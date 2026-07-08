Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Αμερικανοί στρατιωτικοί διοικητές ενέκριναν πλήγμα κατά στόχου στο Ιράν, αγνοώντας προειδοποιήσεις ότι οι πληροφορίες στις βάσεις δεδομένων ήταν παρωχημένες και έχρηζαν επανεξέτασης.

Η επίθεση έπληξε σχολείο στη Μινάμπ, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 168 παιδιών και 14 εκπαιδευτικών, γεγονός που αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα συμβάντα απωλειών αμάχων.

Η χρήση ξεπερασμένων δορυφορικών δεδομένων και η πίεση για ταχεία κατάρτιση λίστας στόχων συνέβαλαν στο τραγικό σφάλμα.

Η διαδικασία επιλογής στόχων επιβαρύνθηκε από σημαντικές ελλείψεις προσωπικού και προβλήματα στα συστήματα πληροφοριών, ενώ το Πεντάγωνο δεν έχει δημοσιοποιήσει ακόμα τα πορίσματα της επίσημης στρατιωτικής έρευνας.

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Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του CNN, τρεις πηγές ανέφεραν ότι ανώτατοι Αμερικανοί στρατιωτικοί διοικητές αγνόησαν προειδοποιήσεις σε κρίσιμες βάσεις δεδομένων, οι οποίες επισήμαιναν ότι οι πληροφορίες για πιθανούς στόχους στο Ιράν ήταν παρωχημένες και απαιτούσαν επανεξέταση, και ενέκριναν ορισμένα πλήγματα, μεταξύ αυτών και ένα που έπληξε σχολείο, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 168 παιδιών και 14 εκπαιδευτικών.

Το περιστατικό θεωρείται ένα από τα σοβαρότερα συμβάντα απωλειών αμάχων στη σύγχρονη ιστορία του αμερικανικού στρατού και οδήγησε στη διεξαγωγή στρατιωτικής έρευνας.

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Nearly three months after a strike on a school in southern Iran killed at least 156 children and staff in Minab, families are still grieving. Iran has called it a war crime and urged international condemnation and accountability.



Al Jazeera’s Tohid Asadi reports. pic.twitter.com/IKGBNSQqL5 — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 22, 2026

Ερωτήματα για τη διαδικασία επιλογής στόχων

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το CNN, στο σύστημα επιλογής στόχων υπήρχαν προειδοποιήσεις ότι ορισμένα δεδομένα ήταν παρωχημένα και χρειάζονταν νέα επαλήθευση πριν χρησιμοποιηθούν. Παρά τις επισημάνσεις αυτές, οι πληροφορίες φέρεται να παρέμειναν σε ισχύ, καθώς υπήρχε πίεση για γρήγορη κατάρτιση λίστας στόχων στην έναρξη των επιχειρήσεων.

Δύο πηγές ανέφεραν ότι η απόφαση να μην επανεξεταστούν άμεσα τα στοιχεία ελήφθη για λόγους ταχύτητας, γεγονός που, σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, συνέβαλε στο λανθασμένο πλήγμα κατά του σχολείου στη Μινάμπ. Για την ένταξη ενός στόχου στη λίστα απαιτούνταν πάντως έγκριση ανώτερου αξιωματικού.

Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters

More than 150 people, including 120 children, were killed in Iran when an airstrike hit a school in Minab.



Although a preliminary US military investigation determined Washington was responsible, the Trump administration is yet to formally accept responsibility.



Sky's… pic.twitter.com/nsMOXW4uJJ — Sky News (@SkyNews) May 18, 2026

Μία από τις πηγές ανέφερε ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές αρχές γνώριζαν μέσα σε λίγες ημέρες από το συμβάν πώς είχε συμβεί το λάθος και ότι ήταν σαφές πως χρησιμοποιήθηκαν ξεπερασμένες πληροφορίες.

Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει μήνες, το αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας, το Πεντάγωνο, δεν έχει ακόμη δημοσιοποιήσει τα πορίσματα της έρευνας.

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Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο CNN ότι: «Η έρευνα συνεχίζεται. Όπως έχουμε αναφέρει στο παρελθόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν στοχεύουν αμάχους».

Πώς οδηγήθηκε η επιχείρηση στο τραγικό λάθος

Η τραγωδία στο σχολείο Al-Shajara Al-Tayyiba στη Μινάμπ φέρεται να συνδέεται με προβλήματα στην επικαιροποίηση των πληροφοριών που χρησιμοποιήθηκαν για την επιλογή στόχων. Σύμφωνα με πηγές του CNN, προκαταρκτική στρατιωτική έρευνα έδειξε ότι το πλήγμα της 28ης Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο επίθεσης εναντίον γειτονικής εγκατάστασης των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, παλαιότερες δορυφορικές εικόνες του 2013 εμφάνιζαν το σχολείο και τη στρατιωτική εγκατάσταση ως μέρος ενός ενιαίου συγκροτήματος. Ωστόσο, μεταγενέστερες εικόνες του 2016 έδειχναν ότι είχε δημιουργηθεί διαχωριστική περίφραξη, με το σχολείο να διαθέτει πλέον ξεχωριστή είσοδο. Παράλληλα, δορυφορικά δεδομένα του Δεκεμβρίου 2025 φέρεται να κατέγραφαν έντονη παρουσία ανθρώπων στον σχολικό χώρο.

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Το περιστατικό σημειώθηκε την πρώτη ημέρα των αμερικανικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, σε μια περίοδο όπου στρατιωτικοί και αναλυτές προσπαθούσαν να επανεξετάσουν χιλιάδες πιθανούς στόχους.

Πηγές ανέφεραν ότι αρκετοί φάκελοι στόχευσης στις βάσεις δεδομένων του Πενταγώνου δεν είχαν ανανεωθεί έγκαιρα, με αποτέλεσμα ορισμένες πληροφορίες να βασίζονται σε δεδομένα ηλικίας άνω των δέκα ετών. Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι αυτή η καθυστέρηση στην ενημέρωση των στοιχείων συνέβαλε στην εσφαλμένη αξιολόγηση του στόχου.

Προτεραιότητα στους «στόχους υψηλής αξίας»

Λόγω χρονικών πιέσεων, οι αμερικανικές αρχές έδωσαν προτεραιότητα στην αναθεώρηση των στόχων που θεωρούνταν «υψηλής αξίας», όπως κινητοί εκτοξευτές πυραύλων και αεροπορικές εγκαταστάσεις που θεωρούνταν άμεση απειλή για τις αμερικανικές δυνάμεις.

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Αντίθετα, σταθερές εγκαταστάσεις, όπως το κτίριο που τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν σχολείο, θεωρήθηκαν χαμηλότερης προτεραιότητας και δεν επανεξετάστηκαν εγκαίρως πριν από την έναρξη των επιχειρήσεων.

The Visual Investigations team at The New York Times has produced consequential journalism, reconstructing events of the last two years in Gaza and now Iran when governments prefer obfuscation and denial. Kudos to @malachybrowne and teamhttps://t.co/oyS5Zb2Baq — Rana Ayyub (@RanaAyyub) March 6, 2026

Τα συστήματα πληροφοριών που βρέθηκαν στο επίκεντρο

Στο επίκεντρο της έρευνας βρέθηκαν δύο βασικά συστήματα πληροφοριών του Πενταγώνου, το MIDB και το MARS, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη συλλογή και αξιολόγηση δεδομένων σχετικά με πιθανούς στόχους. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το CNN, στα συγκεκριμένα συστήματα υπήρχαν προειδοποιήσεις ότι αρκετές πληροφορίες για ιρανικές εγκαταστάσεις ήταν παλιές και θα έπρεπε να επανεξεταστούν πριν αξιοποιηθούν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις.

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Το MIDB (Modernized Integrated Database) είναι ένα παλαιότερο σύστημα, το οποίο δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1980 και βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε χειροκίνητη καταχώριση και διαχείριση δεδομένων. Αντίθετα, το MARS (Machine-assisted Analytic Rapid Repository System) αποτελεί μια πιο σύγχρονη πλατφόρμα που αξιοποιεί εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για την ανάλυση πληροφοριών.

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Το MARS σχεδιάστηκε ώστε σταδιακά να αντικαταστήσει το παλαιότερο σύστημα, ωστόσο η μετάβαση δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως. Η παράλληλη χρήση των δύο συστημάτων, σε συνδυασμό με την ύπαρξη παλαιών δεδομένων, φέρεται να δημιούργησε προβλήματα στην αξιολόγηση ορισμένων στόχων.

Πιέσεις και ελλείψεις προσωπικού

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το CNN, η πίεση για την ταχεία κατάρτιση λιστών στόχων πριν και κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης δημιούργησε έντονη επιβάρυνση στους αναλυτές πληροφοριών και στις υπηρεσίες της Διοίκησης Κεντρικών Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM).

Παράλληλα, αναφορές κάνουν λόγο για σημαντικές ελλείψεις προσωπικού στις ομάδες που είχαν ως αποστολή την αξιολόγηση και τον περιορισμό των απωλειών μεταξύ αμάχων. Δύο πηγές ανέφεραν ότι οι συγκεκριμένες υπηρεσίες είχαν αποδυναμωθεί μετά από μεταρρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν από τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

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Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, το προσωπικό σε σχετικά προγράμματα μειώθηκε δραστικά, κατά περισσότερο από 90%. Στην CENTCOM, μια ομάδα που αριθμούσε περίπου δέκα ειδικούς φέρεται να περιορίστηκε σε μόλις έναν εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης.

Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι, παρά τις προσπάθειες των αρμόδιων στελεχών να εντοπίσουν πιθανούς κινδύνους για αμάχους, η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού και πόρων περιόρισε σημαντικά τη δυνατότητα αποτελεσματικού ελέγχου των επιχειρησιακών αποφάσεων.

(Με πληροφορίες από CNN)