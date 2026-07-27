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Κατά την αποχώρησή του, ο βουλευτής αγνόησε υπάλληλο της Βουλής, η οποία στην προσπάθειά της να ανακτήσει το έγγραφο έπεσε από τις σκάλες και τραυματίστηκε.

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα κατέθεσε επίσημο αίτημα για την αποβολή του Σεχάι από το Κοινοβούλιο για εξήντα ημέρες, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά του ως σοβαρή παραβίαση.

Το επίμαχο έγγραφο αφορούσε δάνειο ύψους 302 εκατομμυρίων δολαρίων για την αγορά εξοπλιστικών συστημάτων, το οποίο απαιτούσε τήρηση αυστηρών κανόνων εμπιστευτικότητας εντός της Βουλής.

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Πολιτικός σάλος έχει ξεσπάσει στην Αλβανία με αφορμή ένα σοβαρό επεισόδιο εντός του Κοινοβουλίου, με πρωταγωνιστή τον επικεφαλής του κόμματος «Mundësia» (Κόμμα Ευκαιρίας), Αγκρόν Σεχάι. Ο Αλβανός βουλευτής άρπαξε διαβαθμισμένο έγγραφο σχετικά με τη στρατιωτική συνεργασία Τιράνων – Ουάσιγκτον και αποχώρησε βιαστικά, αγνοώντας υπάλληλο της Βουλής που τον καταδίωκε για να το ανακτήσει.

Το περιστατικό αποτυπώθηκε σε βίντεο, το οποίο μάλιστα δημοσιοποίησε ο ίδιος ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα. Στο οπτικό υλικό διακρίνεται ο Σεχάι να αποχωρεί κρατώντας το φάκελο, ενώ σύμβουλος του Κοινοβουλίου τρέχει ξωπίσω του ζητώντας του να επιστρέψει το υλικό, ενώ φαίνεται η γυναίκα να πέφτει από τις σκάλες.

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Το επίμαχο έγγραφο αφορά τη συμφωνία χορήγησης αμερικανικού δανείου ύψους 302 εκατομμυρίων δολαρίων προς την Αλβανία για την αγορά εξοπλιστικών συστημάτων. Λόγω του απόρρητου χαρακτήρα των πληροφοριών, οι κανονισμοί της Βουλής ορίζουν ότι η μελέτη του επιτρέπεται αποκλειστικά σε ειδική αίθουσα και μόνο κατόπιν υπογραφής συμφώνου εμπιστευτικότητας.

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νίκο Πελέσι, είχε ζητήσει από τους βουλευτές να τηρήσουν τους κανόνες προστασίας των διαβαθμισμένων πληροφοριών, ωστόσο ο Σεχάι φέρεται να πήρε το έγγραφο και να το μετέφερε εκτός της αίθουσας, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Δείτε το βίντεο:

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα του πρωθυπουργού Έντι Ράμα ζητά την παραδειγματική τιμωρία του αρχηγού του κόμματος της «Ευκαιρίας», καταθέτοντας αίτημα για αποβολή του από το Κοινοβούλιο για 60 ημέρες. Σύμφωνα με το αίτημα των Σοσιαλιστών, η πράξη του Σεχάι αποτελεί «σοβαρή και επαναλαμβανόμενη παραβίαση» των κοινοβουλευτικών κανόνων, ενώ υποστηρίζουν ότι κατά τη διάρκεια του επεισοδίου κινδύνευσε και υπάλληλος της Βουλής.

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο που κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του Σοσιαλιστικού Κόμματος, η σύμβουλος που προσπάθησε να τον σταματήσει και να ανακτήσει το έγγραφο έπεσε στις σκάλες και τραυματίστηκε. «Σε μια προσπάθεια να σταματήσει τον βουλευτή και να ανακτήσει το έγγραφο, έπεσε από τις σκάλες και υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο αίτημα.