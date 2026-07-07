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Τα δύο πλοία υπέστησαν σημαντικές υλικές ζημιές από τα πλήγματα, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν θύματα μεταξύ των πληρωμάτων τους.

Οι επιθέσεις αυτές απειλούν την πρόσφατη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την παύση των εχθροπραξιών στην περιοχή των Στενών.

Αμερικανοί αξιωματούχοι εξετάζουν το ενδεχόμενο στρατιωτικής απάντησης μετά την αποτυχία των έμμεσων συνομιλιών που διεξήχθησαν πρόσφατα στο Κατάρ.

Το Ιράν ισχυρίζεται ότι ένα από τα πλοία αγνόησε προειδοποιήσεις, ενώ η υπηρεσία UKMTO επιβεβαίωσε την αναφορά για επίθεση κατά δεξαμενόπλοιου.

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Ο στρατός του Ιράν εκτόξευσε τουλάχιστον δύο πυραύλους εναντίον εμπορικών πλοίων που διέπλεαν τα Στενά του Ορμούζ το βράδυ της Δευτέρας, σύμφωνα με δηλώσεις δύο Αμερικανών αξιωματούχων στο Axios.

Οι επιθέσεις αυτές απειλούν την εφαρμογή του μνημονιου κατανόσηης που υπογράφηκε πριν από λιγότερο από τρεις εβδομάδες, βάσει του οποίου το Ιράν -μεταξύ άλλων-συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ.

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Επιπλέον, τα περιστατικά αυτά σημειώνονται μετά τη λήξη μιας συμφωνίας διάρκειας μίας εβδομάδας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την παύση των επιθέσεων στα Στενά. Δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να απαντήσουν με πλήγματα κατά ιρανικών στόχων.

Η υπηρεσία United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι έλαβε αναφορά από δεξαμενόπλοιο, το οποίο έπλεε νότια κοντά στο Ομάν, κατά μήκος των ακτών των Στενών του Ορμούζ, ότι χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα, προκαλώντας πυρκαγιά.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ένα δεύτερο εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε από ιρανικό πύραυλο αναφερόμενος πιθανότατα σε επίθεση

🚨🇮🇷🚢The IRGC fired at least two missiles at commercial ships transiting through the strait of Hormuz, a U.S. official told me

🚨🇮🇷🚢The U.S. official said two commercial ships were hit and suffered significant damages, but no casualties — Barak Ravid (@BarakRavid) July 7, 2026

Και τα δύο πλοία υπέστησαν σημαντικές ζημιές, αλλά δεν υπήρξαν θύματα, ανέφερε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

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Στο μεταξύ, ένας τελευταίαος γύρος έμμεσων συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στη Ντόχα του Κατάρ, την περασμένη εβδομάδα, ολοκληρώθηκε χωρίς ιδιαίτερη πρόοδο στο ζήτημα των Στενών του Ορμούζ.

Τι λέει το Ιράν

Ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Ιράν, IRIB, επικαλούμενος ανώνυμες πηγές, μετέδωσε ότι ένηα καταριανό πετρελαιοφόρο «Al-Raqayat» επιχείρησε να διέλθει από τη διαδρομή του Ομάν στα Στενά του Ορμούζ με την υποστήριξη του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών.

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Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το πλοίο αποτέλεσε στόχο επίθεσης αφού φέρεται να αγνόησε επανειλημμένες προειδοποιήσεις.

Το IRIB ανέφερε ότι μέχρι στιγμής κανένας Ιρανός αξιωματούχος δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε διαψεύσει την πληροφορία.

Σημειώνεται πως το Ιράν έχει προειδοποιήσει τα πλοία να μην χρησιμοποιούν τη νότια διαδρομή των Στενών του Ορμούζ, η οποία διέρχεται από τα χωρικά ύδατα του Ομάν, υποστηρίζοντας ότι κάθε διέλευση από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό πρέπει να πραγματοποιείται σε συντονισμό με τις ιρανικές στρατιωτικές δυνάμεις. Σύμφωνα με την Τεχεράνη, σε διαφορετική περίπτωση «δεν μπορεί να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πλοίων».





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