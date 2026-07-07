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Θύμα βιασμού καταγγέλλει ότι έπεσε μία 15χρονη κοπέλα με καταγωγή από την Αλβανία, από έναν 14χρονο ομοεθνή της στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος βιντεοσκοπούσε την αποτρόπαια πράξη

Σύμφωνα με την καταγγελία στις Αρχές, το περιστατικό σημειώθηκε τον Δεκέμβριο του 2025, με τον 14χρονο να εξαναγκάζει τη νεαρή σε γενετήσιες πράξεις, χωρίς τη συναίνεσή της.

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Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ., από το σπίτι του θύτη κατασχέθηκαν ψηφιακά μέσα τα οποία θα εξεταστούν εργαστηριακά από εξειδικευμένο προσωπικό της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της καταγγελίας για βιασμό που έκανε η ανήλικη, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων σχημάτισαν σχετική δικογραφία σε βάρος του 14χρονου.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, όπως αναφέρει και το thestival.gr.