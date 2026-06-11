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Χιλιάδες Αλβανοί βγήκαν στους δρόμους το βράδυ της Τετάρτης στη δέκατη ημέρα των διαδηλώσεων για το τουριστικό εγχείρημα στο νησί Σαζάν, ένα μικρό νησί της Μεσογείου κοντά στην Αυλώνα, μεταξύ Αδριατικής και Ιονίου Θάλασσας, απαιτώντας την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Σκεντέρμπεγκ στα Τίρανα με κατεύθυνση προς το κοινοβούλιο, φωνάζοντας συνθήματα όπως «Ο Ράμα στη φυλακή, ο Μπερίσα στη φυλακή», αναφερόμενοι στον Σάλι Μπερίσα, πρώην πρωθυπουργό και νυν πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος της Αλβανίας.

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Reuters

Από περιβαλλοντική αντίδραση σε ευρύτερο κίνημα διαμαρτυρίας

Οι επικεφαλής των κινητοποιήσεων απηύθυναν κάλεσμα σε Αλβανούς τόσο εντός της χώρας όσο και στη διασπορά να συμμετάσχουν στη νέα διαδήλωση, η οποία οργανώθηκε σκόπιμα ώστε να συμπέσει με την επέτειο ίδρυσης του Συνδέσμου της Πριζρένης, ενός ιστορικού γεγονότος του 19ου αιώνα που θεωρείται σύμβολο της αλβανικής εθνικής συνοχής.

Το κίνημα ξεκίνησε αρχικά εξαιτίας ανησυχιών για ένα προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο εταιρείας που συνδέεται με τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, σε προστατευόμενη παράκτια περιοχή. Ωστόσο, στη συνέχεια εξελίχθηκε σε ένα ευρύτερο κύμα διαμαρτυρίας που αμφισβητεί ποικίλες κυβερνητικές πολιτικές και νομοθετικές παρεμβάσεις.

Τα αιτήματα των διαδηλωτών

Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, οι διαδηλωτές διατύπωσαν πέντε κεντρικά αιτήματα: την αποχώρηση της κυβέρνησης, την κατάργηση του νομικού πλαισίου και των ειδικών ευνοϊκών ρυθμίσεων για στρατηγικούς επενδυτές, την απόσυρση του πακέτου μέτρων «Mountain Package», την ακύρωση των αλλαγών στον Νόμο για τις Προστατευόμενες Περιοχές και την ανάκληση των τροποποιήσεων στον Νόμο περί Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Reuters

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η τουριστική ανάπτυξη στις ακτές της Αδριατικής θα ενισχύσει σημαντικά την οικονομία της χώρας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του πολυτελούς τουρισμού και στην ευρωπαϊκή της πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σχέδιο περιλαμβάνει τουριστικές εγκαταστάσεις στη λιμνοθάλασσα της Νάρτα και ένα μικρότερο θέρετρο στο ακατοίκητο νησί Σαζάν, πρώην στρατιωτική βάση της κομμουνιστικής περιόδου.

Την Τρίτη, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάλεσε τις αλβανικές αρχές να ενεργήσουν άμεσα ώστε να μη τεθεί σε κίνδυνο η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας λόγω των περιβαλλοντικών δεσμεύσεων, ενώ οι διοργανωτές ξεκαθάρισαν ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν, χωρίς αλλαγές στα αιτήματά τους.