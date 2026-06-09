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Το επενδυτικό σχέδιο ύψους 4 δισ. δολαρίων που συνδέεται με τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, εξελίσσεται σε μείζον πολιτικό, δικαστικό και διπλωματικό ζήτημα στην Αλβανία, μετά την παρέμβαση των αρχών κατά της διαφθοράς και τις έντονες κοινωνικές και διεθνείς αντιδράσεις που έχει προκαλέσει.

Η Ειδική Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησε στο πάγωμα τραπεζικών λογαριασμών εταιρείας που εμπλέκεται στην υπόθεση, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενες παρατυπίες και χρήση πλαστών τίτλων ιδιοκτησίας γης στην περιοχή Ζβέρνετς.

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Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η εταιρεία Albania Land Development, συμφερόντων των Καταρινών επιχειρηματιών Μουτάζ και Ράμεζ Αλ-Καγιάτ, η οποία απέκτησε παραθαλάσσιες εκτάσεις στην περιοχή όπου η επενδυτική εταιρεία Affinity Partners του Κούσνερ σχεδιάζει την ανάπτυξη ενός υπερπολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος.

«Η Αλβανία δεν πωλείται»

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό της χώρας. Χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν στα Τίρανα με κεντρικό σύνθημα «Η Αλβανία δεν πωλείται», καταγγέλλοντας την επένδυση.

Η ένταση κλιμακώθηκε όταν σημειώθηκαν επεισόδια μεταξύ κατοίκων και ιδιωτικών φρουρών ασφαλείας που είχαν αναλάβει τη φύλαξη της περιοχής. Βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν περιστατικό κατά το οποίο φρουρός ασφαλείας χτυπά και απομακρύνει βίαια διαδηλωτή από την παραλία, προκαλώντας νέο κύμα αντιδράσεων.

Μετά τα επεισόδια, η αλβανική αστυνομία ανακοίνωσε τη διενέργεια εσωτερικής έρευνας για τη διαχείριση της κατάστασης από την τοπική αστυνομική διεύθυνση της Αυλώνας, ενώ συνελήφθη εργαζόμενος ιδιωτικής εταιρείας ασφαλείας με κατηγορίες για παράνομη κατακράτηση και πρόκληση σωματικής βλάβης.

Η θέση Ράμα

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα καταδίκασε τις βιαιοπραγίες των φρουρών ασφαλείας, ωστόσο υπερασπίστηκε σθεναρά το επενδυτικό σχέδιο, χαρακτηρίζοντάς το «εισιτήριο της Αλβανίας για το Champions League του παγκόσμιου τουρισμού».

Σύμφωνα με τον ίδιο, πέντε διεθνούς φήμης αρχιτεκτονικά γραφεία επεξεργάζονται εκ νέου τον σχεδιασμό του έργου ώστε να διασφαλιστεί η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, ενώ διαβεβαίωσε ότι η λιμνοθάλασσα της περιοχής δεν πρόκειται να επηρεαστεί από την ανάπτυξη.

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Παράλληλα, ο Αλβανός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι ξένοι επενδυτές δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τυχόν παρατυπίες στις μεταβιβάσεις γης, χαιρετίζοντας την εισαγγελική έρευνα για όσους προχώρησαν στις πωλήσεις των επίμαχων εκτάσεων.

Η υπόθεση έχει αποκτήσει και διαστάσεις ελληνοαλβανικής έντασης. Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε ανησυχία για τα επεισόδια που σημειώθηκαν στην περιοχή, ενώ η ελληνική πρεσβεία στα Τίρανα παρείχε προξενική και ιατρική υποστήριξη στον τραυματία και ζήτησε επίσημες εξηγήσεις από τις αλβανικές αρχές.

Η Αθήνα συνέδεσε το ζήτημα με την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας, επισημαίνοντας ότι ο σεβασμός των περιουσιακών δικαιωμάτων των μειονοτήτων και η προστασία των οικολογικά ευαίσθητων περιοχών αποτελούν κρίσιμες προϋποθέσεις για την πρόοδο των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

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Από την πλευρά του, ο Έντι Ράμα απέρριψε τις ελληνικές παρεμβάσεις, υποστηρίζοντας ότι οι ιδιοκτησιακές διαφορές οφείλουν να επιλύονται αποκλειστικά από τα αλβανικά δικαστήρια και όχι μέσω πολιτικών ή διπλωματικών πιέσεων.