Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Πάνω από 42.000 φωτογραφίες και βίντεο που περιείχαν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών εντοπίστηκαν σε ιστοσελίδα με domain Al (Albania) σε μια υπόθεση που το Εθνικό Κέντρο για Ασφαλέστερο Διαδίκτυο, iSIGURT.al, χαρακτηρίζει ως μία από τις σοβαρότερες που έχει διαχειριστεί μέχρι σήμερα.

Η ανακάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια του Ιουνίου, όταν οι ειδικοί του κέντρου εντόπισαν συνολικά 42.624 αρχεία, τα οποία αναφέρθηκαν άμεσα στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, με αίτημα την άμεση αφαίρεσή τους από το διαδίκτυο και την έναρξη των απαραίτητων ερευνών.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με το iSIGURT.al, η διερεύνηση της υπόθεσης έδειξε ότι όλο το παράνομο υλικό φιλοξενούνταν σε ιστοσελίδα με αλβανικό domain «.AL», γεγονός που καταδεικνύει ότι ακόμη και ιστοσελίδες καταχωρημένες στην Αλβανία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διακίνηση υλικού παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης.

«Το γεγονός ότι πάνω από 42 χιλιάδες υλικού (φωτογραφίες και βίντεο) που περιείχαν περιεχόμενο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών εντοπίστηκαν σε έναν ιστότοπο με domain .AL σε μόλις ένα μήνα είναι εξαιρετικά ανησυχητικό. Αυτή η υπόθεση δείχνει ότι η Αλβανία δεν είναι άτρωτη σε αυτές τις μορφές εγκληματικότητας και ότι απαιτούνται πολύ ισχυρότερα μέτρα για την παρακολούθηση του διαδικτύου, τη διερεύνηση των δραστών και την προστασία των παιδιών», δήλωσε ο Altin Hazizaj, Διευθυντής του CRCA Albania.

Το iSIGURT.al υπενθυμίζει ότι όσοι εντοπίσουν υλικό που ενδέχεται να αφορά σεξουαλική κακοποίηση παιδιών δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να το κατεβάσουν, να το αποθηκεύσουν ή να το διαμοιράσουν. Αντίθετα, καλούνται να το αναφέρουν άμεσα μέσω της ειδικής πλατφόρμας του, καθώς κάθε σχετική αναφορά μπορεί να συμβάλει στην προστασία ενός παιδιού και στον εντοπισμό των δραστών.

Με πληροφορίες από www.voxnews.