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Οι συγκρούσεις ξέσπασαν λόγω των σχεδίων του Τζάρεντ Κούσνερ για την κατασκευή πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος σε προστατευόμενη παράκτια ζώνη.

Οι ακτιβιστές, που αυτοαποκαλούνται «Επανάσταση των Φλαμίνγκο», καταγγέλλουν φαινόμενα διαφθοράς και περιβαλλοντική υποβάθμιση της περιοχής από τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα.

Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα υποστηρίζει τα σχέδια της επένδυσης και κατηγορεί τους πολιτικούς του αντιπάλους για υποκίνηση των κινητοποιήσεων.

Οι διαδηλωτές δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις αντιδράσεις τους, ασκώντας πίεση στην κυβέρνηση για την ακύρωση των επενδυτικών σχεδίων.

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Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν την Πέμπτη 23 Ιουλίου έξω από το κοινοβούλιο της Αλβανίας, όταν η αστυνομία προχώρησε στη χρήση αυρών νερού και δακρυγόνων για να διαλύσει διαδηλωτές που πετούσαν αυγά και μπουκάλια εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων.

Πρόκειται για την πιο έντονη κλιμάκωση των κινητοποιήσεων που πραγματοποιούνται εδώ και σχεδόν δύο μήνες στα Τίρανα, με αφορμή τα σχέδια του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, να κατασκευάσει ένα πολυτελές τουριστικό συγκρότημα, επένδυσης πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, στις ακτές της Αδριατικής.

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Οι μέχρι σήμερα διαδηλώσεις ήταν κατά κανόνα ειρηνικές, ωστόσο η ένταση της Πέμπτης οδήγησε σε συγκρούσεις έξω από το κοινοβούλιο. Οι ακτιβιστές καταγγέλλουν ότι τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα στην παράκτια ζώνη συνδέονται με φαινόμενα διαφθοράς, ενώ προειδοποιούν πως απειλούν το φυσικό περιβάλλον και την άγρια ζωή της περιοχής.

Το κίνημα των διαδηλωτών έχει λάβει την ονομασία «Επανάσταση των Φλαμίνγκο», από τα φλαμίνγκο που συγκεντρώνονται σε προστατευόμενο υγροβιότοπο, όπου ο Κούσνερ σχεδιάζει την ανέγερση πολυτελών ξενοδοχειακών μονάδων.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, αστυνομικοί με πλήρη εξάρτυση αντιμετώπισης ταραχών και ασπίδες χρησιμοποίησαν αύρες νερού εναντίον εκατοντάδων διαδηλωτών, οι οποίοι χτυπούσαν τους μεταλλικούς φράχτες που είχαν τοποθετηθεί γύρω από το κτίριο του κοινοβουλίου. Την ίδια στιγμή, οι συγκεντρωμένοι φώναζαν το σύνθημα: «Ευχαριστούμε, Τραμπ, που μας ένωσες».

🚨 BREAKING- Violent clashes broke out again in front of the Albanian Parliament. Policed reacted to protesters throwing eggs at MPs' cars with water cannons and tear gas. Several injuries were reported, but no arrests were made. 🇦🇱🦩 #Albania https://t.co/K8kOrcqdkO pic.twitter.com/PhldHlI6qc — Tirana Report (@Tirana_Report) July 23, 2026

Το σχέδιο του Τζάρεντ Κούσνερ, όπως και άλλα μεγάλα αναπτυξιακά έργα στην περιοχή, απολαμβάνει την ισχυρή στήριξη του πρωθυπουργού της Αλβανίας, Έντι Ράμα. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι οι κινητοποιήσεις δεν είναι αυθόρμητες, αλλά τεχνητές και υποκινούνται από τους πολιτικούς του αντιπάλους.

Από την πλευρά των διαδηλωτών, ο Πίρο δήλωσε: «Βρίσκομαι εδώ για να διώξουμε την κυβέρνηση. Ο Ράμα πρέπει να φύγει, είναι κλέφτης». Αντίστοιχα, ο 27χρονος Νοέλ Λέσια ξεκαθάρισε ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν, τονίζοντας: «Θα συνεχίσουμε τις διαδηλώσεις για να τους ασκήσουμε πίεση. Αν δεν υπάρχει πίεση, θα συνεχίσουν να πουλούν την Αλβανία».

Πηγή φωτογραφιών: Reuters