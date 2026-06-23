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Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι επενδύσεις είναι νόμιμες και διαφανείς, αποδίδοντας τις διαδηλώσεις σε πολιτική εναντίωση προς τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η κυβέρνηση δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει το έργο, τονίζοντας ότι η χώρα καταπολεμά τη διαφθορά πιο έντονα από ποτέ στο παρελθόν.

Ο Ράμα απέρριψε επίσης τους ισχυρισμούς ότι η αλβανική οικονομία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο ξέπλυμα χρήματος.

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Ο Έντι Ράμα παραχώρησε μία συνέντευξη που θα συζητηθεί στους Financial Times, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς ότι είναι ο «Νονός της Αλβανίας», με αφορμή τις μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που έχουν ξεσπάσει κατά του σχεδιίου δημιουργίας πολυτελούς θερέτρου που φέρεται να συνδέεται με τον Τζάρεντ Κούσνερ, τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ.

Η οργισμένη απάντηση του Έντι Ράμα σε όσους τον αποκαλούν «Νονό της Αλβανίας»

«Κάποιοι λένε ότι εγώ είμαι ο αρχηγός όλων αυτών. Τους απαντώ: “άντε γ…..”. Τόσο απλά. Δεν είναι δική μου δουλειά να αποδείξω ότι δεν είμαι ο Νονός. Είναι δική τους να αποδείξουν ότι είμαι», είπε χαρακτηριστικά.

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Σύμφωνα με τον Ράμα, οι επενδύσεις του Κούσνερ είναι απολύτως νόμιμες και διαφανείς. Πρόσθεσε πως δεν προκύπτει σύνδεση των ενταλμάτων περί διαφθοράς με την επένδυση αυτή.

«Το να λέγεται ότι η αλβανική οικονομία βασίζεται στο ξέπλυμα χρήματος είναι φρικτό. Το ξέπλυμα χρήματος αποτελεί ζήτημα της οικονομίας μας, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα. Πιστεύετε ότι δεν γίνεται ξέπλυμα χρήματος στο Λονδίνο; Γίνεται. Μπορεί κανείς όμως να πει ότι η βρετανική οικονομία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο ξέπλυμα χρήματος; Όχι», είπε συγκεκριμένα.

Ο Ράμα υποστήριξε ακόμη ότι η κυβέρνησή του επέτρεψε στους εισαγγελείς να διώκουν υποθέσεις με «μεγαλύτερη αποφασιστικότητα», γεγονός που, όπως είπε, ενέτεινε την εντύπωση “ότι η χώρα είναι βυθισμένη στη διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα”. «Στην πραγματικότητα συμβαίνει το αντίθετο. Η Αλβανία μάχεται όπως ποτέ άλλοτε και είναι πολύ λιγότερο διεφθαρμένη σήμερα από ό,τι στο παρελθόν».

Ο Ράμα επαναλαμβάνει τον ισχυρισμό ότι οι διαδηλώσεις υποκινούνται από πολιτικούς αντιπάλους του προέδρου των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων και το Ιράν.

«Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον να καταστραφεί αυτό το έργο… εξαιτίας του Τραμπ», δήλωσε. «Αν δεν ήταν ο Τζάρεντ Κούσνερ… κανένας δεν θα έδινε δεκάρα για τα φλαμίνγκο, για την Αλβανία, για τίποτα. Είναι όλο αυτό το μίσος κατά του Τραμπ που προκαλεί τόση ένταση», ανέφερε.

Ο ίδιος δήλωσε μάλιστα βέβαιος ότι τα σχέδια για την παράκτια ανάπτυξη θα προχωρήσουν κανονικά παρά τις διαδηλώσεις. «Το σημαντικό κομμάτι είναι ότι οι επενδυτές δεν είναι εγκληματίες και δεν εμπλέκονται σε ξέπλυμα χρήματος» είπε, παρότι οι έρευνες δεν έχουν καταλήξει σε συμπεράσματα ακόμη. «Είναι μεγάλοι επενδυτές. Πρόκειται για μια ιστορική ευκαιρία για την Αλβανία», επέμεινε.