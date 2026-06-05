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Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η Γαλλία εξαιτίας της εξαφάνισης της 11χρονης Λιανά, μιας υπόθεσης που έχει λάβει τη μορφή δικαστικού θρίλερ. Τα ίχνη της ανήλικης χάθηκαν στις 29 Μαΐου, όταν εθεάθη να μπαίνει στο όχημα του πατέρα μιας φίλης της. Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο συγκεκριμένος άνδρας είχε αντιμετωπίσει στο παρελθόν κατηγορίες για τον βιασμό δύο άλλων ανήλικων κοριτσιών, τα οποία επίσης έκαναν παρέα με την κόρη του.

Παραλείψεις και αστοχίες σε σχέση με την 11χρονη

Την ίδια ώρα, συναγερμός έχει σημάνει όταν οι αρχές εντόπισαν εχθές μια σορό παιδιού σε μια αγροτική περιοχή στην ανατολική περιοχή του νομού Ζερ με τους αστυνομικούς να αναφέρουν ότι «φέρει ρούχα παρόμοια με εκείνα που φορούσε η ανήλικη τη στιγμή της εξαφάνισής της».

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Πολιτικά πρόσωπα τόσο από τη δεξιά όσο και από την αριστερά, περιλαμβανομένων του ηγέτη Ζορντάν Μπαρντελά και της ηγέτιδας των Πρασίνων Μαρίν Τοντελιέ, επωφελήθηκαν από την υπόθεση κάνοντας λόγο για επίδειξη δυσλειτουργίας της δικαιοσύνης και αποτυχία προστασίας των γυναικών και των παιδιών από τη σεξουαλική βία.

🔴ALERTE INFO



🇫🇷💔 Le corps d’une fillette a été retrouvé près de Fleurance (Gers). Il pourrait s’agir de Lyhanna, une fillette de 11 ans disparue depuis le 29 mai selon @BFMTV. pic.twitter.com/aY6Y2skFkQ June 4, 2026

«Έχουμε μια οικογένεια που πενθεί. Δεν μπορούμε να το ξεχνάμε αυτό. Πρόκειται για μια πραγματική δυσλειτουργία του κράτους, της Γαλλίας», δήλωσε ο Γκρέγκορι Μπομπατό, ο δήμαρχος της Φλεράνς, σε συνέντευξή του στο δίκτυο BFM.

Στη Φλεράνς, εκατοντάδες εθελοντές συμμετείχαν στις έρευνες αναζητώντας την Λιανά μετά την εξαφάνισή της.

Οι αρχές ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη ότι βρήκαν ένα πτώμα και βρίσκονται στη διαδικασία ταυτοποίησης. «Ανακαλύφθηκε ένα πτώμα που πιστεύεται ότι είναι παιδιού, το οποίο φορούσε ρούχα παρόμοια με αυτά που φορούσε η απαχθείσα ανήλικη τη στιγμή της εξαφάνισής της», δήλωσε ο εισαγγελέας Olivier Naboulet σε ανακοίνωσή του.

«Ως υπουργός είμαι έντρομος και ως πατέρας ακόμη περισσότερο από αυτή την ανείπωτη τραγωδία που εκτυλίσσεται», δήλωσε χθες το απόγευμα στους δημοσιογράφους ο Ζεράλντ Νταρμανέν, ο Γάλλος υπουργός Δικαιοσύνης.

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Σύμφωνα με τον ίδιο, τα υπουργεία Δικαιοσύνης και Εσωτερικών θα διενεργήσουν από κοινού έρευνα για την αποτυχία διερεύνησης των καταγγελιών εις βάρος του υπόπτου, περιλαμβανομένου ενός αιτήματος από το γραφείο του τοπικού εισαγγελέα να ερευνηθεί το άτομο αυτό, κάτι που δεν συνέβη ποτέ.

H μικρή Λιανά

Τι αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας

Ένας μάρτυρας που γνωρίζει καλά την περιοχή τηλεφώνησε στις αστυνομικές αρχές και έδωσε τη δική του εκδοχή για την υπόθεση:

«Ένα σμήνος πουλιών μού φάνηκε περίεργο, πετούσαν στάσιμα», εξηγεί στο μικρόφωνο του TF1 ο Μαλίκ, ο οποίος συνηθίζει να κάνει βόλτες εκεί όπου εντοπίστηκε το πτώμα.

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«Σκέφτηκα μήπως κάποιοι κυνηγοί είχαν εγκαταλείψει ένα θήραμα. Γύρισα σπίτι μου, το σκέφτηκα και κάλεσα τη χωροφυλακή (gendarmes)», διευκρινίζει αυτός ο μάρτυρας-κλειδί.

Η αναγνώριση της σορού βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, ενώ παράλληλα έχει ξεκινήσει διοικητική έρευνα για να διαπιστωθεί εάν υπήρξαν δικαστικές δυσλειτουργίες στον χειρισμό καταγγελίας για βιασμό ανηλίκου που εκκρεμούσε εις βάρος του 41χρονου άνδρα.

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