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Η πιθανή αναβολή της συνόδου στην Αλβανία στοχεύει επίσης στην αποφυγή της ανάδειξης των χαμηλών αμυντικών δαπανών της φιλοξενούσας χώρας.

Ο Μαρκ Ρούτε επιδιώκει τη διατήρηση των ετήσιων συναντήσεων ώστε η Συμμαχία να παραμείνει κεντρικό ζήτημα στην παγκόσμια πολιτική ατζέντα.

Η τελική δήλωση της συνόδου στην Άγκυρα δεν θα περιλαμβάνει αναφορά στην επόμενη διοργάνωση, ενώ ο Τζουζέπε Κάβο Ντραγκόνε επιβεβαίωσε πως ο χρονικός προγραμματισμός παραμένει υπό συζήτηση.

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Το ΝΑΤΟ εξετάζει το ενδεχόμενο να μην πραγματοποιήσει την ετήσια σύνοδο κορυφής του επόμενου έτους, εν μέρει για να μειώσει τις εντάσεις με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ —ο οποίος ασκεί συχνά κριτική στη Συμμαχία— και για να αποφύγει να στρέψει την προσοχή στο γεγονός ότι η χώρα που θα φιλοξενούσε τη σύνοδο συγκαταλέγεται μεταξύ των μελών με τις χαμηλότερες αμυντικές δαπάνες.

Η συζήτηση περί εγκατάλειψης του θεσμού των ετήσιων συνόδων κορυφής έχει ενταθεί αυτή την εβδομάδα, καθώς οι ηγέτες του ΝΑΤΟ βρίσκονται στην Άγκυρα, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τις σχετικές διαβουλεύσεις.

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Ο Τραμπ δήλωσε ότι επισκέφθηκε την τουρκική πρωτεύουσα αποκλειστικά λόγω της θερμής σχέσης του με τον Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ενώ εκμεταλλεύτηκε την παρουσία του για να υποβαθμίσει για άλλη μια φορά τη στρατιωτική συμμαχία και να αμφισβητήσει τη σημασία της.

Οι συνεχείς επικρίσεις του Προέδρου κατά του ΝΑΤΟ έχουν εγείρει το ενδεχόμενο αναβολής της συνόδου του επόμενου έτους —η οποία έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στην Αλβανία— προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία ενός ακόμη βήματος από το οποίο ο Τραμπ θα μπορούσε να απαξιώσει τους συμμάχους, ανέφεραν τα εν λόγω άτομα, μιλώντας στο Bloomberg υπό καθεστώς ανωνυμίας για τις ιδιωτικές συνομιλίες.

Η Αλβανία συγκαταλέγεται επίσης στις χώρες του ΝΑΤΟ με τις χαμηλότερες αμυντικές δαπάνες, καθώς μέχρι πρόσφατα δεν είχε εκπληρώσει τη μακροχρόνια δέσμευση για διάθεση τουλάχιστον του 2% του ΑΕΠ στην άμυνα.

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, επιθυμεί τη διατήρηση της ετήσιας συνάντησης ώστε η Συμμαχία να παραμείνει στο επίκεντρο της παγκόσμιας ατζέντας, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ενώ έχει προσπαθήσει να κερδίσει την εύνοια του Τραμπ προβάλλοντας τις σημαντικές αυξήσεις στις αμυντικές δαπάνες των συμμάχων.

Δεν είναι σαφές εάν αυτή η στρατηγική αποδίδει καρπούς.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η τελική δήλωση της συνόδου της Άγκυρας, την οποία θα εγκρίνουν οι ηγέτες την Τετάρτη, δεν θα περιλαμβάνει αναφορά στην επόμενη σύνοδο, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει το περιεχόμενο του κειμένου.

«Η σύνοδος θα πραγματοποιηθεί στην Αλβανία· το αν θα γίνει το επόμενο έτος ή το μεθεπόμενο είναι ζήτημα που βρίσκεται υπό συζήτηση», δήλωσε στο Bloomberg TV ο ανώτατος στρατιωτικός αξιωματούχος του ΝΑΤΟ, Τζουζέπε Κάβο Ντραγκόνε.