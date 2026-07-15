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Το επενδυτικό σχέδιο υποστηρίζεται από τον Τζάρεντ Κούσνερ και την Ιβάνκα Τραμπ, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από τους πολίτες εδώ και πάνω από έναν μήνα.

Η κυβέρνηση τροποποίησε την περιβαλλοντική νομοθεσία τον Δεκέμβριο του 2024, επιτρέποντας την οικοδόμηση σε περιοχές οικολογικής σημασίας όπως το νησί Σαζάν.

Η γνωστή καλλιτέχνιδα αμφισβήτησε τη διαφάνεια της κυβέρνησης, καταγγέλλοντας την έλλειψη δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την κατάργηση της περιβαλλοντικής προστασίας.

Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα υπερασπίστηκε το έργο, χαρακτηρίζοντάς το ως μια ιδιαίτερα σημαντική επένδυση για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

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Η «Επανάσταση των Φλαμίνγκο» στην Αλβανία, το μαζικό κίνημα διαμαρτυρίας που αντιδρά στην κατασκευή ενός πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος, απέκτησε έναν ιδιαίτερα ισχυρό υποστηρικτή. Η διεθνούς φήμης ποπ σταρ Ντούα Λίπα εξέφρασε δημόσια τον θαυμασμό της για τις κινητοποιήσεις που στρέφονται κατά του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο υποστηρίζεται από μέλη της οικογένειας του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Καθώς οι διαδηλώσεις κατά του έργου, συνολικού ύψους 1,6 δισ. ευρώ, έχουν διαρκέσει περισσότερο από έναν μήνα, η τραγουδίστρια, η οποία γεννήθηκε στο Λονδίνο αλλά πέρασε μέρος της παιδικής της ηλικίας στην Πρίστινα, γενέτειρα των Κοσοβάρων αλβανικής καταγωγής γονιών της, χαρακτήρισε το κίνημα των πολιτών «αξιοθαύμαστο».

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Μιλώντας με την Αλβανίδα ακαδημαϊκό και συγγραφέα Λέα Ίπι στο podcast Service95 Book Club, η 30χρονη καλλιτέχνιδα δήλωσε χαρακτηριστικά: «Μου φαίνεται τόσο αξιοθαύμαστο να βλέπω πόσο πολύ νοιάζεται ο κόσμος».

Το επενδυτικό σχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, εκτεταμένη τουριστική ανάπτυξη στο νησί Σαζάν, το μοναδικό νησί της Αλβανίας, και υποστηρίζεται από επενδυτικό σχήμα με επικεφαλής τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, και τη σύζυγό του, Ιβάνκα Τραμπ.

Σε podcast που δημοσιεύθηκε τον Μάιο, η Ιβάνκα Τραμπ είχε περιγράψει το υπό σχεδιασμό θέρετρο ως «τεράστιο» και «πανέμορφο». Η επένδυση προχώρησε με ταχύτατες διαδικασίες, αφότου το αλβανικό Κοινοβούλιο προχώρησε, τον Δεκέμβριο του 2024, σε μια αμφιλεγόμενη τροποποίηση της αυστηρής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, επιτρέποντας την οικοδόμηση σε περιοχές ιδιαίτερης οικολογικής σημασίας.

Δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι ο Τζάρεντ Κούσνερ είχε οποιαδήποτε εμπλοκή ή ρόλο στη συγκεκριμένη νομοθετική αλλαγή. Ωστόσο, σύμφωνα με τη Ντούα Λίπα, η απόφαση αυτή γεννά σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη διαφάνεια της κυβέρνησης. «Αυτό που πραγματικά με ανησυχεί είναι η αρχή ότι η κυβέρνηση μπορεί απλώς να αλλάζει τον νόμο, καταργώντας την περιβαλλοντική προστασία, χωρίς καμία δημόσια διαβούλευση», ανέφερε στους ακροατές του podcast.

Πέρα από την ανάπτυξη στο νησί Σαζάν, το σχέδιο περιλαμβάνει και την κατασκευή ακόμη 10.000 πολυτελών κατοικιών στη χερσόνησο Ζβέρνετς, απέναντι από το νησί, κατά μήκος μιας εκτεταμένης ακτογραμμής με λευκή αμμουδιά.

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Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, έχει χαρακτηρίσει την επένδυση -τη μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στη χώρα μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος- ως «δώρο για την Ευρώπη» και «ευλογία» για μια χώρα που, περισσότερα από 30 χρόνια μετά τη μετάβασή της στη δημοκρατία, εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις φτωχότερες της Δύσης.

Η δημόσια τοποθέτηση της Ντούα Λίπα έγινε αποδεκτή με ιδιαίτερο ενθουσιασμό από τους διαδηλωτές, την 45η ημέρα των μαζικών κινητοποιήσεων που συνεχίζονται στα Τίρανα, την πρωτεύουσα της Αλβανίας.

Με πληροφορίες από The Guardian

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