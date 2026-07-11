Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι αλβανικές αρχές ερευνούν τον επιχειρηματία Αρτούρ Σεχού για πλαστογραφία τίτλων ιδιοκτησίας και ξέπλυμα χρήματος σχετικά με παραθαλάσσια έκταση που πωλήθηκε σε επενδυτικό σχήμα του Τζάρεντ Κούσνερ.

Το τίμημα της αγοράς, ύψους 110 εκατομμυρίων ευρώ, παραμένει δεσμευμένο σε λογαριασμό συμβολαιογράφου, ενώ οι εισαγγελείς εξετάζουν ενδείξεις για χρήση πλαστών εγγράφων κατά τη μεταβίβαση του ακινήτου.

Κάτοικοι της περιοχής αμφισβητούν τη νομιμότητα της ιδιοκτησίας του Σεχού, έχοντας καταθέσει σχετικά έγγραφα και προαναγγέλλοντας νέες δικαστικές προσφυγές για να σταματήσει η ανέγερση του τουριστικού συγκροτήματος.

Η επένδυση στην προστατευόμενη περιοχή Βιόσα–Νάρτα έχει προκαλέσει μαζικές διαδηλώσεις στα Τίρανα, με τους πολίτες να ζητούν την καταπολέμηση της διαφθοράς και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν τον Τζάρεντ Κούσνερ ή τις εταιρείες του με τις παράνομες δραστηριότητες για τις οποίες κατηγορείται ο πωλητής της έκτασης.

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Μία ακόμη σκοτεινή διάσταση αποκτά η υπόθεση του πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος που σχεδιάζει στην Αλβανία ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με έρευνα του Reuters, ο επιχειρηματίας Αρτούρ Σεχού, ο οποίος πούλησε την παραθαλάσσια έκταση στους επενδυτές του σχεδίου, θεωρείται ύποπτος από τις αλβανικές Αρχές για πλαστογράφηση τίτλων ιδιοκτησίας, ξέπλυμα χρημάτων και συμμετοχή σε δίκτυο διακίνησης κοκαΐνης από τη Νότια Αμερική προς ευρωπαϊκά λιμάνια. Ο ίδιος, μέσω του δικηγόρου του, αρνείται κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες. (CNN)

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Η έκταση βρίσκεται κοντά στη Σβέρνιτσα, στην προστατευόμενη περιοχή Βιόσα–Νάρτα, κοντά στον Αυλώνα. Πρόκειται για μία από τις τελευταίες σχετικά παρθένες παράκτιες ζώνες της Αδριατικής, με δάση, υγροτόπους και αποικίες φλαμίνγκο.

Τα 110 εκατομμύρια ευρώ έμειναν στον συμβολαιογράφο

Ο Σεχού πούλησε την έκταση τον Απρίλιο του 2026 στην Albania Land Development, εταιρεία που συνδέεται με τη Sazan Real Estate Development και το επενδυτικό σχήμα του Κούσνερ.

Το τίμημα υπολογίζεται περίπου στα 110 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, σύμφωνα με τη δικογραφία της ειδικής εισαγγελικής δομής SPAK, τα χρήματα δεσμεύτηκαν σε λογαριασμό συμβολαιογράφου και δεν παραδόθηκαν στον πωλητή.

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι υπάρχουν «εύλογες υποψίες» πως τα συγκεκριμένα ακίνητα αποκτήθηκαν με τη χρήση πλαστών εγγράφων. Στη δικογραφία των περίπου 200 σελίδων περιγράφεται μηχανισμός δημιουργίας ψευδών τίτλων, τεχνητής διεύρυνσης οικοπέδων και διαδοχικών μεταβιβάσεων, ώστε να δυσχεραίνεται ο εντοπισμός της αρχικής προέλευσης των περιουσιακών στοιχείων. (Reuters)

Οι κάτοικοι της περιοχής αμφισβητούν εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία την ιδιοκτησία του Σεχού. Ορισμένοι παρουσίασαν στο Reuters τίτλους και φορολογικά έγγραφα, υποστηρίζοντας ότι αυτοί είναι οι πραγματικοί ιδιοκτήτες και προαναγγέλλοντας νέα δικαστική προσφυγή για την αναστολή του έργου.

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Πρέπει, πάντως, να σημειωθεί ότι δεν διατυπώνεται καμία κατηγορία σε βάρος του Τζάρεντ Κούσνερ, των εταιρειών του σχεδίου ή των υπόλοιπων επενδυτών, ούτε υπάρχουν στοιχεία ότι γνώριζαν τις υποψίες που βάρυναν τον πωλητή όταν πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή. (Reuters)

Τα επεισόδια στη Σβέρνιτσα

Το σχέδιο είχε ήδη προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις στην περιοχή. Κάτοικοι, περιβαλλοντικές οργανώσεις και μέλη της ελληνικής μειονότητας καταγγέλλουν ότι η επένδυση απειλεί τον προστατευόμενο υγρότοπο, αλλά και τις περιουσίες οικογενειών οι οποίες ζουν εκεί επί γενιές.

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Σε κινητοποίηση κοντά στο εργοτάξιο σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια, όταν άνδρες ιδιωτικής εταιρείας ασφαλείας συγκρούστηκαν με διαδηλωτές. Από τη βία τραυματίστηκε και Έλληνας ομογενής, προκαλώντας την αντίδραση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο ζήτησε πλήρη διερεύνηση του περιστατικού και σεβασμό των δικαιωμάτων της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας.

Η απάντηση του Έντι Ράμα προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη ένταση. Ο Αλβανός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι επρόκειτο για πράξη ιδιωτικής βίας και όχι κρατικής καταστολής, ενώ δήλωσε ότι άκουγε «για πρώτη φορά» πως στη συγκεκριμένη περιοχή υπάρχει ελληνικός ομογενειακός πληθυσμός.

«Δεν το είχα ξανακούσει ποτέ αυτό, ίσως επειδή είμαι άσχετος», είχε πει χαρακτηριστικά, προκαλώντας δικαιολογημένες αντιδράσεις, καθώς η παρουσία των Ελλήνων στη Σβέρνιτσα και τη Νάρτα είναι ιστορικά καταγεγραμμένη και γνωστή και στις ίδιες τις αλβανικές υπηρεσίες.

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Από την παραλία στους δρόμους των Τιράνων

Οι τοπικές κινητοποιήσεις εξελίχθηκαν γρήγορα σε ευρύτερο κύμα διαμαρτυρίας. Το φλαμίνγκο, ένα από τα είδη που απειλούνται από την τουριστική ανάπτυξη, μετατράπηκε σε σύμβολο των διαδηλωτών και το κίνημα απέκτησε την ονομασία «Επανάσταση των ροζ φλαμίνγκο».

Στα Τίρανα πραγματοποιήθηκαν επί εβδομάδες μαζικές συγκεντρώσεις. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι βάδισαν προς την πλατεία Σκεντέρμπεη, ζητώντας την παραίτηση Ράμα, συνταγματικές αλλαγές και καταπολέμηση της διαφθοράς.

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Σε μία από τις διαδηλώσεις οι συγκεντρωμένοι γκρέμισαν ομοίωμα του Αλβανού πρωθυπουργού, ενώ άλλοι κρατούσαν τσιμεντένιες «τούρτες γενεθλίων», σατιρίζοντας την οικοδομική πολιτική της κυβέρνησης. Αργότερα, διαδηλωτές έσπασαν παράθυρα αστυνομικού τμήματος ζητώντας την απελευθέρωση συλληφθέντων και η αστυνομία απάντησε με υδροβόλο.

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Ο Έντι Ράμα εξακολουθεί να υπερασπίζεται την επένδυση, χαρακτηρίζοντάς την «όμορφο έργο» που θα προχωρήσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως, έχει ήδη προειδοποιήσει την Αλβανία, ως υποψήφια προς ένταξη χώρα, ότι οφείλει να τηρεί αυστηρά την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία.

Η έρευνα για τους τίτλους ιδιοκτησίας προσθέτει τώρα ένα ακόμη κρίσιμο ερώτημα: όχι μόνο εάν πρέπει να χτιστεί ένα τεράστιο πολυτελές θέρετρο μέσα σε μία προστατευόμενη περιοχή, αλλά και σε ποιον ανήκε πραγματικά η γη που πουλήθηκε για 110 εκατομμύρια ευρώ.

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