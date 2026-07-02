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Οι διαδηλωτές επιχείρησαν να παραβιάσουν τα κιγκλιδώματα ασφαλείας και εκτόξευσαν διάφορα αντικείμενα, προκαλώντας την αντίδραση της αστυνομίας με χρήση δακρυγόνων και υδροφόρων οχημάτων.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης τραυματίστηκαν εννέα αστυνομικοί, ενώ οι αρχές προχώρησαν σε 18 προσαγωγές ατόμων στο κέντρο της αλβανικής πρωτεύουσας.

Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα καταδίκασε τη βίαιη εξέλιξη των κινητοποιήσεων, οι οποίες στρέφονται ενάντια στα σχέδια κατασκευής τουριστικού συγκροτήματος σε προστατευόμενη περιοχή.

Οι αρχές παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς η ένταση μεταφέρθηκε και σε άλλα σημεία της πόλης.

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Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης 2 Ιουλίου στο κέντρο των Τιράνων, όταν διαδήλωση έξω από το αλβανικό Κοινοβούλιο εξελίχθηκε σε σφοδρή σύγκρουση μεταξύ διαδηλωτών και ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων.

Η ένταση άρχισε όταν διαδηλωτές επιχείρησαν να παραβιάσουν τον μεταλλικό φράχτη ασφαλείας που είχε τοποθετηθεί περιμετρικά της Βουλής, φωνάζοντας συνθήματα κατά της κυβέρνησης. Λίγο αργότερα η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο, με ομάδες συγκεντρωμένων να πετούν πέτρες, αυγά και διάφορα αντικείμενα προς τις αστυνομικές δυνάμεις.

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Η αστυνομία αντέδρασε κάνοντας χρήση υδροφόρων οχημάτων, δακρυγόνων και σπρέι πιπεριού, επιχειρώντας να διαλύσει το πλήθος και να αποτρέψει την παραβίαση του αστυνομικού κλοιού γύρω από το Κοινοβούλιο. Σε αρκετά σημεία του κέντρου της αλβανικής πρωτεύουσας επικράτησε χάος, ενώ σημειώθηκαν και συμπλοκές σώμα με σώμα μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών.

🚨🇦🇱LIVE: Police attack protesters after they threw eggs at the cars of MPs and government ministers in Tirana, Albania



⚡️The protests against Albania's political establishment are a continuation of the movement opposing the land grab, the sale of Sazan Island to Kushner, and… pic.twitter.com/NsQYSJq7WJ July 2, 2026

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, εννέα αστυνομικοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, ενώ 18 άτομα προσήχθησαν στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης. Βίντεο που δημοσίευσαν αλβανικά μέσα ενημέρωσης καταγράφουν διαδηλωτές ακινητοποιημένους στο οδόστρωμα με χειροπέδες, την ώρα που οι αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποιούν μαζικές προσαγωγές.

Η ένταση μεταφέρθηκε και στην περιοχή του υπουργείου Εσωτερικών, όπου διαδηλωτές επιχείρησαν να απομακρύνουν τα μεταλλικά κιγκλιδώματα ασφαλείας, φωνάζοντας συνθήματα όπως «ο δρόμος είναι δικός μας». Παράλληλα, ομάδες πολιτών συγκεντρώθηκαν έξω από αστυνομικά τμήματα, ζητώντας την άμεση απελευθέρωση των προσαχθέντων.

Αναταραχή προκλήθηκε και όταν στελέχη της αντιπολίτευσης επιχείρησαν να προσεγγίσουν τη συγκέντρωση. Ωστόσο, μέρος των διαδηλωτών τα αποδοκίμασε έντονα, αναγκάζοντάς τα να αποχωρήσουν από το σημείο.

PROTESTUESIT E SHËNDETSHËM JANË TËRHEQUR DHE JA KUJT I KANË LËNË VENDIN



Të mbetur një grusht njerëzish, të braktisur tashmë nga pjesa e shëndoshë e protestuesve, nuk po bëjnë gjë tjetër veçse po manifestojnë dëshpërimin e thellë që i ka kapluar. pic.twitter.com/XTLvhCrMvc Advertisement July 2, 2026

Χαρακτηριστική ήταν η δήλωση ενός από τους διαδηλωτές, ο οποίος ανέφερε πως «τους δίνουμε νερό και τριαντάφυλλα και εκείνοι μας απαντούν με βία», καλώντας τους πολίτες να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, καταδίκασε τα επεισόδια, υποστηρίζοντας ότι μια ειρηνική διαμαρτυρία εξελίχθηκε σε βίαιη σύγκρουση. Οι αλβανικές αρχές παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, ενώ η κατάσταση στο κέντρο των Τιράνων εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα τεταμένη.

Οι διαμαρτυρίες βρίσκονται σε εξέλιξη από τα τέλη Μαΐου και συνδέονται με τα σχέδια κατασκευής ενός πολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήματος σε προστατευόμενη περιοχή του Ζβέρνετς, στη νοτιοδυτική Αλβανία. Το έργο φέρεται να συνδέεται με την Ιβάνκα Τραμπ, κόρη του Αμερικανού προέδρου, και τον σύζυγό της, Τζάρεντ Κούσνερ, γεγονός που έχει πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις από πολίτες και περιβαλλοντικές οργανώσεις.

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Πηγή φωτογραφιών: Reuters