβαρές αστοχίες στον χειρισμό της.

Παράλληλα, ο υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανέν εξέφρασε την οδύνη του, τονίζοντας ότι η τραγωδία προκαλεί σοκ τόσο σε θεσμικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο.

Η έρευνα συνεχίζεται, με τις γαλλικές αρχές να επιχειρούν να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες της δολοφονίας και να απαντήσουν στα κρίσιμα ερωτήματα που έχει θέσει η κοινή γνώμη.

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