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Η ισπανική κυβέρνηση απάντησε ψύχραιμα στις δηλώσεις, χαρακτηρίζοντάς τις αναμενόμενες και τονίζοντας τους ισχυρούς κοινωνικούς, πολιτιστικούς και οικονομικούς δεσμούς που διατηρούν οι δύο χώρες.

Το γραφείο του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ επωφελούνται από το εμπορικό πλεόνασμα με την Ισπανία, ενώ οι διμερείς οικονομικές σχέσεις καθορίζονται από ιδιωτικές εταιρείες.

Η Μαδρίτη διευκρίνισε ότι η Ισπανία αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν μπορεί να διαχωριστεί σε εμπορικά ζητήματα, διατηρώντας μια επωφελή συνεργασία στον αμυντικό τομέα.

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Ψύχραιμα έως…αδιάφορα απάντησε ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ στην νέα επίθεση που δέχθηκε ο ίδιος και η χώρα του από τον αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ από την Αγκυρα και στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, επειδή η Μαδρίτη αρνήθηκε να βοηθήσει τις ΗΠΑ στον πόλεμο κατά του Ιράν.

Σε ανακοίνωση του πρωθυπουργικού γραφείου οι δηλώσεις Τραμπ χαρακτηρίζονται ως «αναμενόμενες» και τονίζετα πως οι δύο χώρες έχουν «άρρηκτους δεσμούς».

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Σύμφωνα με την El Pais, η ισπανική κυβέρνηση είχε προετοιμασμένη απάντηση σε περίπτωση που ο Τραμπ επιτίθετο στην Ισπανία στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και τη δημοσιοποίησε αμέσως μόλις το έκανε.

«Η Ισπανία δέχεται αυτές τις δηλώσεις ήρεμα και κανονικά», δήλωσε η La Moncloa (το γραφείο του πρωθυπουργού). «Η χώρα μας διατηρεί μια εξαιρετική κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική σχέση με τις ΗΠΑ και δεν είναι πρόθεσή μας να αλλάξει αυτό», πρόσθεσε.

Ειδικότερα για το θέμα της διακοπής των εμπορικών σχέσεων ΗΠΑ-Ισπανίας στο οποίο αναφέρθηκε ο Τραμπ σχολίαζεται πως: «Οι ΗΠΑ έχουν εμπορικό πλεόνασμα με την Ισπανία (που σημαίνει ότι επωφελούνται περισσότερο από αυτή τη σχέση από ό,τι εμείς). Η ΕΕ είναι μια εμπορική ένωση στην οποία δεν μπορεί να ξεχωρίσει κανένα κράτος μέλος (όπως έχει τονίσει η ίδια η Επιτροπή σε αρκετές περιπτώσεις). Οι οικονομικοί δεσμοί σφυρηλατούνται από ιδιωτικές εταιρείες, όχι από κυβερνήσεις. Η διμερής σχέση μεταξύ ΗΠΑ και Ισπανίας είναι επωφελής και για τις δύο χώρες, τόσο στον εμπορικό όσο και στον αμυντικό τομέα».

Σημειώνεται πως αν και ο Τραμπ είπε πως έδωσε εντολή για διακοπή των εμπορικών σχέσεων των δύο χωρών, είχε ανακοινώσει την σχετική απόφαση από τον Μάρτιο.

Η επίθεση Τραμπ

O Ντόναλντ Τραμπ από τη Σύνοδο Κορυφής της Άγκυρας σχολίσαε ότι «η Ισπανία είναι ένας απαίσιος εταίρος στο ΝΑΤΟ».

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Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε στον γγ. του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ότι είπε στον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ να διακόψει όλες τις εμπορικές συναλλαγές με την Ισπανία. «Δεν θέλω καμία δουλειά μαζί τους…ούε επισκέψεις» επισήμανε.

«Διακοπή σε όλες τις εμπορικές συναλλαγές με την Ισπανία παρακαλώ, συμπεριλαμβανομένων των επισκέψεων (εννοεί τη διακοπή όλων των ταξιδιών, των τουριστικών ροών και των επίσημων ή επαγγελματικών επισκέψεων μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Μαδρίτης). Δείτε τους να γυρίζουν πίσω τρέχοντας. Θα γυρίσουν πίσω τρέχοντας… Φέρονται απαίσια στον Μαρκ Ρούτε».

«Η Ισπανία θα έρθει σε εμάς λέγοντας: “Παρακαλούμε, παρακαλούμε, θέλουμε να κάνουμε εμπόριο μαζί σας, κύριε” Δεν θέλω καμία σχέση μαζί τους».

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«Μην μιλάς καν στην Ισπανία. Δεν υπάρχει ελπίδα με αυτούς… Είναι κακοί άνθρωποι» προέτρεψε τον Ρούτε.

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