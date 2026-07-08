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Η Ουάσιγκτον επανέφερε σε ισχύ τις κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο, ενώ η Τεχεράνη κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για παραβίαση του μνημονίου κατανόησης και απείλησε με συντριπτική απάντηση.

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης εξαπέλυσε επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ και το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν επιβεβαίωσαν την ενεργοποίηση της αεράμυνας, εν μέσω κλιμάκωσης της έντασης που απειλεί τη διεθνή ναυσιπλοΐα και τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

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Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ εξαπέλυσαν τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη βομβαρδισμούς στο νότιο Ιράν, ενώ η Ουάσιγκτον επανέφερε επίσης σε ισχύ τις κυρώσεις της στο ιρανικό πετρέλαιο, τονίζοντας πως οι κινήεις αυτές έρχονται ως απάντηση στα πυρά εναντίον εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ. Το δε Ιράν απειλεί με «συντριπτική απάντηση» μετά τα αμερικανικά πλήγματα ενώ οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση του μηνομονίου κατανόησης που υπέγραψαν.

Οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών (CENTCOM) ανακοίνωσαν τα ξημερώματα της Τετάρτης ότι πραγματοποίησαν νέα επιχείρηση κατά του Ιράν, πλήττοντας περισσότερους από 80 στόχους με όπλα ακριβείας.

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Νωρίτερα μέσα στη μέρα συνολικά τρία πλοία χτυπήθηκαν μέσα σε 24 ώρες στην θαλάσσια περιοχή των Στενών του Ορμούζ, ανέφερε η βρετανική υπηρεσία επιτήρησης της ναυσιπλοΐας UKMTO, με το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία να επιρρίπτουν την ευθύνη για δυο από τις επιθέσεις στο Ιράν.

Μετά τα μεσάνυχτα (ώρα Ελλάδας), το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») ανακοίνωσε πως άρχισε σειρά «σθεναρών πληγμάτων» στο Ιράν σε αντίποινα για τις «ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων» στα Στενά του Ορμούζ, στις οποίες είδε «ξεκάθαρη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός».

BREAKING 🔴



U.S. military:



"U.S. Central Command (CENTCOM) forces completed a new round of offensive strikes against Iran, July 7, hitting over 80 targets with precision munitions as an immediate response to Iran's latest attacks on commercial vessels transiting the Strait of… pic.twitter.com/9hw6SH0Q5x — Indian🇮🇳 (@singh31919) July 8, 2026

Η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον υπέγραψαν τη 17η Ιουνίου καταρχήν συμφωνία η οποία, στη θεωρία, άνοιξε τον δρόμο για να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις ώστε να τελειώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που άρχισε την 28η Φεβρουαρίου, με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Το κείμενο προέβλεπε ότι θα άνοιγε εκ νέου πλήρως τα Στενά του Ορμούζ –από τα οποία διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το 20% του αργού πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) που καταναλώνεται σε παγκόσμια κλίμακα, και το de facto κλείσιμο του οποίου από την Τεχεράνη προκάλεσε κλυδωνισμούς στη διεθνή οικονομία κι απογείωσε τις τιμές της ενέργειας- καθώς και ότι θα αίρονταν οι αμερικανικές κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο.

Συναγερμός σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι δρουν για την αντιμετώπιση «εχθρικών επιθέσεων με πυραύλους και drones», λίγη ώρα αφού ο στρατός των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως ολοκλήρωσε αεροπορικούς βομβαρδισμούς στο Ιράν, πλήττοντας «πάνω από 80 στόχους». «Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ απωθεί αυτή τη στιγμή εχθρικές επιθέσεις που διεξάγονται με πυραύλους και drones», ανέφεραν οι ένοπλες δυνάμεις μέσω X, χωρίς να αναφέρουν ρητώς από ποια χώρα.

Επιπλέον, ενεργοποιήθηκαν σειρήνες της αεράμυνας στο Μπαχρέιν, όπως ανακοίνωσε μέσω X το υπουργείο Εσωτερικών του εμιράτου. «Ήχησε η σειρήνα», ανέφερε το υπουργείο, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. «Στους πολίτες και στους κατοίκους απευθύνουμε σύσταση να παραμείνουν ήρεμοι και να κατευθυνθούν στην πλησιέστερη ασφαλή τοποθεσία», πρόσθεσε.

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Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσε ότι οι ναυτικές και αεροδιαστημικές του δυνάμεις πραγματοποίησαν κοινή επιχείρηση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, στοχεύοντας 85 σημεία σε «σημαντικές αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του IRGC, έπληξαν τη βάση του 5ου Στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν και την αεροπορική βάση Ali Al-Salem στο Κουβέιτ.

Το IRGC ανέφερε ότι η επιχείρηση αποτέλεσε μια «αρχική απάντηση» σε αυτό που χαρακτήρισε ως παραβίαση από τις Ηνωμένες Πολιτείες της εκεχειρίας και της συμφωνίας του Ισλαμαμπάντ, έπειτα από τις αμερικανικές αεροπορικές επιθέσεις εναντίον παράκτιων βάσεων και μη στρατιωτικών εγκαταστάσεων στις περιοχές Χορμοζγκάν και Μαχσάρ νωρίτερα σήμερα.

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Οι Φρουροί της Επανάστασης συνέδεσαν επίσης τις αμερικανικές επιθέσεις με την πομπή της κηδείας του εκλιπόντος ηγέτη του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσινγκτον επιχείρησε να επισκιάσει αυτό που χαρακτήρισαν «ιστορικό γεγονός».

Απειλές απο το Ιράν

Το Κεντρικό Στρατηγείο Χατάμ αλ-Ανμπίγια καταδίκασε έντονα τα αμερικανικά πλήγματα στη νότια περιοχή του Ιράν, χαρακτηρίζοντάς τα «κατάφωρη πράξη επιθετικότητας», που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας.

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Σε ανακοίνωσή του, το στρατιωτικό επιτελείο προειδοποίησε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν θα δώσουν «συντριπτική απάντηση» στις αμερικανικές ενέργειες.

Παράλληλα, ανέφερε ότι το Ιράν δεν θα επιτρέψει οποιαδήποτε εξωτερική παρέμβαση στη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ.

«Επαναλαμβάνεται ότι η μοναδική ασφαλής δίοδος για τα εμπορικά πλοία και τα πετρελαιοφόρα μέσω των Στενών του Ορμούζ είναι η διαδρομή που έχει καθοριστεί από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν», ανέφερε η ανακοίνωση.

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Νωρίτερα το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παραβιάσει επανειλημμένα το συμφωνημένο μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών το οποίο είχε στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, και προειδοποίησε για αντίποινα μετά τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον στόχων στα Στενά του Ορμούζ.

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«Το Ιράν απευθύνει σοβαρή προειδοποίηση σχετικά με τις συνέπειες της παραβίασης της συνθήκης από τις ΗΠΑ και θα λάβει αποφασιστικά μέτρα για να προστατεύσει τα συμφέροντά του και την εθνική του ασφάλεια», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του που δημοσιεύθηκε στο Telegram από το IRIB

Η Τεχεράνη επικαλέστηκε, μεταξύ άλλων, τη συνεχιζόμενη επιθετική δράση στον Λίβανο και άλλες απειλές.

Άλυτες διαφωνίες για τη διαχείριση των Στενών

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Η διπλωματία της Σαουδικής Αραβίας καταδίκασε «τη στοχοποίηση από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν του σαουδαραβικού δεξαμενόπλοιου Wedyan» και αυτή του δεξαμενόπλοιου «Al Rekayyat του Κατάρ», καταγγέλλοντας «επίθεση εναντίον της ασφάλειας της διεθνούς ναυσιπλοΐας και της ασφάλειας του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού».

Νωρίτερα το εμιράτο του Κατάρ ανακοίνωσε πως κάλεσε τον ιρανό επιτετραμμένο και απαίτησε «εξηγήσεις για την επίθεση αυτή» εναντίον του πλοίου του.

Η διπλωματία του Κατάρ ανέφερε ακόμη ότι επέδωσε στον ιρανό διπλωμάτη νότα διαμαρτυρίας, αξιώνοντας η Τεχεράνη «να σταματήσει αμέσως κάθε ενέργεια που υπονομεύει την περιφερειακή ασφάλεια» και να «απέχει από το να θέσει σε κίνδυνο τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό».

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαεΐ από την πλευρά του απέρριψε την «απαράδεκτη» κατηγορία του Κατάρ εναντίον της χώρας του.

Χωρίς να τις αποδώσει κάπου, η UKMTO ανέφερε χθες Τρίτη ότι σημειώθηκαν άλλες δυο επιθέσεις, μια εναντίον δεξαμενόπλοιου με άγνωστου τύπου βλήμα, δεύτερη εναντίον δεξαμενόπλοιου με drone που δεν έκανε σαφές από ποιον εξαπολύθηκε.

Και στις τρεις περιπτώσεις, η βρετανική υπηρεσία, που υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας, διευκρίνισε πως δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ούτε περιβαλλοντική μόλυνση.

Η Τεχεράνη αποκλείει, παρά την αντίθεση της Ουάσιγκτον, να υπάρξει επιστροφή στο status quo ante, την προπολεμική κατάσταση, όταν η διέλευση των Στενών του Ορμούζ γινόταν δωρεάν, ενώ απειλεί τα πλοία που αποπειρώνται να παρακάμψουν τη μόνη διαδρομή που επιτρέπει, κατά μήκος των ιρανικών ακτών.

Η νέα κλιμάκωση καταγράφεται καθώς το Ιράν οργανώνει από το Σάββατο εξαήμερες τελετές πριν από την ταφή του πρώην ανώτατου ηγέτη του Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στις πρώτες αμερικανοϊσραηλινές επιδρομές. Χθες το πτώμα του μεταφέρθηκε στο Ιράκ, όπου θα γίνουν τελετές στη Νατζάφ και στην Καρμπάλα, πόλεις με πολλούς από τους πιο ιερούς χώρους λατρείας του σιιτικού ισλάμ.