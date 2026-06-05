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Η σορός που βρέθηκε την Πέμπτη (4/6) σε δυσπρόσιτη περιοχή αγροτικής έκτασης στον νομό Ζερ της Γαλλίας ταυτοποιήθηκε ως εκείνη της 11χρονης Λιανά, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από την περασμένη Παρασκευή.

Οι γαλλικές αρχές επιβεβαίωσαν την ταυτότητα της ανήλικης, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου της εξακολουθούν να διερευνώνται.

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Σύμφωνα με ανακοίνωση του εισαγγελέα, έχει δοθεί εντολή για τη διενέργεια πρόσθετων εξετάσεων και πραγματογνωμοσυνών, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες η 11χρονη έχασε τη ζωή της. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένονται τα αποτελέσματα που θα ρίξουν φως στην υπόθεση.

🚨🇫🇷 ALERTE INFO | La petite Lyhanna, 11 ans, est décédée. Le corps retrouvé dans un silo agricole est bien le sien, annonce le procureur.



Les médecins légistes ne sont pas encore en mesure de confirmer les causes de la mort. Des examens complémentaires vont être menés. https://t.co/zWjMwCuYkz pic.twitter.com/jiYPJjRKmW June 5, 2026

Το χρονικό της εξαφάνισης

Η Γαλλία βρίσκεται τις τελευταίες μέρες σε κατάσταση σοκ εξαιτίας της εξαφάνισης της 11χρονης Λιανά, σε μία υπόθεσης που έχει λάβει τη μορφή δικαστικού θρίλερ. Τα ίχνη της ανήλικης χάθηκαν στις 29 Μαΐου, όταν εθεάθη να μπαίνει στο όχημα του πατέρα μιας φίλης της. Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο συγκεκριμένος άνδρας είχε αντιμετωπίσει στο παρελθόν κατηγορίες για τον βιασμό δύο άλλων ανήλικων κοριτσιών, τα οποία επίσης έκαναν παρέα με την κόρη του.

Οι αρχές ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη ότι βρήκαν μία σορό και βρίσκονταν το τελευταίο χρονικό διάστημα στη διαδικασία ταυτοποίησης. «Ανακαλύφθηκε μία σορό που πιστεύεται ότι είναι παιδιού, το οποίο φορούσε ρούχα παρόμοια με αυτά που φορούσε η απαχθείσα ανήλικη τη στιγμή της εξαφάνισής της», δήλωσε ο εισαγγελέας Olivier Naboulet σε ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με τον Γάλλο υπουργό Δικαιοσύνης, Ζεράλντ Νταρμανέν, τα υπουργεία Δικαιοσύνης και Εσωτερικών θα διενεργήσουν από κοινού έρευνα για την αποτυχία διερεύνησης των καταγγελιών εις βάρος του υπόπτου, περιλαμβανομένου ενός αιτήματος από το γραφείο του τοπικού εισαγγελέα να ερευνηθεί το άτομο αυτό, κάτι που δεν συνέβη ποτέ.

⚫️🕊️🇫🇷 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗜𝗡𝗙𝗢 — Le corps retrouvé à Puycasquier est celui de Lyhanna. La jeune fille était âgée de 11 ans.



(Source : BFMTV) pic.twitter.com/hZcYtNGPgD — Bastion (@BastionMediaFR) June 5, 2026