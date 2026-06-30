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Οι αρχές διεξάγουν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη, ο οποίος κατεγράφη από κάμερες ασφαλείας να διαφεύγει προς τη γαλλική πόλη Μποσολέιγ μετά την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού.

Ο 60χρονος ολιγάρχης, ο οποίος δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό τομέα και είχε υποστεί κυρώσεις από την ουκρανική κυβέρνηση το 2023, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο της Νίκαιας.

Ο πρίγκιπας Αλβέρτος Β' καταδίκασε το περιστατικό, χαρακτηρίζοντάς το ειδεχθές έγκλημα που προκάλεσε σοκ στην τοπική κοινωνία, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η επίθεση να αποτελεί τρομοκρατική ενέργεια.

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Σε συνεγαρμό βρίσκονται οι αρχές στο Μονακό και σε σοκ οι Μονεγάσκοι που παρακολουθούν τις εξελίξεις στην υπόθεση της βομβιστικής επίθεσης με στόχο Ουκρανό ολιγάρχη, αδυνατώντας να πιστέψουν πως στο πριγκιπάτο με την μηδενική σχεδόν εγκληματικότητα σημειώθηκε βομβιστική επίθεση και απόπειρα δολοφονίας. Η βομβιστική επίθεση αποτελεί μολις την δεύτερη στη σύγχρονη ιστορία στη σύγχρονη ιστορία του Μονακό. Η πρώτη καταγράφηκε στις 30 Μαΐου 2004, πριν από 22 χρόνια, στο Stade Louis II, και από την έκρηξη καταστράφηκε μέρος του γηπέδου.

Στόχος της τωρινής επίθεσης ήταν ο 60χρονος Βαντίμ Ερμολάγιεφ, κάτοικος Μονακό εδώ και μερικά χρόνια. Στην είσοδο του σπιτιού του είχε τοποθετηθεί δέμα με εκρητική ύλη, σφαιρίδια και μπολόνια που εξερράγη μέσα στη νύχτα τραυματίζοντας τον ίδιο, την 50χρονη σύζυγό του και τον 13χρονο γιο του.

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Και οι τρείς είναι σε κρίσιμη κατάσταση και νοσηλεύονται σε νοσοκομείο στην Νίκαια ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως η 50χρονη γυναίκα φαίνεται να υπέστη ακρωτηριασμό κατά την έκρηξη.

ΟΜέσα ενημέρωσης του Μονακό δημοσίευσαν φωτογραφία του ύποπτου για τη βομβιστική επίθεση, ο οποίος φέρεται να τράπηκε σε φυγή αφού άφησε τον εκρηκτικό μηχανισμό στην είσοδο της οικίας του ολιγάρχη. Σύμφωνα με πλάνα, τα οποία καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, δείχνουν ότι ο δράστης διέφυγε προς τη γαλλική πόλη Μποσολέιγ, η οποία απέχει 5 χιλιόμετρα από το Μονακό.

Οι αστυνομικές Αρχές της χώρας βρίσκονται σε επιφυλακή και έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για εντοπίσουν τον δράστη, ενώ κάνουν λόγο για πιθανή τρομοκρατική επίθεση.

Explosion à Monaco: un colis piégé a été déposé en bas d'un immeuble pic.twitter.com/8yr3VOxfNm — BFM (@BFMTV) June 29, 2026

Ποιος είναι ο Ερμολάγιεφ

Ο 60χρονος Βαντίμ Ερμολάγιεφ χαρακτηρίζεται ως ο 23ος πιο πλούσιος άνθρωπος στην Ουκρανίας και ως επιχειρηματίας με έδρα την Κύπρο, ενώ υπάρχουν άλλες αναφορές για κυπριακή υπηκοότητα.

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Είναι γνωστός στην Ουκρανία για τον ρόλο που διαδραματίζει σε κατασκευαστικά πρότζεκτ στην πόλη Ντνίπρο και συνδέεται με τον Όμιλο Alef. Ο συγκεκριμένος όμιλος ιδρύθηκε το 2001 και επικεντρώνεται στις εμπορικές κατασκευές.

Τον Δεκέμβριο του 2023 του επιβήθηκαν κυρώσεις, δυνάμει απόφασης του ουκρανικού εθνικού συμβουλίου ασφαλείας επικυρωμένης από τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οι κυρώσεις σε βάρος του πολυεκατομμυριούχου επιβλήθηκαν επειδή συνέχιζε παρά τον πόλεμο δοσοληψίες με την προσαρτημένη στη Ρωσία από το 2014 χερσόνησο της Κριμαίας, πιο συγκεκριμένα πωλήσεις αλκοολούχων ποτών.

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Επίσης, τον Δεκέμβριο του 2025, η Interpol συνέλαβε τον γιο του 60χρονου στην Κύπρο. Ο νεαρός αφέθηκε ελεύθερος από εσθονική φυλακή με εγγύηση τον Απρίλιο του 2026.

Η ανακοίνωση του πρίγκιπα Αλβέρτου Β’ και του δημάρχου της Νίκαιας

Καταγγέλλοντας το «ειδεχθές έγκλημα», ο πρίγκιπας Αλβέρτος Β΄ έκανε λόγο σε ανακοίνωσή του περί «σοκ για όλη την κοινότητα των Μονεγάσκων», προσθέτοντας πως «το πριγκιπάτο του Μονακό θα παραμείνει ενωμένο και αποφασισμένο απέναντι στη βία και στο έγκλημα», καθώς και ότι «η ασφάλεια της κοινότητάς μας ήταν πάντα προτεραιότητα» και «θα παραμείνει περισσότερο παρά ποτέ, όποιες και αν είναι οι απειλές».

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος της Νίκαιας Ερίκ Σιοτί έκανε λόγο μέσω X για «επίθεση», για «τραγωδία που έπληξε το Μονακό».

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