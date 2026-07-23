Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Επίθεση από άγνωστο άνδρα δέχθηκε μία γυναίκα στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου κατοικεί στο Παλαιό Φάληρο, με τον δράστη να προσπαθεί να της αφαιρέσει την τσάντα.

Στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το Mega καταγράφεται η στιγμή που η γυναίκα φτάνει στην είσοδο της πολυκατοικίας και ανοίγει την εξώπορτα με τα κλειδιά της. Την ώρα που ετοιμάζεται να περάσει στον εσωτερικό διάδρομο, δέχεται ξαφνικά την επίθεση ενός άνδρα.

Advertisement

Advertisement

Η ίδια περιέγραψε τις στιγμές τρόμου που έζησε: «Έβαλα τα κλειδιά στην πόρτα και με την άκρη του ματιού μου είδα από πίσω ότι ερχόταν ένας γρήγορα και με άρπαξε, με έριξε κάτω, μου τράβαγε την τσάντα».

Το περιστατικό σημειώθηκε μέρα μεσημέρι, σε ένα από τα κεντρικότερα σημεία του Παλαιού Φαλήρου, την ώρα που η γυναίκα επέστρεφε στο σπίτι της κρατώντας τα ψώνια της. «Έχω τρομάξει. Είναι δυνατόν; Να πας να μπαίνεις στο σπίτι σου, να σε τραβάει ο άλλος, να σε ρίχνει κάτω… Ε, τρελάθηκα με τον άνθρωπο αυτόν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την περιγραφή της, ο δράστης την είχε ακολουθήσει χωρίς η ίδια να το αντιληφθεί και περίμενε την κατάλληλη στιγμή για να της επιτεθεί στον προαύλιο χώρο της πολυκατοικίας. Η γυναίκα αρχικά αιφνιδιάστηκε, όμως στη συνέχεια άρχισε να φωνάζει και αντιστάθηκε στην προσπάθειά του να της πάρει την τσάντα.

«Εγώ άρχισα να φωνάζω. Με τράβαγε εμένα αλλά δεν το έβαλα κάτω. Φώναζα, αγκάλιαζα την τσάντα και φώναζα. Τα πράγματα που κρατούσα στο χέρι μου πετάχτηκαν», ανέφερε. Οι φωνές της κινητοποίησαν ενοίκους της πολυκατοικίας, οι οποίοι βγήκαν για να δουν τι συνέβαινε. Ένας από αυτούς προσπάθησε μάλιστα να καταδιώξει τον δράστη, χωρίς όμως να καταφέρει να τον προλάβει.

Οι Αρχές διερευνούν το περιστατικό και αναζητούν στοιχεία για τον εντοπισμό του άνδρα που πραγματοποίησε την επίθεση.