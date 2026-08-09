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Επίγειες δυνάμεις, στρατιωτικά τμήματα και εναέρια μέσα επιχειρούν συνεχώς για τον περιορισμό του πύρινου μετώπου στο όρος Kruje.

Οι αρχές προχώρησαν στην απομάκρυνση εκατοντάδων κατοίκων από τις γειτονικές κοινότητες λόγω της επικίνδυνης εξάπλωσης των φλογών από τους ισχυρούς ανέμους.

Η αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα ο οποίος κατηγορείται ότι προκάλεσε την πυρκαγιά βάζοντας φωτιά σε ξερά χόρτα κοντά στο σπίτι του.

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Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το Σάββατο 8 Αυγούστου στην Αλβανία, με τις φλόγες να κατακαίνε δασικές εκτάσεις περίπου 38 χιλιόμετρα από τα Τίρανα.

Η κατάσταση παραμένει δύσκολη, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σκληρή μάχη με το πύρινο μέτωπο, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν και στρατιωτικές δυνάμεις, οι οποίες επιστρατεύτηκαν μεταξύ άλλων για την εκκένωση περιοχών.

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A major wildfire has been burning on Mount Kruje in Albania since Saturday, forcing residents from several nearby villages to evacuate.



Firefighters, military personnel and three helicopters worked through the night to contain the blaze, with steep terrain making it difficult… pic.twitter.com/iqwsR9LBRj — Sky News (@SkyNews) August 9, 2026

Εναέρια μέσα και επίγειες δυνάμεις επιχειρούν συνεχώς προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά, η οποία έχει ήδη καταστρέψει τεράστιες εκτάσεις δάσους.

Την ίδια ώρα, οι αλβανικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος κατηγορείται για εμπρησμό. Σύμφωνα με τις Αρχές, ο άνδρας φέρεται να έβαλε φωτιά σε ξερά χόρτα κοντά στο σπίτι του.

Ωστόσο, οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούσαν στην περιοχή προκάλεσαν γρήγορη εξάπλωση των φλογών, με αποτέλεσμα η φωτιά να ξεφύγει από τον έλεγχό του και να κινηθεί προς το όρος Kruje, θέτοντας σε κίνδυνο και γειτονικές κοινότητες.

A night of terror in historic Kruja, Albania: A massive wildfire threatened homes, forcing dozens to evacuate. Firefighters brought the blaze under control after hours of struggle—no casualties reported. One suspect has been arrested for arson. https://t.co/P9YhdWRO5a pic.twitter.com/HzX5TiACI4 Advertisement August 9, 2026

Το δυσκολότερο μέτωπο εντοπίζεται στην περιοχή Barabit–Lluban, όπου οι Αρχές προχώρησαν στην απομάκρυνση εκατοντάδων κατοίκων από τις γύρω περιοχές, προκειμένου να προστατευθούν από την πυρκαγιά.

Η φωτιά καίει από το απόγευμα του Σαββάτου και εξακολουθεί να παραμένει ενεργή. Οι Αρχές προειδοποιούν ότι οι επιχειρήσεις για την κατάσβεσή της θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με επίγειες και εναέριες δυνάμεις να παραμένουν σε επιφυλακή.

Με πληροφορίες από Pamfleti

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Πηγή φωτογραφιών: Reuters