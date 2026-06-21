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Οι συμμετέχοντες διαμαρτύρονται για την επένδυση των Ιβάνκα Τραμπ και Τζάρεντ Κούσνερ, εκφράζοντας ανησυχίες για την προστασία του τοπικού υγροβιότοπου.

Οι διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, ο οποίος υπερασπίζεται το έργο και αποδίδει τις αντιδράσεις σε ξένη παραπληροφόρηση.

Ευρωπαϊκοί θεσμοί εξετάζουν πλέον κατά πόσο η συγκεκριμένη τουριστική επένδυση συμβαδίζει με τις δεσμεύσεις της Αλβανίας στην ενταξιακή της πορεία.

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Παρότι έχουν περάσει ήδη τρεις εβδομάδες συνεχών διαδηλώσεων, οι κινητοποιήσεις στην Αλβανία κατά του πολυτελούς τουριστικού έργου στις ακτές της Αδριατικής όχι μόνο δεν υποχωρούν, αλλά αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη δυναμική. Το κίνημα, που έχει πλέον χαρακτηριστεί ως «επανάσταση των φλαμίνγκο», συγκέντρωσε το Σάββατο ίσως το μεγαλύτερο πλήθος από την έναρξή του.

Μαζική διαδήλωση στα Τίρανα κατά της επένδυσης Κούσνερ – Τραμπ

Χιλιάδες πολίτες κατέκλυσαν τους κεντρικούς δρόμους των Τιράνων, διαδηλώνοντας με συνθήματα όπως «Η Αλβανία δεν πωλείται» και «Ράμα φύγε!», ζητώντας την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Οι διαδηλωτές κρατούν χάρτινα ομοιώματα φλαμίνγκο, τα οποία έχουν γίνει σύμβολο του αγώνα τους για την προστασία των αποδημητικών πτηνών, καθώς οι φυσικοί τους βιότοποι θεωρείται ότι κινδυνεύουν από την ανέγερση του πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος. Παράλληλα, κρατούν αφίσες, σκίτσα και γελοιογραφίες διακωμωδώντας το πρόσωπο του Ράμα.

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Reuters

Thousands of protesters marched in Tirana to demand a change in Albania’s government and voice their opposition to the resort that Jared Kushner wants to build in a protected wetland area pic.twitter.com/hVSK6e3IPR — Reuters (@Reuters) June 21, 2026

Η αντίδραση στρέφεται κυρίως κατά της επένδυσης που προωθείται κοντά στη Σβέρνιτσα και τη λιμνοθάλασσα της Νάρτας, στην οποία συμμετέχουν η Ιβάνκα Τραμπ και ο σύζυγός της, Τζάρεντ Κούσνερ.

Reuters

Οι επικριτές του έργου εκφράζουν έντονες ανησυχίες για την έλλειψη διαφάνειας γύρω από το σχέδιο, καθώς προβλέπεται να κατασκευαστεί σε περιοχή που γειτνιάζει με προστατευόμενο υγροβιότοπο. Μετά τη μαζική κινητοποίηση του Σαββάτου, αρκετοί διαδηλωτές παρέμειναν όλη τη νύχτα έξω από το πρωθυπουργικό γραφείο, πολλοί από τους οποίους είχαν ταξιδέψει από το εξωτερικό ειδικά για τη διαμαρτυρία.

🚨🇦🇱 BREAKING: Day 21 of mass protests in Tirana, Albania



✊️🇦🇱Over 350,000 people have taken to the streets, no longer asking, demanding Edi Rama’s resignation for selling Albanian land and Sazan Island to oligarchs and Kushner.



✊️The people have crossed the point of no… pic.twitter.com/9GElaZeAHi — Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) June 20, 2026

Reuters

Μάλιστα, μια ομάδα Αλβανών της διασποράς ξεκίνησε ημέρες νωρίτερα από τη Βρετανία με ιδιωτικά οχήματα, ενώ καθ’ οδόν προστέθηκαν συμμετέχοντες από τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Αυστρία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Έτσι σχηματίστηκε ένα μεγάλο κομβόι αυτοκινήτων στολισμένων με τις χαρακτηριστικές κόκκινες και μαύρες αλβανικές σημαίες, που κατευθύνθηκε προς τα Τίρανα για να ενισχύσει τις διαδηλώσεις.

🇦🇱 | Miles de ciudadanos se movilizaron en Albania en el día 21 de protestas para exigir la renuncia inmediata del primer ministro Edi Rama, denunciando la corrupción del sistema político y rechazando los proyectos vinculados a la venta de territorio nacional. pic.twitter.com/jKe9mTiFjb Advertisement June 21, 2026

Ο Ράμα αντιμέτωπος με αυξανόμενες πιέσεις

Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα επιμένει στη στήριξη του επίμαχου σχεδίου, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο υπαναχώρησης και υπερασπιζόμενος το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της κυβερνητικής πολιτικής. Την ίδια στιγμή, αποδίδει την ένταση των αντιδράσεων σε οργανωμένες εκστρατείες παραπληροφόρησης από το εξωτερικό, επαναφέροντας τους ισχυρισμούς περί ιρανικής ανάμειξης με στόχο την αλβανική κυβέρνηση.

Reuters

Ωστόσο, παρά τις διαψεύσεις της Τεχεράνης, το κίνημα των διαδηλώσεων εξακολουθεί να διευρύνεται, ενώ εκδηλώσεις συμπαράστασης πραγματοποιούνται και σε αλβανικές κοινότητες της Ελλάδας, καθώς και άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Την υπόθεση παρακολουθούν στενά και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, με αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τονίζουν ότι εξετάζουν κατά πόσο το έργο ανταποκρίνεται στις δεσμεύσεις που απορρέουν από την ενταξιακή διαδικασία της Αλβανίας.



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