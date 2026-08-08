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Ο δράστης αυτοπυροβολήθηκε μετά την επίθεση, ενώ ο συνολικός αριθμός των νεκρών ανήλθε στους εννέα μετά τον θάνατο τραυματισμένου ανήλικου κοριτσιού στο νοσοκομείο.

Βίντεο από την επιχείρηση της αστυνομίας καταγράφουν τις ειδικές δυνάμεις να ερευνούν το σχολικό συγκρότημα και να εντοπίζουν μαθητές που κρύβονταν έντρομοι στους χώρους.

Η κυβέρνηση της χώρας προωθεί ριζικές αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο, επιβάλλοντας καθολική απαγόρευση της οπλοφορίας για όλους τους πολίτες μετά το τραγικό περιστατικό.

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Σοκ προκαλεί νέο βίντεο από την Ταϊλάνδη, το οποίο καταγράφει την επιχείρηση των αστυνομικών δυνάμεων σε σχολείο, μετά την ένοπλη επίθεση που εξαπέλυσε 14χρονος μαθητής, αφήνοντας πίσω του οκτώ νεκρούς.

Η αιματηρή επίθεση είχε ξεκινήσει από το σπίτι του δράστη, όπου ο 14χρονος σκότωσε τους παππούδες του, προτού κατευθυνθεί στο σχολείο. Εκεί συνέχισε την επίθεσή του και στη συνέχεια αυτοπυροβολήθηκε.

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Το σκληρό οπτικό υλικό καταγράφει τη δολοφονική εισβολή του ανήλικου στο σχολικό συγκρότημα, αποτυπώνοντας τις κινήσεις του την ώρα που ήταν οπλισμένος και κινούνταν στους χώρους του σχολείου, σκορπώντας τον θάνατο.

GRAPHIC: A 14-year-old killed 5 teachers and wounded over 30 at a school in Bang Kruai, Thailand. He shot his grandparents at home beforehand, then turned the gun on himself. pic.twitter.com/9YYd49CwXn August 7, 2026

Σε ένα ακόμη βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία, καταγράφονται οι άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας να εισέρχονται στο κτίριο με τα όπλα τους και να ερευνούν τους διαδρόμους, λίγα μόλις λεπτά μετά την επίθεση.

Η κάμερα καταγράφει επίσης τη στιγμή που οι άνδρες των ειδικών δυνάμεων ανοίγουν τις πόρτες των χώρων του σχολείου και εντοπίζουν μαθητές που είχαν κρυφτεί για να προστατευτούν. Τα παιδιά βρίσκονται εμφανώς σε κατάσταση σοκ μετά τα όσα έχουν προηγηθεί.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, ο 14χρονος περιγράφεται ως ένας βαθιά προβληματισμένος έφηβος, ο οποίος οδηγήθηκε σε αυτή την κατάσταση έπειτα από έντονο στρες που βίωνε.

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Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση της Ταϊλάνδης προχωρά σε καθολική απαγόρευση της οπλοφορίας για τους πολίτες, προωθώντας σημαντικές και ριζικές αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο της χώρας.

Στους 9 οι νεκροί – Υπέκυψε 12χρονο κορίτσι που είχε τραυματιστεί

Αυξήθηκε στους εννέα ο αριθμός των θυμάτων από την αιματηρή επίθεση που σημειώθηκε σε σχολείο της Ταϊλάνδης, καθώς ένα 12χρονο κορίτσι που είχε τραυματιστεί βαριά υπέκυψε στα τραύματά του.

Την εξέλιξη επιβεβαίωσε η αστυνομία της επαρχίας Νονθαμπούρι, με στελέχη του αστυνομικού τμήματος Πλάι Μπανγκ να δηλώνουν στο πρακτορείο Reuters ότι το παιδί κατέληξε μία ημέρα μετά το μακελειό.

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