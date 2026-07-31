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Ο πρόεδρος Ζελένσκι χαρακτήρισε το συμβάν φρικτό έγκλημα, καθώς ο πύραυλος κατέστρεψε ολοσχερώς την κατοικία της οικογένειας.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ευρείας αεροπορικής επιδρομής, κατά την οποία η Ρωσία εξαπέλυσε συνολικά 74 πυραύλους και 284 μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Σφοδρά πλήγματα καταγράφηκαν επίσης στο Κίεβο, τη Λβιβ και άλλες περιοχές, προκαλώντας τον θάνατο τριών ακόμη ανθρώπων και αναγκάζοντας χιλιάδες κατοίκους να καταφύγουν σε σταθμούς του μετρό.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι οι επιθέσεις στόχευαν εγκαταστάσεις του ουκρανικού στρατιωτικοβιομηχανικού τομέα, κέντρα επικοινωνιών και κέντρα εφοδιασμού.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία κατέρριψε μεγάλο μέρος των πυραύλων και drones, αντιμετωπίζοντας ωστόσο δυσκολίες στην αναχαίτιση των προηγμένων βαλλιστικών πυραύλων.

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Τουλάχιστον δέκα μέλη της ίδιας οικογένειας φέρονται να έχασαν τη ζωή τους έπειτα από ρωσική πυραυλική επίθεση στην πόλη Ραντούσνε, στην περιφέρεια Ντνίπρο της Ουκρανίας.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία της οικογένειας Βορόνοφ και χαρακτήρισε το πλήγμα «φρικτό έγκλημα» της Ρωσίας, υπογραμμίζοντας ότι επρόκειτο για επίθεση «εναντίον απλών ανθρώπων και της καθημερινής ζωής».

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Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται οι γονείς Ολένα και Άρτεμ, τα επτά παιδιά τους – Μαρκ, Ντομινίκα, Ζαχάριι, Αζάριι Ιλάι, Φεντερίκα, Εμίλια και Βιορίκα – καθώς και ο μόλις ενάμιση έτους εγγονός τους Άρτεμ, γιος Ουκρανού στρατιώτη.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, ο πύραυλος κατέστρεψε ολοσχερώς την κατοικία της οικογένειας, ενώ στα ερείπια εντοπίστηκαν ανθρώπινα λείψανα. Για την ταυτοποίηση των θυμάτων αναμένεται να απαιτηθούν ιατροδικαστικές εξετάσεις.

Εικόνες από το σημείο της καταστροφής αποτυπώνουν το κτίριο σχεδόν ισοπεδωμένο, ενώ σε μία από τις φωτογραφίες εμφανίζεται ένας άνδρας, η ταυτότητα του οποίου δεν έχει γίνει γνωστή, να ξεσπά σε κλάματα.

Today, the Russians used their ballistic missile to destroy an ordinary house belonging to an ordinary family in Radushne, near Kryvyi Rih, in our Dnipro region. It was the Voronov family: mother Olena, father Artem, seven children – Mark, Dominika, Zakharii, Azarii Ilai,… pic.twitter.com/91Nz9sdPil — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 30, 2026

Νέα μαζική ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones

Η επίθεση στη Ραντούσνε σημειώθηκε στο πλαίσιο μίας από τις μεγαλύτερες ρωσικές αεροπορικές επιδρομές των τελευταίων ημερών. Σύμφωνα με την ουκρανική πολεμική αεροπορία, η Ρωσία εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας συνολικά 74 πυραύλους και 284 μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Στο Κίεβο, χιλιάδες κάτοικοι κατέφυγαν στους σταθμούς του μετρό, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ως καταφύγια, μετά τις ισχυρές εκρήξεις που σημειώθηκαν λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα. Σφοδρά πλήγματα καταγράφηκαν επίσης στη Λβιβ, ενώ η Πολωνία ανακοίνωσε ότι κρατήρας διαμέτρου περίπου 10 μέτρων, ο οποίος εντοπίστηκε σε απόσταση περίπου 80 χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα, πιθανότατα προκλήθηκε από ρωσικό πύραυλο.

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Παράλληλα, τρεις ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις περιοχές του Κιέβου, της Πολτάβα και της Λβιβ, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι οι επιθέσεις είχαν ως στόχο εγκαταστάσεις του ουκρανικού στρατιωτικοβιομηχανικού τομέα, καθώς και κέντρα επικοινωνιών και εφοδιασμού.

Λίγες ώρες πριν από την έναρξη των πληγμάτων, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει για το ενδεχόμενο μεγάλης κλίμακας πυραυλικής επίθεσης, με αποτέλεσμα περισσότεροι από 56.000 κάτοικοι του Κιέβου να αναζητήσουν προληπτικά προστασία στους σταθμούς του μετρό.

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Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 55 πυραύλους και 265 drones, σημειώνοντας ωστόσο ότι εξακολουθεί να αντιμετωπίζει δυσκολίες στην αναχαίτιση των προηγμένων βαλλιστικών πυραύλων που η Ρωσία χρησιμοποιεί ολοένα και συχνότερα.